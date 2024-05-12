«Молодежь любит сама себе диагнозы ставить»: психиатр о пограничных расстройствах

Ольга Чистякова: «Пограничники» – это люди, испытывающие стойкие расстройства психики, которые не могут объяснить себе. Нередко они испытывают трудности с социальной адаптацией»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто же такие «пограничники»?

«Это и не здоровье, но еще и не большая психиатрия. Эти диагнозы всегда вызывают много вопросов, мы их называем “малая психиатрия”. Есть большая психиатрия – с этими заболеваниями люди лежат в отделениях в больнице, с ними все понятно, у них расстройства психики, они очевидны. А я работаю в малой психиатрии. Меня в обиходе называют пограничным психиатром», – объяснила врач психиатр-психотерапевт Ольга Чистякова.

«Пограничники» – это люди, испытывающие стойкие расстройства психики, которые не могут объяснить себе. Нередко они испытывают трудности с социальной адаптацией, у них есть какой-то физический дискомфорт – например, головные боли, потливость или бессонница. При этом, по словам врача, они не теряют критики своего состояния, то есть понимают, что с ними что-то не так.

«Расстройства носят психогенный характер, то есть мы можем проследить причинно-следственную связь», – отметила психиатр-психотерапевт.

Пограничные расстройства – это достаточно большой спектр проблем со здоровьем. Он включает в себя заболевания невротические, тревожно-фобические, обсессивно-компульсивные, панические и, наконец, пограничное расстройство личности (ПРЛ). Сегодня в медицинских документах его называют «эмоционально неустойчивое расстройство личности». Им чаще всего начинают страдать с подросткового возраста или даже раньше. Таким людям тяжело уживаться в обществе, ПРЛ считается неизлечимым, однако можно добиться стойкой ремиссии.

«Неврастения – один из самых легких диагнозов, которые мы встречаем. Это люди, которые, говоря бытовым языком, перетрудились, устали и у них наступило истощение нервной системы. Причем перетрудились необязательно в плане работы, они могли строить свои отношения и перетрудиться, сильно в них устать. Это состояние обратимое. Иногда достаточно элементарной психотерапии и отдыха. Очень часто мы забываем об отдыхе», – отметила специалист.

Чаще всего пограничными расстройствами страдают женщины. Это, по словам специалиста, потому, что они чаще принимают все близко к сердцу, чем мужчины.

В отделении Ольги Чистяковой наблюдают пациентов от 15 до 70 лет. Сейчас, по словам врача, тенденция такова, что расстройствами психики все чаще страдает молодежь от 15 до 25 лет. Как и в прежние времена, среди пациентов много женщин, у которых начинается климакс. Психиатр объяснила, что это происходит из-за дисбаланса гормонов.

«Пограничные расстройства всегда ложатся на ядро личности. То есть это человек, у которого есть предрасположенность психики к данным расстройствам. Как говорят в народе: где тонко, там и рвется», – отметила врач.

Тип личности, генетические факторы, условия, в которых ребенок рос, – все это при возникновении длительного стресса может привести к пограничным расстройствам. Другими словами, если есть предрасположенность, а на нее накладывается жизненная ситуация, это приводит к болезни.

В основе тревожно-фобических расстройств лежат страхи. По словам Ольги Чистяковой, люди боятся очень многого и, к сожалению, нередко стыдятся своих страхов. Например, пожалуй, каждый в том или ином возрасте боялся собак, но если склад личности у человека особый, то этот страх может настолько зафиксироваться, что приведет к фобическому расстройству. И тогда, каждый раз видя собаку, он будет испытывать тревогу, вплоть до панических атак.

Чаще всего пограничными расстройствами страдают женщины. Это потому, что они чаще принимают все близко к сердцу, чем мужчины Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После аварии за рулем настигали панические атаки

Ольга Чистякова вспомнила случай из практики: к ним попал мужчина 65 лет, после аварии он вообще перестал садиться за руль.

