«Они делают технологию будущей кухни»: в Иннополисе завершился турнир молодых поваров

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Казани завершился Международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. В финале продемонстрировали свои кулинарные способности восемь участников из разных уголков Татарстана и России.

К участникам и гостям церемонии награждения, которая прошла в Иннополисе, обратилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Это яркий, самобытный фестиваль талантов, который отличается своим цифровым форматом. Я уверена, что в своих приготовлениях финалисты показали нам самые заветные идеи, в которых раскрыли свое виденье будущей кулинарии. Вы показали всем, что хотите раскрываться профессионально и готовы удивить этот мир. Любой человек, который прикасается к сакральному – к еде, всегда переживает о том, как будет оценено его творческое искусство и старания», – отметила вице-премьер.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Фазлеева выразила уверенность в том, что готовить еду — огромный талант, который даётся не всем. «Вы можете создавать самое настоящее кулинарное волшебство и радовать нас своим изысканными вкусами», — сказала она.

Почетный гость обратила внимание на юный возраст всех финалистов, подчеркнув, что у всех ребят впереди большой путь, чтобы творить и создавать особенное искусство блюд.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова резюмировала, что в этом году финалисты турнира показали свои знания на высшем уровне.

«Вы отнеслись отвественно к философии продукта, к сырью, которое использовали. А самое главное, довели свои ингредиенты от начального этапа до готового восхитительного блюда», — сказала она.

Она выразила надежду на то, что кулинарный опыт участников не будет ограничен рамками турнира, ребята продолжат создавать свои продукты и станут востребованными, квалифицированным специалистами.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Финалист Рафис Замелтдинов, студент четвертого курса по направлению «повар-кондитер», был отмечен в спецноминации «Фундаментальные знания». В категории «Хранитель традиций» лучшей стала Диляра Дакукина.



В следующей номинации «Социальная ответственность», означающей, что повара могут влиять на окружающую среду с помощью аккуратной работы с продуктом, победителем стал Денис Раков. За любовь к продуктам местных поставщиков — фермеров («Локальность в тренде») эксперты отметили Ильнура Самарханова, а победителями номинаций «Дизайн» и «Взгляд без границ» стали Григорий Степанов и Антон Овсянников.

Победительницой международного турнира и обладательницей дизайн-кубка в виде скалки, сделанного из переработанного пластика, стала Анастасия Михайлова. Она также стала лучшей в номинации «Технологии будущего».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Анастасия Михайлова рассказала, что в финале продемонстрировала экспертам утиное филе с корнеплодами.

«На первый взгляд может показаться, что название моего блюда не такое аппетитное, как у остальных участников. Оно довольно простое, я постаралась объединить традиционность и уникальность татарской кухни», — объяснила она.

По ее словам, необычность заключалась в том, чтобы соединить старые и новые рецепты и, преобразовав их, придать блюду трендовый вид.

В завершение церемонии председатель экспертного жюри Андрей Саховский произнес напутственные слова участникам и поделился своим впечатлениями от турнира.

«Весь наш турнир проходил по новой концепции готовки блюда, все ребята бросили сами себе вызов, преодолевали некие сложности. Наблюдать за процессом было интересно, финалисты показали нам новый вид кулинарии по их, молодежному, взгляду. У них самые высокие перспективы, они наше будущее. В этом турнире победили все!» — сказал он.

