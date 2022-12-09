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Происшествия
9 декабря 2022  13:18
Дмитрий Шатров

«Они – элита нашего общества»: В Казанской Ратуше чествуют Героев Отечества

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Сегодня в Казанской Ратуше состоялось торжество в честь Дня Героев Отечества. На него пригласили Героев России и Социалистического труда, а также родных героев, которые погибли в зоне СВО.  

Для них выступили заслуженные артисты РТ, хор воспитанников суворовского училища, курсанты и оркестр Казанского танкового училища.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ко всем присуствующим с приветственным словом обратился председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. 

«Добрый день, уважаемые герои, друзья, близкие родственники наших выдающихся людей. Низко кланяемся, вспоминая тех, кого нет среди нас. На примерах наших героев мы будем воспитывать будущие поколения. Они – элита нашего общества», – отметил он.

После этого для гостей праздника продолжилась концертная программа.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#день героев отечества
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