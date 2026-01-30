«Она забрала его у меня дважды»: что сказала суду жена одного из погибших в ДТП в Казани

Жизни троих пассажиров оборвались в одну ночь из-за нарушения нескольких пунктов ПДД. Перед судом предстала девушка, которая была за рулем иномарки. Разогнавшись до сотни километров в час, она не справилась с управлением и врезалась в опору моста. Все пассажиры скончались на месте. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Разогналась до сотни и врезалась в опору моста»

В Кировском районном суде Казани стартовал процесс по делу 21-летней Алины Фазуллиной. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек.

Смертельное ДТП произошло на Горьковском шоссе в ночь на 15 октября прошлого года. Автомобиль Honda, за рулем которого сидела Алина Фазуллина, сначала врезался в фонарный столб, затем – в бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе – Восстания. Три пассажира иномарки скончались на месте. Водительский стаж девушки на тот момент составлял около полугода.

Поддержать девушку в суд сегодня пришли ее близкие – мать и сестра. Маму сначала вместе со всеми запустили в зал, но потом попросили подождать в коридоре, так как она проходит по делу свидетелем. Также в суд явились пострадавшие – родственники погибших мужчин: жена Ильнура Бакиева, бабушка Константина Суворова, воспитывавшая его с трех лет, и сестра Дениса Мазлова. Когда все собрались, слово передали гособвинителю.

«Водитель Фазуллина, имея малый опыт управления транспортными средствами, управляла технически исправным автомобилем Honda. Видимость на улице была не ограничена. Двигаясь по проезжей части улицы Болотникова в направлении улицы Лазарева, проявила преступное легкомыслие и разогналась до скорости более ста километров в час. Этим она нарушила несколько пунктов ПДД, в том числе превысила скорость», – рассказала в суде помощник прокурора Кировского района Диляра Яфизова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Из-за огромной скорости девушка не справилась с управлением и наехала на фонарный столб, а потом влетела в опору моста. В этом ДТП чудом выжила только сама Алина Фазуллина. Трое ее приятелей погибли на месте. Сегодня в суде родственники погибших вспоминали, что в тот день ждали, пока тела их близких собирали по кусочкам.

Пока Диляра Яфизова перечисляла описанные в обвинении травмы, которые получили погибшие мужчины, их родственники плакали. Речь шла о множественных переломах, разрывах органов и кровоизлияниях. Ильнуру Бакиеву и Константину Суворову было по 31 году. К слову, за 4 дня до трагедии Суворов отметил свой день рождения. Денис Мазлов должен был отпраздновать свое 30-летие в конце октября.

«Возникшее ДТП при достаточной внимательности, предусмотрительности и неукоснительном выполнении требований ПДД можно было предотвратить», – подытожила гособвинитель.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«О ДТП прочитала в СМИ, но даже не думала, что оно имеет отношение ко мне»

В ответ на обвинение Алина Фазуллина заявила, что полностью признает вину и раскаивается. Ее адвокат настаивал на том, что перед бабушкой Константина Суворова и женой Ильнура Бакиева она извинилась. Бабушке Суворова она выплатила миллион рублей в качестве компенсации. Сестра Дениса Мазлова общаться с Алиной Фазуллиной отказалась.

Суд приступил к допросу пострадавших, и дело приняло новый оборот. Выяснилось, что Ильнур Бакиев был в ссоре со своей женой и дело шло к разводу. По словам жены погибшего, это произошло именно из-за его общения с Алиной Фазуллиной.

«Я встретилась с ней после всего этого, она извинилась, деньги брать у нее не стала – ей они нужнее. О ДТП мне рассказал наш общий друг, я была в это время в Москве. Алина принесла мне очень много боли и страданий. Она отобрала у меня его дважды. Я не прошу для нее какого-то сурового наказания, оставляю этот вопрос на усмотрение суда», – сказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сестра Дениса Мазлова рассказала, что узнала о ДТП из СМИ, однако не придала этому значения. Она не знала, что участником аварии был близкий ей человек. Позже ей позвонила сестра и рассказала, что брат погиб.

«Мне от них ничего не нужно, Алина и ее мама написали письма, но я их не читала. Первый ее адвокат позвонил мне и грубо чего-то требовал, как будто я в чем-то виновата. После этого я с ними не общалась. Помощи в похоронах от них не было, помогли с работы брата», – рассказала она.

По словам бабушки Константина Суворова, ее телефон и умные часы внука были связаны между собой. Они реагировали на пульс мужчины. Поздно ночью на ее телефон пришли три сообщения – женщина не находила себе места.

«Я была у него включена как экстренный вызов. Я была одна дома, дождалась утра и пошла к соседу-таксисту, потом позвонил следователь, сказал, куда приезжать. Мы забрали его из морга и на следующий день похоронили. Я воспитывала его с трех лет, он всегда мне помогал, покупал лекарства, делал крышу, помогал деньгами. Когда мне было плохо, измерял давление», – поделилась она.

Бабушка Константина Суворова подтвердила суду, что приняла извинения Алины Фазуллиной и читала отправленные ею письма. Подтвердила, что виновница ДТП выплатила ей миллион рублей, – женщина подчеркнула, что и до этого искренне ее простила. На следующем заседании суд планирует допросить свидетелей.