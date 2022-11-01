«Она три недели жила у меня»: виновник ДТП рассказал суду, что выхаживал пострадавшую

Сегодня в Вахитовском суде Казани провели допрос свидетелей по делу о ДТП, в котором год назад пьяный водитель протаранил Porshe и Volkswagen Polo, в котором находилась пенсионерка. Сегодня на скамье подсудимых казанец Сергей Якимов. Его обвиняют в пьяной езде, которая стала причиной увечий пенсионерки.

Заседание началось с того, что гособвинитель, старший помощник прокурора Казани Эльфат Миннахметов, зачитал подсудимому обвинение.

Старший помощник прокурора Казани Эльфат Миннахметов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Якимов 13 сентября прошлого года, будучи пьяным, за рулем Toyota на улице Баумана превысил скорость и протаранил припаркованные Porshe и Volkswagen Polo, внутри последней находилась пенсионерка Светлана Кадникова. Она в результате аварии получила перелом 4 ребер и перелом малой берцовой кости со смещением. В последствии Кадниковой потребовалась операция.

«Обвинение мне понятно, я полностью признаю вину и раскаиваюсь. Свое мнение на данной стадии высказывать не буду», – заявил суду Сергей Якимов.

Сергей Якимов и его адвокат Александр Шишляев Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следом гособвинитель перешел к допросу потерпевшей:

– Когда вы прибыли в Казань?

– 13 сентября в 18:00 на своей машине Volkswagen Polo.

– У автомобиля имелись какие-то повреждения?

– В конце марта 2021 года я купила эту машину прямо с салона, истратив все деньги. Я купила ее себе до конца жизни и вот эта жизнь могла закончиться из-за пьяного Якимова в прошлом году. Машину купила за наличные.

– Для каких целей вы приехали в Казань?

– Туризм, я ехала с Владивостока, путешествовала.

Так как, у гособвинителя вопросов не осталось, к потерпевшей обратился адвокат Якимова Александр Шишляев.

– После того, как случилось ДТП, Якимов как себя вел в последующем, приходил ли к вам в больницу?

– Очень плохо, первые слова, которые он сказал, когда зашел ко мне в палату: «У меня денег нет, я вам ничего не заплачу». Он не поздоровался, не спросил, как мое здоровье. Он приходил потом еще 2-3 раза и доставал меня: «Напишите отказ от претензий». Я сказала ему, чтобы не приходил ко мне больше.

Светлана Кадникова Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В зале суда потерпевшая разнервничалась и начала плакать: она хотела, чтобы заседание не откладывали из-за неявки свидетелей, так как на время судебного разбирательства ей приходится жить в отеле и у нее заканчиваются деньги.

«Я сейчас снимаю номер в отеле, для меня каждый день это большие траты. Я не хочу откладывать заседание, но допустить, чтобы процесс прошел без меня, я тоже не могу. Если меня тут не будет, его мало того, что не посадят, так и мне даже копейку не заплатят», – рассказала она судье.

Когда Кадникова начала перебивать судью и громко кричать с места, ей сделали первое замечание. Судья предупредил, что после второго такого замечания ее выставят из зала.

Суд отложил заседание, на следующем начнется допрос свидетелей.

После процесса корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться со Светланой Кадниковой. Она рассказала, что Якимов и правда забрал ее из больницы и разрешил пожить у себя, через какое-то время он отвез ее к своей маме. По словам Кадниковой, там ее, восстанавливающуюся от многочисленных переломов, когда еще не было установлено повреждение позвоночника, заставляли ходить и не давали простынь. По ее словам, когда начались проблемы с принятием пищи и диареей, она лежала немытая и никому не нужная. И когда она попросила просто хлеба с чаем ей принесли заплесневелую горбушку. Сергей Якимов же заявляет, что все претензии к нему голословны и он пытался помочь пенсионерке.