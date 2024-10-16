«Она спасала город от болезней»: в Казанский собор доставили Седмиозерную икону

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казанский собор доставили чудотворную Седмиезерную икону Божией Матери. Святыня прибыла в честь праздника Собора Казанских святых.

Торжественная встреча святыни состоялась при участии митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Сослужили владыке епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, а также епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий. Божественную литургию провели два хора под руководством Марины Литвиненко и Дениса Рогова.

В этот рабочий день на встречу образа Богоматери собрались десятки верующих. Даже те, кто с трудом передвигался ввиду различных болезней, нашли возможность прийти сегодня в Казанский собор.

Сразу после того, как образ внесли в храм, начался молебен. Во время исполнения акафиста Божией Матери верующие и духовенство встали на колени. Этот момент был очень трогательным – многие не смогли сдержать слез.

«Сегодня, в день Собора Казанских святых, мы с благодарностью к Богу встречаем удивительную Седмиезерную икону Божией Матери, которая прославилась своей помощью верующим казанцам. Когда город страдал от холеры и другой болезни, люди, обращаясь к ней, получали исцеление. С благодарностью к Богу мы храним этот образ в Петропавловском соборе. Сегодня он был принесен сюда, в наш кафедральный собор, чтобы Богородица как и прежде, так и ныне вместе с сомном святых Божиих угодников покровительствовала нам с вами», – сказал Митрополит Кирилл.

Смоленско-Седмиезерная икона Божией Матери – главная святыня Седмиезерного монастыря. Обитель расположена в поселке Семиозерка Высокогорского района.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-инфром»

Сейчас первообраз хранится в алтаре Петропавловского собора Казани. В монастыре же в настоящее время находится почитаемый список образа, который также прославился чудесами.

Согласно историческим данным, чудотворная икона была подарена монастырю схимонахом Евфимием, который ранее долго хранил икону в своей семье. Ранее икона находилась в Великом Устюге.

Согласно преданию, в 1645 году икона спасла Казань от чумы. Богородица явилась монахине Марфе во сне и приказала ей отправиться в город с «Седмиезерной». На тот момент большая часть населения уже была поражена болезнью. С тех пор ежегодно с образом совершался крестный ход от Седмиезерного монастыря до места, где позже был построен Кизический монастырь.

Помолиться и приложиться к образу смогут все желающие. Святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе Богородицкого монастыря с 16 по 17 октября.