«Они едут, чтобы защищать Родину»: Заместитель муфтия РТ о службе в СВО

Равиль хазрат Зуфаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Военнослужащие едут в зону СВО ради защиты своей Родины, а не для того, чтобы проливать кровь, отметил заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуфаров сегодня на первом телемарафоне в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

«Все действия, которые сейчас происходят – они возможны с благословения Аллаха. Мы все знаем, с чего все начиналось и знали, к чему это может привести. Количество недоброжелателей и противников нашей страны увеличилось – мы ожидали этого и мы это приняли», – сказал он.

Равиль хазрат отметил, что большинство мусульманских стран поддерживают нашу страну в СВО.

«Никто не пошел против, никто не говорил плохих слов – это и есть показатель. Защищать Отчизну от фашизма – это то, что передается нам из поколения в поколение», – отметил он.

В свою очередь Равиль хазрат отметил, что поддержка военнослужащим оказывается в самых различных формах.

«Когда ко мне приходят желающие заключить контракт и спрашивают: "Допустимо ли мусульманину отправляться в зону СВО "? Я отвечаю, что связь с Аллахом не прерывается в этом случае. Потому что они едут не для того, чтобы проливать кровь, а чтобы защищать свою Родину, едут с самыми добрыми помыслами», – указал он.

В заключение Равиль хазрат пожелал всем бойцам вернуться с победой к своим родным и близким.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнают истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает кол-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.