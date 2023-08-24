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ОНФ призвал штрафовать банки за выдачу карт несовершеннолетним
Российские банки могут начать штрафовать за оформление карт несовершеннолетним без согласия родителей. Проверка, организованная специалистами Общероссийского народного фронта, подтвердила ряд нарушений этого требования, сообщают «Известия».
Письмо с предложением было направлено главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Помимо штрафов, эксперты ОНФ заявили о необходимости создания обязательной формы согласия родителей при открытии банковского счета.
В проверке участвовали четыре крупных российских банка, занимающихся обслуживанием счетов подростков от 14 до 18 лет.
«Во всех случаях проводимого исследования ни один из указанных банков не требовал предоставления согласия законного представителя несовершеннолетнего, открывающего счет. Более того, при оформлении карты онлайн даже не предусмотрено поля для загрузки копии такого документа», — заявила собеседница издания.
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