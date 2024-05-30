Кадрами с пленными солдатами ВСУ, возраст которых по внешнему виду приближается к пенсионному, опубликовал телеграм-канал chub_detection.

Согласно данным автора публикации, запись седлана в районе города Красногоровка, за который в данный момент идут ожесточенные бои. На записи украинские «пенсионеры» рассказывают пленившим их российским бойцам, что в блиндаже находится склад с боеприпасами.

Слова пленных подтверждает звучащий за кадром удивленный голос одного из бойцов ВС РФ: «Они на БК живут!».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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