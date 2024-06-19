Они начали немного двигаться: в Казани медики помогают раненым из зоны СВО встать на ноги

«Осколок прошел насквозь, задев три позвонка»

Виктор – кадровый военный, подписал контракт с Министерством обороны РФ еще в 2015 году.

«Когда поступила задача – погрузились, поехали», – так он вспоминает первые дни специальной военной операции.

27 февраля Виктор с боевыми товарищами оказались в зоне СВО, а уже 2 марта он получил ранение.

«Мы шли в составе колонны, и колонна попала под минометный обстрел. То есть мы попали в засаду. Машину моего взвода подбили – это был соседний экипаж. Я действовал решительно в тот момент, закрыл машину, эвакуировал экипаж – раненых и в момент, когда возвращался в свою машину, получил осколочное ранение», – рассказал 28-летний военный.

Трое суток Виктор ждал эвакуацию, 5 марта он попал в госпиталь. Осколок попал в позвоночник, ходить Виктор больше не мог. В разных военных госпиталях он провел весь следующий год: операция, потом реабилитация, потом снова операция. Со службы пришлось уволиться по состоянию здоровья.

«Это было сквозное ранение, грудной отдел осколок насквозь прошел, три позвонка были задеты», – рассказал «Татар-информу» Виктор.

В одном из центров реабилитации Виктору рассказали, что в Казани работают над новой методикой нейростимуляции спинного мозга.

Заведующая отделением нейрореабилитации Научно-клинического центра Университетской клиники КФУ Эльвира Мухаметова рассказала «Татар-информу», что лаборатория существует с 2014 года, тогда проходили первые доклинические исследования. А в 2018-2019 году к исследованию подключили пациентов, они прошли этапы чрескожной электрической стимуляции спинного мозга и эпидуральной электрической стимуляции.

В первом случае электроды накладываются на кожу и посылают электрические разряды в нужные области. А во втором хирургическим путем имплантируют электрод на поверхность спинного мозга и очень локально стимулируют. Так пытаются запустить двигательную активность конечностей заново.

Первым пациентам удалось активировать движения ниже уровня травмы, они даже смогли встать на ноги. На данный момент уже более 50 пациентов прошли через разработанную методику.

«Я, не задумываясь, сразу поехал сюда, надо пользоваться всеми возможными шансами. Сейчас я прохожу уже вторую реабилитацию здесь. В первый раз был в феврале – 21 день, а сейчас – второй курс», – отметил Виктор.

На данный момент в состоянии Виктора начались небольшие изменения: под воздействием тока в ногах появляется движение. Мужчина настроен оптимистично, он уверен, что следующие курсы реабилитации улучшат результат восстановления.

В первые два месяца после ранения Виктор очень хотел вернуться на СВО – его экипаж до сих пор там. «Мои ребята», – называет мужчина своих сослуживцев. Они навещают Виктора, когда приезжают в отпуска.

Самая главная поддержка Виктора – жена и дочь. По его словам, самым тяжелым был первый год, когда шли операции и он привыкал передвигаться на кресле.

«Очень благодарен местным врачам. Здесь такой индивидуальный подход к каждому, грамотные специалисты – видно сразу. За эти два года приходилось по многим центрам ездить, видел людей, которые не очень с умом подходят к делу, а здесь – со всей душой и сердцем», – рассказал Виктор.

Через пару дней Виктор выписывается и едет домой, сейчас с семьей они живут в Подмосковье, а через полгода снова приедет в Казань на следующий курс реабилитации.

«До того как оказаться в Казани, Инна пролежала в восьми разных клиниках»

Инна Зарицкая родилась в Донецке, никогда оттуда не выезжала и признается, что с удовольствием никуда бы не уехала, но два года назад девушка попала под обстрел.

«Все произошло прямо в центре города. Там обстрелы шли постоянно, но мне по делам нужно было. Я тогда в центр поехала, и неожиданно прилетело, я была в наушниках», – поделилась девушка.

В грудной отдел позвоночника девушки попал осколок. На улице в тот момент не было ни души, помочь было некому. Инна призналась: ей очень повезло, что мимо проезжала одна-единственная машина. В итоге девушка пролежала не долго, ее забрали и отвезли в больницу, там сделали операцию.

Самое страшное, что спустя несколько дней в больницу попал молодой человек Инны – военный, но его врачам спасти не удалось, парень погиб. Девушка призналась, что это было очень больно.

Дальше Инну ждали больницы и центры реабилитации, потом снова больницы. В общей сложности 22-летняя Инна до того, как оказалась в Казани, пролечилась в восьми клиниках.

