Онежская набережная, церковные кладбища и зеленая тропа: Петрозаводск за один день

Мой путь в Петрозаводске всегда начинается от железнодорожного вокзала, башня которого с ее 17-метровым шпилем протыкает сердце сразу и навеки

Фото: © Александр Попов / «Татар-информ»

Перевалочная база к красотам Карелии

В Интернете можно найти тысячи публикаций из разряда «Что посмотреть в городе за один день?» (подставляйте название), этим всегда пользуются туристы. И хотя Петрозаводск не входит в топ мест, куда едут целенаправленно, в отличие, например, от Казани, есть такие подборки и об этом вроде бы ничем не примечательном городе, в конце июня отметившем свое 320-летие.

Обычно его используют как перевалочную базу, транзитный пункт на пути вглубь самой Карелии, к ее девственным озерам, где можно заняться рыбалкой, к знаменитому острову Кижи или даже на ежегодный музыкальный фестиваль в Рускеале. Но, на мой взгляд, Петрозаводск достоин внимания и сам по себе, просто для этого нужно изменить целеполагание.

Сюда стоит ехать не для того, чтобы восхититься старинной архитектурой (ее здесь нет), современными достижениями урбанистики (тем более) или, хотя речь идет о столице национальной республики, национальной кухней (последнее найти можно, например, заглянув в фешенебельный ресторан «Карельская Горница»). Карелов в Карелии, как ни странно, очень мало, и, в отличие от Татарстана или, например, Бурятии, здесь очень мало того, что относят к такому понятию, как «национальный колорит». Даже таблички на домах с дублированными надписями на карельской латинице здесь появились недавно. Но в целом этот город, хоть и является административным центром большого региона, не особо отличается от обычных провинциальных захолустий, с их симбиозом осколков досоветской истории, построек времен СССР и дешевого «новодела». Так что же здесь тогда делать?

Я, конечно, не объективен, с Петрозаводском у меня связано много личного. Но, посетив десятки городов России, эту точке на карте нашей необъятной родины я определяю как... место для раздумий. Не обязательно тягостных, и не только о смысле жизни, можно, если хотите, и всего лишь о красе ногтей – не суть важно… Но для спокойного, монотонного и неспешного времяпрепровождения здесь созданы, на мой взгляд, все необходимые условия. Близкие к идеальным.

И главное из них – здесь очень мало людей. Собственных жителей официально – около 230 тыс. И даже в разгар туристического сезона это число не вырастает кратно. Нам, людям из крупных мегаполисов, не настроенным на полный информационный детокс (для этого нужно, как губернатор Ямала недавно, уезжать в тундру), а желающим отдохнуть душой в более-менее привычных декорациях, между кофейнями и «Пятерочкой», прямой путь в такие вот места, как Петрозаводск. Да и при транзите к карельским красотам остановиться в этом городе хотя бы на денек не помешает.

На Онежской набережной можно остаться наедине со своими мыслями и чувствами, созерцая бездонную гладь воды Фото: © Александр Попов / «Татар-информ»

Онежская набережная – настоящее место силы

Мой путь в Петрозаводске всегда начинается от железнодорожного вокзала, башня которого с ее 17-метровым шпилем протыкает сердце сразу и навеки. Сюда приезжают двухэтажные поезда из Москвы (фирменная «Карелия» идет около 11 часов) или «Ласточки» из Санкт-Петербурга (сидеть придется около 5 часов). Конечно, летают сюда и самолеты, но как-то аэропортом пользоваться не доводилось… Если посмотреть на карту города, то здание вокзала, недавно полностью реконструированное, окажется на ней главной узловой точкой. И это не случайно, хотя исторически город двигался от воды. Связка между водными и железнодорожными воротами сейчас проходит по проспекту Ленина, который прямой стрелой спускается от вокзала к Онежскому озеру. Хотя, если судить по порядку нумерации, наоборот – поднимается.

