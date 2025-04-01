«Они играли в ужасный футбол». Ларин о выступлении «Рубина» в матче с «Зенитом»

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-генеральный директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об игре «Рубина» в матче 22-го тура против «Зенита» (0:4).

По его словам, команда Рашида Рахимова показала ужасную игру, не создав ни одного момента и нанеся много повреждений игрокам соперников.

«У «Рубина» уже нет никаких задач. Они не опустятся вниз и не поднимутся вверх. То, как они играли против «Зенита», на это невозможно было смотреть. И все равно проиграли 4:0. Понятно, что это был не футбол. Они играли в ужасный футбол, ни одного момента, ничего вообще, отбивались как могли, переломали кучу футболистов. Я бы как болельщик «Рубина» попросил вернуть деньги за билет на такой матч», – сказал Николай Ларин в «Коммент-шоу».

Напомним, в том матче красную карточку получил защитник казанской команды Алексей Грицаенко, заработав два «горчичника».

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ с 32 очками. В следующем матче подопечные Рашида Рахимова встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 5 апреля в 13:00 по мск.