«Она – живая история»: жительницу Мамадышского района поздравили со столетием

Глава Мамадышского района Вадим Никитин поздравил со 100-летним юбилеем жительницу деревни Новая Уча Александру Романовну Сергееву.

«Для меня было большой честью поздравить со 100-летним юбилеем нашу уважаемую землячку, жительницу деревни Новая Уча Александру Романовну Сергееву. Она – живая история нашего района», – отметил Вадим Никитин.

По его словам, трудовой путь юбилярши начался в 16 лет. В годы молодости она участвовала в строительстве железной дороги: укладывала рельсы, переносила тяжелые шпалы.

Позднее Александра Сергеева многие годы проработала на малой родине телятницей, ухаживая за животными. Глава района подчеркнул, что это «скромный, но важный труд, который кормил и кормит страну».

Несмотря на почтенный возраст, юбилярша сохраняет активность и творческий настрой – она до сих пор исполняет песни на родном, удмуртском языке.

В день юбилея Вадим Никитин вручил Александре Романовне медаль «За доблестный труд», а также памятные подарки от районной администрации и руководства республики.

«От всей души желаю Александре Романовне крепкого здоровья, душевного тепла, заботы и любви семьи. Ее жизнь – это великий урок для всех нас», – добавил он.