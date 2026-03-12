«Они – будущая элита Вооруженных Сил России»: Александр Лапин пообщался с суворовцами

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня Герой России генерал-полковник Александр Лапин провел лекцию для курсантов Казанского суворовского военного училища.

Разговор был серьезный: о патриотизме и военной службе, истории страны и подвигах наших предков. В беседе с Героем приняли участие ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов, всего 250 курсантов. После лекции они смогли задать свои вопросы генерал-полковнику.

«Сегодня, когда старый миропорядок рухнул и развернулась ожесточенная борьба за новое мироустройство, угрозу несут в первую очередь те, кто хочет построить глобальный мир. Угроза усиливается для тех стран, которые обладают огромными природными богатствами. Кроме того, идет борьба и за умы. И вот сегодня я в стенах прославленного Казанского суворовского училища, чтобы встретиться с будущей элитой вооруженных сил России», – рассказал Лапин журналистам.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он отметил, что его задача – дать суворовцам пищу для ума и для сердца, чтобы разбудить в них размышления о важности защиты Отечества.

«Себя нужно готовить к этому уже сегодня, а не когда ты наденешь погоны офицера», – добавил Герой России.

Завтрашние защитники Отечества должны быть готовы к защите страны, своей веры, своей земли и национальных традиций, подчеркнул он.

«Я хотел бы довести до них как вопросы о духовных смыслах, вопросы войны и мира, так и то, для чего нужно жить офицеру: во имя чего стоит пожертвовать жизнью, во имя каких ценностей», – отметил Александр Лапин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня во время лекции Герой России рассказал суворовцам о примерах тех, кто проявил себя во время войны, кто совершил подвиги, защищая Родину.

«Я хочу, чтобы они были готовы морально, как были готовы те, кто крепил нашу историю боевыми славными делами. Хочу, чтобы они брали пример с великих людей, начиная от древних русичей и тех, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны. Чего стоит один подвиг Александра Матросова. Он еще мальчишкой готовил себя к своему будущему подвигу», – отметил Александр Лапин.