«Они начинают улыбаться»: «Экият» готовится к инклюзивному мероприятию для детей-аутистов

8 апреля в Казани пройдет итоговое мероприятие фестиваля-конкурса «Я рисую свою сказку», где можно будет увидеть мир глазами особенных детей. Детский центр «Экият» приурочил его к отмечаемому 2 апреля Всемирному дню распространения информации об аутизме. Подробнее – в материале «Татар-информа».





«Попадая в эту среду, дети понимают, что они не одиноки, их любят, им хотят помогать развиваться творчески»

Первым делом мы поговорили с директором ГБУК РТ «Детский центр «Экият» Еленой Кондратьевой. По ее словам, фестиваль-конкурс «Я рисую свою сказку» – это не просто выставка работ детей с расстройством аутистического спектра (РАС), а «история о том, как творчество помогает раскрыть потенциал каждого ребенка».

– Елена Александровна, сколько лет проводится этот фестиваль-конкурс?

– На нашей площадке он проходит в четвертый раз, но его история началась гораздо раньше. Традиционно финал годового фестиваля-конкурса приурочивается ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Собственно, и основная цель проекта – это информирование общества о проблемах аутистического спектра. В то же время он направлен на развитие творческого потенциала детей с РАС.

– Есть ли какие-то особенности и отличия в проведении конкурса в этом году?

– Во-первых, мы отмечаем, что растет качество работ, особенно тех детей, которые принимают участие уже не первый раз. Но надо сказать, что мы начинаем видеть и новые имена на этом фестивале.

У нас есть идея создания книги с рисунками и сказками детей, и сейчас мы формируем банк работ. Все они хранятся у нас, выставляются на выставках и мероприятиях в нашей инклюзивной творческой лаборатории. Мы презентуем наш проект, показывая эти работы гостям.

Елена Кондратьева

– А в чем смысл и значимость конкурса «Я рисую свою сказку»?

– В социализации детей, в их знакомстве и дружбе. Все итоговые мероприятия всегда сопровождаются веселыми праздниками и выступлениями. И дети, попадая в эту среду, понимают, что они не одиноки, их любят, о них хотят знать, им хотят помогать развиваться творчески. Надо сказать, что эти дети очень талантливые.

Конечно, мы всегда хотим охватить конкурсом как можно больше ребят, рассказать о нем как можно большему числу людей, потому что не все знают о том, что он существует. В этом году наши участники только из Казани, но в планах, конечно, охватить и республику. В следующем году будем над этим работать.

– Как участники узнают о конкурсе?

– Через сарафанное радио, рассказывая друг другу. Есть сообщество, много некоммерческих организаций, которые занимаются этой работой.

Каждый год 8 апреля мы даем старт конкурсу, и в течение года педагоги обращаются к нам за поддержкой с мастер-классами. Мы подсказываем, как лучше развивать детей, чтобы они принимали участие в конкурсе. В течение года у ребят идут наработки, то есть появляется новый образ. Так, ребенок с аутизмом может, например, все время рисовать радугу, пока не будет введена новая картинка. Тогда у него появляется новый образ.

–​​​​​​​ Сколько работ представлено на конкурс в этом году?

– Около 40 работ ребят в возрасте от 3 до 16 лет. Есть достаточно серьезный риск собрать одномоментно слишком большое количество детей с такими нарушениями, поэтому при подготовке мероприятия мы тщательно продумываем, чтобы у них не было перегрузки, чтобы это было недолго. И стараемся, чтобы было много сопровождения в лице волонтеров и тьюторов, то есть специалистов, которые уже знают детей.

Поэтому наш фестиваль-конкурс всегда проходит культурно, достойно и весело. И дети хотят еще раз сюда прийти, что очень важно. Мы не делим их работы на «хорошие» и «плохие». Каждый, кто принес свою работу, уже победил в этом фестивале.

А в целом на итоговом мероприятии в этом году будет около 150 человек, включая родителей, сопровождающих лиц, педагогов, психологов, волонтеров, тьюторов. Среди почетных гостей ожидаются представители республиканских министерств образования и науки; культуры; труда, занятости и соцзащиты, а также Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

– В каком формате будет проходить итоговое мероприятие?

– В этом году мы приготовили для детей квест-программу. Они пройдут три квеста, получат за выполнение мастер-классов наклейки. Затем состоится церемония награждения, вручение памятных подарков и дипломов. Потом они примут участие в арт-флешмобе – это групповой рисунок, где каждый ребенок нарисует что-то свое на одном огромном листе. Все это будет сопровождаться небольшой концертной программой, в которой примут участие также дети с РАС. И в конце мы пойдем смотреть мультфильмы, которые нам предоставляет «Татаркино».

Ирина Фролова

«Родители видят, что есть перспективы развития»

В 2022 году в рамках федерального проекта в регионах России были созданы инклюзивные творческие лаборатории. В Татарстане такая лаборатория была сформирована на базе детского центра «Экият». На сегодняшний день в ней около 50 участников по четырем творческим направлениям: арт-класс, театральная студия для слабослышащих детей, студия масштабного моделирования и вокальное. О том, как устроена работа лаборатории, «Татар-информу» рассказала руководитель инклюзивного творческого клуба «Все вместе» Ирина Фролова.

–​​​​​​​ Ирина Александровна, что главное в работе вашей инклюзивной творческой лаборатории?

