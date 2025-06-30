«Они навсегда в наших сердцах»: участники экспертного клуба РТ о Дне ветеранов

В начале июля в России отмечают День ветеранов боевых действий. В этот день вспоминают подвиги героев, поздравляют бойцов и чтят память павших воинов. Члены экспертного клуба из Татарстана подчеркнули важность этого дня.

«Наши войны из века в век защищают нашу страну с оружием в руках. Памятные даты позволяют передавать историю их подвигов молодежи, создают условия для привлечения внимания масс к подвигам наших солдат», –высказался Председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, директор Республиканского Центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тумир Камалетдинов.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан Игорь Бикеев отметил, что мы обязаны чтить ветеранов и создавать все условия для успешной жизни тех из них, кто вернулся после решения боевых задач. И заботиться о близких тех, кто не вернулся.

«Спасибо всем без исключения ветеранам боевых действий, честно выполнявшим свой долг в интересах страны! Они навсегда в наших сердцах», – сказал он.

Специальная военная операция показала, насколько многогранен вопрос поддержки бойцов и членов их семей. Таким мнением поделился член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин.

«Уже сегодня мы прорабатываем и темы, связанные с возвращением участников СВО к мирной жизни, чтобы предупредить те сложные моменты, которые могут возникнуть и возникают, как показывает практика прошедших военных кампаний. Наша главная общая задача – сделать так, чтобы люди, которые служат Родине, встают на защиту ее интересов в любые времена, были так же защищены, чувствовали поддержку и признание их безусловных заслуг перед Отечеством», – рассказал Метшин.

В преддверии праздника Государственная Дума расширила перечень лиц, которые могут получить статус ветерана боевых действий. Об этом рассказала Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Благодаря принятому закону к числу ветеранов боевых действий отнесены военнослужащие спасательных формирований МЧС, которые сражались на фронтах информирования и обезвреживания взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, а также гражданские специалисты, проявившие особые заслуги в выполнении задач, — их подвиг не менее важен и заслуживает достойного признания», – подытожила она.