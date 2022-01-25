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Спорт
25 января 2022  14:07
Дамир Садриев

Лидер «Реала» о предстоящей игре с УНИКСом: «Они не случайно находятся высоко в таблице»

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Перед матчем 20-го тура баскетбольной Евролиги с казанским УНИКСом своими комментариями поделился центровой испанского суперклуба Уолтер Тавареш.

По словам кабо-вердианского баскетболиста, за счет поставленной игры в обороне, казанский УНИКС является крайне неудобным соперником для любого коллектива.

«Казанский УНИКС играет очень хорошо, особенно в обороне, с постоянными сменами, которые делают их очень неудобной командой. Кроме того, у них отличный состав, и они не случайно находятся высоко в таблице», – приводит слова Тавареша пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, сегодня в 22:45 казанский УНИКС сыграет матч 20-го тура баскетбольной Евролиги против мадридского «Реала». 

#БК Уникс #Баскетбол #Евролига
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