«Они не очень, а мы – очень не очень»: почему «Ак Барс» стартовал в плей-офф с поражения?

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» (1:2) в Казани. Единственную шайбу «барсов» забросил Вадим Шипачев Фото: ak-bars.ru

Растерянный Билялетдинов. Проблема серьезнее, чем кажется

Казалось, что в этом матче у игроков «Ак Барса» валилось из рук буквально все. Илья Сафонов не забрасывал с метра в абсолютно пустые ворота, Райли Барбер едва переставлял ноги, Александр Радулов срывался на партнеров. А команда допускала столько ошибок, что казалось – это не решающие матчи плей-офф, а первые вкатывающие контрольные игры предсезонки, когда хоккеисты только вышли из отпуска и постепенно заново привыкают ко льду.

Семь потерь у «Ак Барса» против одной у «Автомобилиста» – наглядные цифры, которые лучше всего характеризуют качество игры команд в этот вечер.

«Удивительно, но даже в звене Семенова, которое неплохо играло, было очень много брака. В передачах брак, решения какие-то неправильные принимали. Но больше связано с браком, поэтому не получалось», – рассуждал после игры главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов.

А вице-капитан команды Артем Лукоянов «плюнув» на все корпоративные рамки, в своей манере откровенно разложил все по фактам. Тезисы простые, но такие понятные:

«Они не очень, а мы – очень не очень. Ничего не получается. Мало бросков, все передерживаем. У нас никаких комбинаций, все именно по одному», – сказал Артем после второго периода. К тому моменту «Ак Барс» уже «горел» – 0:2.

А по итогам все того же второго периода в активе казанцев было всего каких-то пять бросков против четырнадцати у «Автомобилиста». Даже обычно всегда загадочный, но точно знающий все ответы Билялетдинов, в этот раз после матча выглядел слегка растерянным. А на большинство вопросов журналистов наставник отвечал одной и той же фразой: «Я не знаю, не могу объяснить, будем разбираться».

«Неудачный первый период? Пока не могу ничем объяснить, будем разбираться. Не шла шайба, да. Моменты были в конце хорошие – Стас Галиев должен был забивать, например. Не знаю, мне сложно комментировать, почему не забивают. Всякие ситуации бывают, шайба неудобно летит или ещё что-то. В принципе, моменты были, надо их использовать, – рассуждал Зинэтула Хайдярович. И тут же добавлял о странностях «брака» звена Семенова.

Фото: ak-bars.ru

Судя по всему, эта игра стала огромным сюрпризом для Билялетдинова. И ведь не сказать, что поражение в первом матче серии – какая-то неожиданность вселенского масштаба. Такие игры случались и в регулярном чемпионате. Но точно никто не ждал, что команда выйдет настолько расхлябанной уже на этапе игр на выбывание. Казалось, именно переход на рельсы плей-офф – то, что должно, наконец, показать настоящий «Ак Барс» с его реальной силой. Но пока мы этого так и не увидели.

Дисциплина, слабое меньшинство и большинство

Большое внимание Зинэтула Билялетдинов на предматчевых занятиях уделял работе команды в неравных составах, отдавая наработкам большинства примерно 70 процентов всего времени занятия. А на пресс-конференции, посвященной началу плей-офф даже особенно подчеркивал, что у «Автомобилиста» лучшее меньшинство во всей лиге.

Лед показал, что команда своего тренера не услышала и не поняла. Нельзя сказать, что в этот вечер казанцеа много удаляли – шесть минут штрафа вполне приемлемы, но только не в плей-офф, и не с соперником с сильной игрой в неравных составах.

Свои шансы екатеринбуржцы реализовали – один раз забросили в формате 5 на 4, а еще раз, по инерции, уже после выхода отбывшего наказание Артема Галимова на лед.

Свои шансы казанцы тоже получали. Но ни при «5 на 3», ни при «5 на 4» ничего нерешаемого предложить «барсы» сопернику не сумели. При позиционных атаках много отпускали шайбу за синюю линию и начинали все заново, отправляли шайбу по борту прямо в клюшку оппоненту и мало обостряли.

Фото: ak-bars.ru

Сразу после этого уральцы получили свое большинство благодаря фолу Дыняка, и разница сразу же бросилась в глаза – «Автомобилист» двигался и принимал решения в два раза быстрее. Шайба ходила ровно «на крюк» практически без потерь.

С такой игрой дальше первого раунда «Ак Барсу» будет пройти довольно сложно. К субботе команде нужно полностью отформатироваться. Хотя концовка игры все-таки вселила надежду и показала, что душить соперника казанцы умеют.

Аликин выиграл дуэль вратарей

При этом нельзя не отметить, что огромный вклад в победу «Автомобилиста» внес голкипер уральцев Евгений Аликин.

Да, бросков казанцы ему предложили не так уж и много – всего 31. Но все самое сложное он подчистил и выдержал мощнейший навал в концовке игры, отражая по два сложнейший броска в упор за раз.

«Во втором периоде были потери в средней зоне, которыми соперник мог воспользоваться, но здорово сыграли в обороне, Женька (Аликин – прим. «ТИ-Спорт») подчищал за нами. В третьем периоде «Ак Барс» добавил, мы неплохо действовали в меньшинстве, но один гол пропустили», – признавал Николай Заварухин заслуги своего вратаря.

Евгений Аликин стал спасителем на последних минутах, вытащив абсолютно все, что было можно и нельзя.

К слову, Тимур Билялов тоже отыграл на неплохом уровне. А учитывая, что команда в этот день была сама не своя, работы у него хватало – больших вопросов к нему быть не может. Вот только гол Сергея Шировока все-таки оставил неприятный осадочек.

Да, по науке Тимур все делал верно, прикрыл ближний угол, а форвард нашел то небольшое пространство между плечом и перекладиной. После матча Заварухин и Билялетдинов сошлись во мнении, что это все мастерство возрастного форварда. Но стоило ли садиться Билялову на щитки так рано? Мнения болельщиков по этому голу разделились.

Фото на анонсе: ak-bars.ru