«Сначала у него была тревожность, какое-то время у него получалось с ней справляться. Он ездил на фоне тревоги, что было очень опасно. А после тревожность трансформировалась в панические атаки. Он садился за руль, у него возникал страх смерти, ускорялось сердцебиение, повышалось давление, начиналась потливость», – рассказала врач РКПБ имени Бехтерева.

Мужчина долго не обращался к врачу, однако пришлось – когда панические приступы начали происходить и не в машине. С момента первого стресса – аварии – до обращения в больницу прошло больше трех лет.

«Он не мог ни работать, ни спать – панические приступы были раз в три дня, раз в день, а потом и по несколько раз за день», – рассказала Ольга Чистякова.

Первым делом медики восполнили серотониновый дефицит пациента антидепрессантами, потом началась работа с психотерапевтом. Дела мужчины пошли на лад. Его выписали, он продолжал пить таблетки, ему порекомендовали продолжить заниматься с психотерапевтом, а еще – садиться за руль, преодолевая фобию.

Победа медицины и самого пациента была в том, что он таки смог сесть за руль. Сначала поездки были короткими, но постепенно их длительность и сложность увеличивались.

Сейчас тенденция такова, что расстройствами психики все чаще страдает молодежь от 15 до 25 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С пограничными расстройствами обращаются, когда болезнь уже хроническая

По словам Ольги Чистяковой, чаще всего такие больные обращаются к врачам, когда их болезнь уже вошла в хроническую стадию.

«А начинается все, как правило, так: что-то случается у человека, какой-то стресс на работе, проблемы в личной или семейной жизни, даже, например, переезд или ремонт в квартире. Обычный человек в этих ситуациях тревожится, переживает – это нормально. Когда эти переживания длятся достаточно долго, то люди все больше начинают тревожиться: что-то с ними идет не так», – объяснила психиатр.

В этом случае сознательные люди идут к психологу, специалисты помогают им оценить их состояние, выработать стратегию поведения.

«Однако не всегда грань здоровья и нездоровья стирается, и психолог не всегда это видит. Если это пограничный больной, скорее всего, психолог ему поможет на какое-то время. Как правило, болезненные состояния возвращаются», – отметила врач.

Пограничные расстройства нередко сопровождаются головокружениями, потливостью, тахикардией, страхом смерти, бессонницей, расстройствами пищеварения. А с этими симптомами человек идет к терапевту или неврологу. Видя эти проблемы, доктор назначает лечение – на время они проходят. Но вновь возвращаются.

«Как правило, человек пройдет много инстанций, понимая, что проблема не решилась, и тогда придет к психотерапевту. Обычно процесс к этому времени уже хронический. И это затрудняет работу психотерапевта, ведь чем длительнее течет это заболевание, тем тяжелее его лечить. Чем раньше обратишься с этой проблемой, тем проще и легче будет лечение. И наоборот – чем дальше тянуть, тем психотерапевту или психиатру будет сложнее подобрать терапию и назначить препараты», – отметила Ольга Чистякова.

«Пограничников» всегда лечат комбинированно. Обычно применяют таблетки. Как правило, попадая к психотерапевтам, пациент «глух» – все его симптомы проявляются уже в наивысшей стадии: серьезная бессонница, тревога, которая не дает работать, полный разлад в отношениях. Когда такое острое состояние снимается, тогда приходит время психотерапии.

«Пограничников» всегда лечат комбинированно. Обычно применяют таблетки. Когда острое состояние снимается, тогда приходит время психотерапии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Она не хулиганка, она больна»

Ольга Чистякова рассказала историю девушки, которая страдала пограничным расстройством личности.

«Она пришла с импульсивным поведением, с самоповреждениями для снятия эмоционального напряжения и тревожности – на пике тревоги резала себя не с суицидальной целью», – отметила доктор.

Девушка поступила в хороший вуз, но не смогла из-за внутреннего напряжения там учиться и бросила его. Перестала общаться с друзьями, больше времени проводила дома в одиночестве. К врачам ее привели родители.

В РКПБ девушке начали оказывать помощь, причем не только ей, но и ее родным, которые переживали за нее.