Этот путь к главной природной достопримечательности Петрозаводска обычно проходят все, кто приезжает в город впервые. В ходе этого променада невольно заметишь, например, главный корпус Петрозаводского госуниверситета, который был открыт в сентябре 1940-го – через год многие из его первых преподавателей и первокурсников, только что сдавших сессию, ушли на фронт. Чуть ниже точно удивит диссонанс от «Дома культуры KFC» – не смейтесь, просто ресторан этой фастфуд-сети работает здесь в здании бывшего кинотеатра «Победа». Построенного в стиле советского классицизма, с мощными колоннами.

Вас точно удивит диссонанс от «Дома культуры KFC» Фото: © Александр Попов / «Татар-информ»

Такими же колоннами впечатлит и фасад гостиницы «Северная», самой старой в Петрозаводске – ее открыли в 1939-м, но после войны, разрушенную, восстановили в немного ином виде. Примечательно, что внизу проспекта Ленина, у здания мэрии, стоит не вождь, а каменный Отто Куусинен, первый и единственный председатель президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР (в 1940-1956 годы, потом эту республику упразднили). Ильич в Петрозаводске, конечно, тоже есть, только установлен он в центре площади имени себя – бывшей Круглой; она и правда имеет такую форму. Но расположена чуть в стороне от проспекта. Такие вот географические казусы…

Колоннами впечатлит фасад гостиницы «Северная», самой старой в Петрозаводске Фото: © Александр Попов / «Татар-информ»

Одетая в красный гранит Онежская набережная – настоящее место силы. Здесь можно остаться наедине со своими мыслями и чувствами, созерцая бездонную гладь воды. С Кремлевской набережной в Казани так отвлечься не получится – людей больше, мимо постоянно пролетают самокаты, играет музыка, да и Казанка по ширине не впечатляет. На набережной Онежского озера, третьего по величине в России, всей это «урбанины» намного меньше, зато мощь водной стихии действует сильнее. Круче, пожалуй, природа бьет только на Байкале – но там рядом нигде не будет полноценного города.

С речного вокзала, у которого стоит памятник Петру Первому – город назван именно в его честь (Санкт-Петербург, основанный в том же 1703 году, в честь Святого Петра), ходят метеоры в Кижи. Удовольствие это не дешевое, но, как и на гондолы в Венеции, хотя бы раз в жизни потратиться стоит. Можно арендовать и прогулочный катер, который покатает вдоль берега.

Вдоль набережной, к сожалению, достаточно короткой, расположены разные скульптуры – например, затертый до блеска «Кошелек удачи», Тюбингенское панно, которое представляет из себя несколько десятков мачт разной формы, длины и цвета, а также свитые из металлических трубок «Рыбаки». Последние две подарены Петрозаводску в начале 1990-х городами-побратимами из теперь недружественных Германии и США. Есть тут и уличные тренажеры, и ротонда для свадебных фото (рядом – ЗАГС), и круглый пирс с небольшой пирамидой в центре, о который в ветренную погоду бьются волны… В общем, это идеальное место для неспешных прогулок, умиротворения и раздумий. Не помешают этому даже откормленные и порой наглые утки. И редкие почитатели ЗОЖ.

Свитые из металлических трубок «Рыбаки» подарены Петрозаводску в начале 1990-х городами-побратимами из теперь недружественных Германии и США Фото: © Александр Попов / «Татар-информ»

Места эти привлекательны не только для тафофилов

Еще два «места силы» в Петрозаводске расположены у церквей. В отличие от Архангельска, где при советской власти снесли почти все храмы, в столице Карелии большинство таких культовых строений, за редким исключением вроде огромного Святодуховского собора, доминанты Соборной площади (с 1936 году получившей имя Кирова – памятник ему и сейчас стоит в центре), не тронули. Как ни странно, многие церкви даже использовались в те времена победившего атеизма по назначению.