«Был момент слома после последней операции, которую делали в Москве, тогда убирали боль. Опять операция, опять на позвоночник – то же место четвертый раз резали. И я уже лежу, ничего не могу», – вспоминает девушка.

Из этого состояния помогли выбраться друзья – те самые ребята, которые вывезли Инну после обстрела. И вновь у нее появились силы и желание восстанавливаться и исполнить свою мечты – встать на ноги, ходить и даже подняться в горы. Девушка ищет любые программы по восстановлению, так она оказалась в столице Татарстана.

«В Казани по лечению мне очень нравится. Небольшие продвижения есть. Я очень удивлена, что под этим электричеством у меня ноги двигаются. Мне это нравится. Посмотрим, как будет дальше, – это первый курс и, надеюсь, не последний», – отметила девушка.

После того как Инна вылечится, обещает себе поехать в Донецк. Хочет помогать землякам.

«На коляске там нереально, а так – можно. Очень меня туда тянет, столько ребят там... друзей. Хочется хоть кому-то помочь», – подчеркнула Инна.

«Пациенты радуются, когда после терапии начинают сидеть без опоры на руки, – они сидят, а обе руки у них свободны»

После того как Виктор и Инна попали в Казань, врачи выяснили, смогут ли они реально им помочь по технологии, которую разработали здесь.

«У нас здесь помимо реабилитации проходит оценка сохранных спинальных трактов. Это сложная методика, которая позволяет выявить те тракты, которые после травмы остались сохранными, и позволяет оценить дальнейший реабилитационный потенциал – насколько методика чрескожной электрической стимуляции будет эффективна для данных пациентов. Оба пациента успешно прошли этот этап, показала диагностика, что у них есть сохранные тракты, и теперь мы используем этот метод для их восстановительного лечения», – объяснила заведующая отделением нейрореабилитации Научно-клинического центра Университетской клиники КФУ Эльвира Мухаметова.

После этого для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа дальнейшего восстановления.

«Сначала движения у пациентов получаются непроизвольно, потом в результате тренировочного процесса появляется контроль над этими движениями. На фоне нейростимуляции запускаются процессы пластичности центральной нервной системы, и благодаря этому даже после отключения нейростимуляции активность сохраняется. В результате реабилитации с применением данной методики у обоих пациентов удалось активировать движения ниже уровня травмы, увеличить контроль баланса в положении сидя и стоя», – поделилась Эльвира Мухаметова.

Многие пациенты очень радуются, когда после терапии начинают сидеть без опоры на руки – они сидят, а обе руки у них свободны. Эльвира Мухаметова вспомнила одного из первых пациентов, который радовался, что может помыть голову двумя руками.

Медики исследуют, насколько долго необходимо проводить стимуляцию спинного мозга, какие параметры требуются для стимуляции. По исследованиям, необходимо до 45 сеансов, чтобы получить видимый эффект, однако большую роль играют состояние пациента и его настрой.

Примерно половина пациентов, которым помогают по разработанной методике, это пациенты с травмами шейного отдела позвоночника. Это пациенты с так называемыми травмами ныряльщика – они неудачно нырнули и наткнулись на какое-то препятствие. также помогают пациентам после ДТП, падения с высоты, а с началом СВО все чаще в клинику начали обращаться пациенты с осколочными ранениями позвоночника.

На электрической стимуляции казанские ученые не останавливаются, они проводят видеоанализ движения. Эту технологию применяют в киноиндустрии, чтобы реальные движения актера перенести в программу и наложить эффекты. В научно-клиническом центре ставят светоотражающие датчики на тело пациента, и на компьютере конструируется модель по этим датчикам, и тогда медики определяют не только на глаз, есть ли эффект от лечения, но и получают конкретные цифры: на сколько сантиметров выше пациент сидит, на сколько градусов выше ему удается поднять руку.

Также проводится электромиография, она помогает оценить, насколько мышцы активируются благодаря стимуляции, как увеличивается амплитуда. Прибор этот российского производства.

Пока эта научная разработка не входит в программу госгарантий. Однако для большинства пациентов она бесплатная, потому что Университетская клиника КФУ сотрудничает с благотворительными фондами. И как только запрос на реабилитацию поступает, медики делают запросы в фонды, которые поддерживают научные разработки в области медицины или самих пациентов, и тогда фонд выделяет деньги на реабилитацию человека.

Фотографии: Эвелина Киселёва / «Татар-информ»