«Очень важно родным объяснить, что она не просто хулиганка, как все думают. Ведь когда в 20 лет они видят достаточно асоциальное поведение, слышат: “Я не хочу идти в институт, я его бросаю, буду лежать дома, ничего не делать, смотреть в телефон”, важно родственникам сказать, что она – болеет, что ей нужна помощь и со стороны родных тоже», – отметила психиатр.

На сеансах психотерапии удалось вспомнить, что она окончила художественную школу и ей нравилось рисовать. Решили с врачом попробовать вернуться к этому занятию.

«Развитие творческих способностей имеет психотерапевтический эффект для пограничников. Это давало ей возможность сконцентрироваться, в этом был элемент удачи, ведь у нее это хорошо получалось, у нее был талант. И развитие этого таланта хорошо сказалось на терапии», – объяснила доктор.

В вуз девушка не вернулась, но пошла работать в творчество, она теперь рисует в удовольствие. У нее появился молодой человек, хотя, по признанию психиатра, с «пограничником» жить очень непросто.

«Ко мне приходил ее молодой человек. Узнал, что у нее пограничное расстройство личности. Мы рассказали ему, что это такое, чего можно ждать, как ей помочь. Объяснила ему все плюсы и минусы такого состояния. Он сказал, что готов продолжать отношения. Насколько я знаю, они до сих пор живут вместе, достаточно слаженно», – рассказала врач.

К слову, из плюсов специалист назвала непредсказуемость таких людей – с ними не соскучишься, они всегда поражают.

С первого обращения девушки прошло уже пять лет, все эти годы она находится в ремиссии, принимает препараты. Эта героиня знает, как правильно жить с ее диагнозом. Она успешно работает и в обществе чувствует себя хорошо.

«Если тревожные звоночки есть, необходимо обратиться к психотерапевту или психиатру – обязательно к специалисту с медицинским образованием» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Каждый третий ставит диагноз сам себе

Врач объяснила, как заметить начинающееся расстройство у близкого человека.

«Прежде всего, человек будет жаловаться, могут быть симптомы депрессии или тревожности. Человек перестает адекватно социально функционировать. Он начинает избегать контактов. Тот человек, который всегда любил шумные компании, например, все чаще остается дома, ему ничего не хочется. На работе у него перестает что-то складываться. Везде происходит разлад – по всем фронтам что-то не так. Родственников должно насторожить, что их родной не такой, как раньше», – объяснила Ольга Чистякова.

Если такие тревожные звоночки есть, необходимо обратиться к психотерапевту или психиатру – обязательно к специалисту с медицинским образованием. Если три-четыре года назад, по словам врача, к этим специалистам очень не хотели идти, проще говоря – боялись психиатров, то сейчас нередко на приемы приходят молодые люди, которые на самом деле не страдают никакими расстройствами. И это, по словам Ольги Чистяковой, очень хорошо, ведь всегда лучше перестраховаться.

Бывают случаи, когда психотерапевт-психиатр говорит, что пациенту не к ней, что правильнее будет обратиться к хорошему психологу и работать над собой, над своими переживаниями, межличностными отношениями.

«Один из трех человек ко мне приходит и говорит: “У меня прокрастинация, депрессивный эпизод и еще паничка”. Я им отвечаю, что ваше понимание проблемы и мое – совсем разные. Поэтому давайте своими словами: что вас беспокоит? Иногда пациенты, которые приходят с поставленным самому себе диагнозом, действительно оказываются правы. Особенно те, кто читает серьезную литературу. А молодежь действительно любит приходить и с порога говорить: “У меня пограничное расстройство личности”. Но на слово мы, конечно, не верим», – отметила доктор.

Пациентов малой психиатрии на учет не ставят. В тяжелых случаях могут созвать медицинскую комиссию и по ее решению, например, не выдавать водительское удостоверение, или не выдавать разрешение на оружие, или запретить какой-либо вид деятельности.

«Как правило, расстройства так называемой малой психиатрии никаких ограничений за собой не несут», – отметила она.