Что самое удивительное, целыми при них остались и кладбища, на которых и к тому времени уже никого не хоронили, и сейчас не используют по назначению. Выглядят эти погосты заброшенными, но там остались целы плиты с датами из XIX века. Многие из них почти ушли в землю, другие поросли бурьяном. Такие камни хранят в себе частную историю неизвестных нам людей, обычных жителей «старого» Петрозаводска. И эти «города мертвых» расположены прямо между жилыми домами!

Места эти привлекательны не только для тафофилов (да, есть и люди с таким хобби). В отличие от Новодевичьего в Москве, сюда не приходят, чтобы поклониться великим. Но тем, кто хочет ощутить дыхание не смерти (как на действующих кладбищах), а вечности, сюда стоит завернуть обязательно. По крайней мере, я испытывал сильные эмоции и на Неглинском кладбище, в ограде которого стоит деревянная Екатерининская церковь (построена в 1877-1878 годы на средства местных купцов), и на Зарецком, которому в следующем году стукнет 300 лет! На его территории с 1852 года стоит белокаменный Крестовоздвиженский собор.

Интересно, что к 1940-м обе церкви были закрыты, но финские власти в период оккупации Петрозаводска (1941-1944 годы) их, напротив, открыли. Может, именно поэтому после войны храмы передали верующим и больше не трогали. И они оставались единственными действующими в советские годы. Хотя от разрухи это сооружения не спасло, в Крестовоздвиженском соборе, например, сохранился первоначальный иконостас, сделанный в стиле русского ампира. Есть внутри и икона во имя Казанской Божией Матери, а также мощи преподобного Елисея Сумского. Эти места – не для прогулок среди могил, а для размышлений о тщетности бытия…

В столице Карелии большинство культовых строений в совесткие годы не тронули. Целыми при них остались и кладбища Фото: © Александр Попов / «Татар-информ»

Зеленая тропа вдоль Лососинки

Для тех, кому хотелось бы просто погулять среди природы и при этом не покидать города, подойдет еще одна уникальная достопримечательность Петрозаводска – т.н. «Зеленая тропа». Это маршрут, протянувшийся вдоль маленькой реки Лососинки на несколько километров практически сквозь весь центр и до окраины. Честно, я подобный терренкур проходил только в Алма-Ате.

Тропа в Петрозаводске вряд ли поразит вас особыми красотами, но подобный променад все равно – особое удовольствие. Подойдет и для любителей бега, и для велосипедистов. Обустраивали ее на средства самих горожан, что само по себе уникальный пример городского мироустройства. Маршрут проходит под мостами, сквозь парки и завершается, по факту, в лесном массиве…

На этом, пожалуй, остановлюсь. Конечно, в Петрозаводске можно найти и другие развлечения. Если вы любите музеи – то стоит заглянуть в Национальный на площади Ленина, или в музей изобразительных искусств на площади Кирова. Если вы театрал – изучите афиши Музыкального (его величественное здание возвели в 1955-м на той самой площади Кирова) или Национального театра Карелии (единственного в мире, где спектакли идут на финском, карельском и вепсском языках, с синхронным переводом на русский).

А если вам интересна недавняя история – стоит съездить на кладбище «Пески», оно расположено на окраине города и сегодня является действующим. Карелия в целом и Петрозаводск в частности несколько десятилетий ХХ века страдали от нашествий финнов, которые, возглавляемые маршалом Маннергеймом (чьим именем окрестили знаменитую линию), стремились создать из таких близких территорий «Великую Финляндию». В годы ВОВ столица республики, как уже было сказано, была оккупирована, в городе действовало несколько концлагерей. Эта рана не зажила до сих пор…

О той трагедии в Петрозаводске напоминает многое, есть и памятный камень у автовокзала, и другие мемориалы. В «Песках» же в четырех братских и 224 одиночных могилах захоронены 506 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне города (август-сентябрь 1941 года) и при освобождении южной Карелии (июнь-июль 1944 года). И там же в 2017-м открыли памятник жертвам финских концлагерей…

Из Петрозаводска легко можно уехать – как обратно в столицы, так и внутрь Карелии. В этом плане путешествие сюда точно останется в памяти.