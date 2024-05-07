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«Они подарили нам Победу»: в казанской больнице №7 открыли памятник ветеранам-медикам
Сегодня на территории Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова состоялось торжественное открытие мемориального камня, посвященного ветеранам-медикам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. В мероприятии принял участие министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.
Два года назад в сквере напротив больницы бывший министр здравоохранения республики Марат Садыков посадил первую белую сирень, как один из символов Победы в Великой Отечественной войне - именно с ветками сирени в руках встречали в мае 1945 года советских солдат, возвращавшихся домой с победой. Сегодня в этом саду открыли памятник.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке, прозвучали патриотические песни военных лет в исполнении народного артиста Республики Татарстан, заслуженного артиста Республики Башкортостан Рустема Асаева.
Идейный вдохновитель открытия камня – председатель Совета ветеранов ГКБ 7 Казани, руководитель Городского ревматологического центра Равия Мухина.
«Традиционно в преддверии девятого мая мы собираемся в нашем саду белой сирени. Я надеюсь, что скоро они так зацветут, что камень будет еле-еле видно. А этот камень мы привезли с Урала, мы планировали открытие еще с прошлого года. мероприятие организовано не только по моей инициативе, но также по инициативе Совета ветеранов. Мы собрались, чтобы поставить памятник нашим ветеранам-медицинским работникам, которые дали нам Победу, и вместе с ней дали нам любовь, надежду и жизнь», – рассказала она
Мухина отметила, что памятник будет посвящен ветеранам-медикам всех времен.
На мероприятии собрались не только сотрудники больницы, но и пациенты, жители окрестных домов и просто неравнодушные горожане.
На официальной части мероприятия слово предоставили Марселю Миннуллину.
«В преддверии великого праздника, Дня Победы, я искренне хочу вас всех поздравить с этим большим днем для нашей страны. Безусловно, наверное, каждого из нас коснулась та минувшая война. Мы воспитывались в патриотизме, любви к нашей Родине. Мы все прекрасно понимали, сколько жизней наших солдат было отдано во имя достижения этого мира, нашей жизни», – сказал он.
Министр отметил, что медики стали особой частью нашего населения, ответственной за спасение жизней.
«В послевоенное время благодаря нашим медицинским работникам создавались новые направления. В дальнейшем это послужило фундаментом для основания нашей знаменитой сильнейшей казанской медицинской школы», – добавил Миннуллин.
В заключении почетных гостей пригласили к финальной части мероприятия. Под военную песню министр и главврач больницы Артур Делян открыли памятник.
Затем вместе с другими гостями мероприятия к камню были возложены цветы, после чего собравшиеся посадили несколько новых сиреней в саду больницы. Завершилось мероприятие запуском в небо белых и голубых воздушных шаров.
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