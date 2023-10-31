«Они настоящие герои»: блогеры Казани погрузились в профессию пожарного

Многочисленный десант из креативных казанцев, входящих в пул резидентов «Инсайт Люди» высадился сегодня на территории казанской пожарно-спасательной части № 7, чтобы погрузиться в профессию пожарного. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Первое, куда отправились блогеры – это учебный класс. Начальник 7 пожарно-спасательной части Рустем Шакиров рассказал и о истории части и поведал блогерам о том, какой важный и доступный для всех прибор в деле спасения людей от гибели на пожаре – автономный дымовой пожарный извещатель.

После этого в класс внесли дыхательные аппараты на сжатом воздухе, при помощи которых которых огнеборцы работают в задымленной среде. Всем желающим предложили попробовать взгромоздить себе на спину этот увесистый металлический баллон и ощутить частичку той тяжести, которую надевает на себя пожарный, когда идет в огонь и дым.

Сердце каждого пожарного подразделения – пункт связи части. Дежурный диспетчер предложила разыграть сценку - как вы будете вызывать пожарных, если случится беда. С этой задачей справились на отлично, правильно назвали место возгорания и дали верную и объемную информацию с места пожара.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После этого блогеры переместилась в гараж боевых машин. Красные автомобили с белыми полосами ждали заветного сигнала на выезд по тревоге. Когда такой сигнал был дан, тишину нарушили звуки бегущих пожарных.

«Очень быстро выезжают пожарные, они такие молодцы! Это столько адреналина, у меня прям вся кожа в мурашках была. Это сложная и ответственная работа», – не сдерживала эмоции Анна Маслова.

Далее продолжили изучать «начинку» пожарных автомобилей под руководством и подробным описанием от командира отделения Динара Баширова.

Демонстрацию возможностей различного пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента, возимого в отсеках пожарной автоцистерны, сменило зрелище развертывания 30-метровой пожарной автолестницы на кровлю четырехэтажного здания.

После этого блогеров отправили облачаться в боевую одежду пожарного и дыхательные аппараты, ведь впереди их ждало самое сложное испытание – встреча с дымом и огнем.

«Для нас это обычные условия, когда мы приезжаем на пожар. Это неизвестное помещение, плохая видимость, добавляется жар и порой добавляются крики», – попытался погрузить ребят в реальную ситуацию на пожаре Динар Баширов.

Завершением насыщенного дня стала демонстрация проведения аварийно-спасательных работ при ДТП, когда пожарные с помощью специального инструменты достают зажатого в автомобиле человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Очень понравилось, мы получили массу впечатлений. Я как была в восторге от профессии пожарного, так и осталась при своем мнении. И учитывая, что у них должна быть колоссальная физическая, эмоциональная и моральная подготовка. Они должны быть физически крепкими людьми. В боевой одежде просто ходить тяжело, а плюс ещё условия тяжёлые. Они просто герои», – поделилась впечатлениями о работе пожарных креативный продюсер центра «Инсайт Люди» в Казани Регина Хусаинова.