– Создание комфортной среды, где дети с разными возможностями могут творить вместе. Эта экспериментальная площадка показывает позитивные результаты. Ежегодно в Москве собираются представители инклюзивных творческих лабораторий, и наш проект выделяют как одних из самых успешных.

А в 2023 году у нас был создан инклюзивный творческий клуб «В.С.Е. ВМЕСТЕ». Моя миссия как руководителя этого клуба – развивать ценностные отношения людей к инклюзивной образовательной среде. Могу отметить, что ценностное мышление людей меняется, и меняется в лучшую сторону. Они становятся добрее, становятся открытыми. Родители видят, что есть перспективы развития. Есть двери, которые можно открыть, в которые можно зайти, и там тебе будут рады.

–​​​​​​​ Как проявляется творческий потенциал детей с РАС, по вашему опыту работы?

– Такие дети и в целом такие люди очень талантливые. Они безмерно благодарны за доброту и за ту любовь, которую им дают. И поскольку творчество многогранно, оно раскрывает их внутренние возможности.

– Какие успехи уже показали участники фестиваля-конкурса?

– Я могу привести в пример несколько семей, которые к нам приходят. Мы видели их взаимоотношения с детьми и то, как дети себя вели, когда пришли к нам. А сейчас дети по-другому себя ведут и чувствуют. Прошло уже чуть больше двух лет, и мы видим, что ребенок стал намного самостоятельнее. Адаптация проходит достаточно легко и безопасно. Дети начали улыбаться.

– Как должно меняться отношение общества к детям с особенностями развития?

– Мы хотели бы, чтобы в каждом учреждении культуры, в каждом образовательном учреждении создавалась доброжелательная среда к таким людям. Чтобы менялось общество. И каждому нужно начинать с себя.

Например, когда мы открыли здесь творческую лабораторию, мы начали замечать, как меняется персонал в нашем детском центре. Сначала они боялись, была неправильная реакция. Например, пугались людей, которые плохо слышат, потому что у них особая речь. Или воспринималось негативно какое-то яркое эмоциональное проявление. Сейчас все это воспринимается по-другому, люди стали более душевные и открытые.

– Какую обратную связь вы слышите от родителей?

– Родители благодарны не только за то, что мы занимаемся с их детьми, они благодарны, что мы «не оставляем их за дверью». Мы принимаем их такими, какие они есть, с их особенностями и проблемами, поддерживаем и подсказываем. И, конечно, обратная связь очень позитивная.

Я думаю, что каждый родитель стал частью нашей большой семьи. Здесь у нас «общие» мамы, «общие» папы. Все друг за другом присматривают, то есть проявляют свою родительскую функцию на занятиях и мероприятиях.

У детей с РАС очень богатый внутренний мир, и он подталкивает и нас самих к внутренней самореализации – творить, создавать, делать что-то лучшее, то, на что мы можем повлиять. Эти дети, несмотря на свои особенности, настолько открыты и доброжелательны! И наша задача – сделать так, чтобы в эти «открытые миры» приходила только благодатная информация, добрые помыслы, какие-то прекрасные проекты.

«Каждый рисунок – это история победы над собой»

Мы спросили у мам, что дало их особенным детям участие в конкурсе «Я рисую свою сказку».

Мама 10-летнего Алихана:

«С тех пор как наш ребенок начал заниматься творчеством, мы заметили огромный прогресс – он стал увереннее, его фантазия развивается с каждым днем. Особенно запомнился момент, когда он самостоятельно создал целую станцию метро из пластилина! В «Экияте» он нашел не только поддержку педагогов, но и новых друзей.

Участие в конкурсе «Я рисую свою сказку» стало для Алихана особенным событием. Он с волнением и радостью готовится представить свои работы. Мы видим, как благодаря творчеству он становится более открытым и уверенным в себе, учится общаться с другими детьми через свои поделки. Очень надеемся, что таких мероприятий станет больше – это дает нашим детям возможность раскрыть свой талант и найти свое место в обществе».

Мама 16-летней Эльзы:

«Мы наблюдаем замечательные изменения. Эльза на не только рисует и лепит из пластилина, но и увлеклась квиллингом (бумагокручением, – прим. Т-и), а недавно даже начала изучать кулинарию! Особенно радует, что ее вдохновляет все вокруг: любимые мультфильмы, сказки, интернет. Мы всячески поддерживаем ее устремления – покупаем материалы, радуемся успехам, поощряем подарками. Она стала более дисциплинированной и самостоятельной. Педагоги оказывают невероятную поддержку не только детям, но и родителям. Участие в конкурсе «Я рисую свою сказку» для нас – это возможность проявить себя, получить новый опыт и, возможно, найти друзей».

Мама 11-летней Елизаветы:

«Лиза не просто рисует, она выражает свои чувства через каждый штрих и цвет. Особенно запомнился момент ее первого публичного выступления на сцене, когда, несмотря на волнение, она преодолела свой страх и показала все, чему научилась. В центре «Экият» создалась особенная атмосфера поддержки и доверия, где наша дочь чувствует себя уверенно. Педагоги помогают развивать ее талант и преодолевать стеснение. Мы видим, как она становится более сосредоточенной, уделяет больше внимания деталям, учится доводить работы до конца. Участие в конкурсе – это важный этап в личностном росте Лизы».

Эмин Рамазанов

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