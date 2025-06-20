Они набрали кредитов: инвесторы требуют, чтобы известный криптоблогер вернул им их деньги

Уголовное дело известного в республике блогера, который продавал криптовалюту под нехилые проценты, наконец-то стартовало. Ильдар Хасаншин, который вовсю рекламировал своим подписчикам шикарную жизнь, теперь отвечает на обвинение в мошенничестве. И если суд докажет его вину, он может надолго отправиться за решетку.





В Советском суде Казани стартовало дело блогера из Татарстана, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Год в СИЗО и запоздалый старт»

В Советском суде Казани стартовало дело блогера из Татарстана, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На прошлом заседании Ильдару Хасаншину продлили меру пресечения, оставили под стражей. В СИЗО Хасаншин уже ровно год, под стражу его взяли 19 июня 2024-го. И вот наконец ему огласили обвинение.

В прошлом Хасаншин – известный криптоблогер, как он сам себя называл. Пользуясь своей популярностью, продавал знакомым и своей аудитории криптовалюту MMPRO, в которую якобы вкладывался сам и благодаря которой якобы неплохо заработал. Всем инвесторам он обещал ежемесячный доход в виде процента от вложенной суммы. Проценты предлагались разные – 10-15% ежемесячно в зависимости от вложенной суммы.

Одним из первых пострадавших стал знакомый Хасаншина – Морозов. Ильдар убедил его инвестировать в криптовалюту, которую, по собственному признанию, сам разработал и успешно развивал. Знакомого заинтересовал легкий способ заработать.

«Хасаншин, действуя из корыстных побуждений, введя Морозова в заблуждение, убедил его вложиться в криптовалюту, которую якобы сам разрабатывал и продавал. Морозов согласился», – рассказала государственный обвинитель Светлана Белова.

Государственный обвинитель Светлана Белова Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Чтобы вложиться в крипту, Морозов попросил свою супругу взять кредит в 727 тыс. рублей. Часть из этой суммы, по материалам дела – 120 тыс. рублей, Морозов и передал Хасаншину.

На процесс помимо супруги Хасаншина пришел представитель одного из потерявших деньги инвесторов Артем Никонов. Его доверитель – Сабиржанов – проходит потерпевшим по самому крупному эпизоду дела. По версии следствия, он передал криптоблогеру 9 млн 700 тыс. рублей.

Артем Никонов попросил суд приобщить к делу гражданский иск – Сабиржанов требует возврата потерянных денег.

Ильдар Хасаншин родился в Лениногорске, там же получил среднее специальное образование. Официально безработный, ранее был индивидуальным предпринимателем. Не судим. Состоит в гражданском браке, на процесс поддержать его приходила супруга, она, к слову, проходит по делу в качестве свидетеля. Блогерской деятельностью Хасаншин начал заниматься в 2020 году.

А уже в 2022-м он начал продавать своей аудитории криптовалюту MMPRO. Блогер регулярно демонстрировал в интернете атрибуты богатой жизни – ездил на дорогих автомобилях, рассказывал про свой высокий доход. Спустя время Ильдар уехал из России в ОАЭ. В Дубае он засветился на видео со скандально известным Андреем Буримом – блогером под псевдонимом Mellstroy.

Ильдар вел вполне себе светскую жизнь – общался с различными блогерами, которые широко известны в интернет-сообществе, участвовал в съемках интервью Ксении Собчак и рэпера Алишера Моргенштерна* в Дубае – несколько раз засветился в кадре как слушатель.

Когда криптоблогеру продлевали арест, он попросил отпустить его под домашний арест – ссылался на проблемы со здоровьем Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Шикарный Lamborghini оказался арендованным»

Своим подписчикам, а их у Хасаншина было больше полутора миллионов, он демонстрировал пачки денег, люксовые авто, одежду известных брендов. Как выяснилось позже, роскошная жизнь была всего лишь ширмой, дабы пускать пыль в глаза.

Шикарный Lamborghini Huracan из видео Ильдара, к примеру, был взят в аренду. К слову, на этой арендованной машине Хасаншин неоднократно нарушал ПДД, за что даже был арестован на 12 суток – он гонял на спорткаре на огромной скорости без номеров, документов и без водительских прав.

Когда криптоблогеру продлевали арест, он попросил отпустить его под домашний арест – ссылался на проблемы со здоровьем.

«Все хорошо, отлично, в СИЗО не обижают, но жалобы по здоровью есть. Ровно год уже нахожусь под стражей, соскучился по семье. Родители, жена приходят на свидания. Вину не признаю», – рассказывал тогда Ильдар журналистам.

Общий ущерб от действий криптоблогера пока оценивается в 15 млн рублей, но не исключено, что за время судебного следствия сумма может подрасти.

За мошенничество в особо крупном размере, в котором обвиняют Хасаншина, ему грозит до 10 лет лишения свободы – таковы санкции статьи.