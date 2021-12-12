«Принималась после грохота танковых орудий»: российской Конституции исполняется 28 лет

12 декабря 1993 года по итогам всенародного голосования в России приняли первую постсоветскую Конституцию, по которой страна живет до сих пор. Какую роль сыграл Основной закон в становлении российского государства и как он эволюционировал после прошлогодних поправок – в обзоре ИА «Татар-информ».

В октябре 1993 года Президент РФ Борис Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по проекту Конституции России и назначил его дату на 12 декабря Фото: © Фарит Губаев

«Вдруг оказалось, что можно выбирать дальнейший путь развития. Это был шок»

В октябре 1993 года Президент РФ Борис Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по проекту Конституции России и назначил его дату на 12 декабря. Одним из главных условий процедуры значилось участие в ней более половины зарегистрированных избирателей. Для успешного принятия новой Конституции требовалось большинство голосов. По итогам голосования «за» высказались 58,4%, против — 41,5%. Новая Конституция была принята и вступила в действие со дня ее опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года.

Когда принималась новая Конституция, большая часть жителей еще не особо понимала то глобальное значение, которое было заключено в новом Основном законе страны. Ключевую роль в этом сыграло советское наследие, уверен президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Алексей Куртов: «Конституция оказалась достаточно сбалансированной, выверенной и проработала в неизменном виде почти три десятилетия» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Во времена СССР Конституция была всем известна, но воспринималась не как живой документ, а как незыблемый свод законов. Поэтому само слово „конституция“ применялось в историческом смысле, без привязки к реальной жизни. И вот наступил 1993 год — вдруг оказалось, что путем референдума можно принимать документ, по которому страна будет жить дальше. Это вызвало шоковое состояние», — объяснил Куртов.

По его словам, далеко не все граждане восприняли новую возможность как благо — многие просто не могли понять, как они могут участвовать в голосовании по таким глобальным вопросам. Тем не менее новый Основной закон России оказался достаточно жизнеспособным и позволил перевести функционирование общества в современный режим.

«Конституция оказалась достаточно сбалансированной, выверенной и в итоге проработала в неизменном виде почти три десятилетия», — заключил Алексей Куртов.

12 декабря 1993 года приняли новую Конституцию РФ, по которой мы до сих пор живем, мы за нее голосуем и мы на нее влияем Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

«Принималась в условиях острого кризиса власти»

С годами день 12 декабря перестал быть выходным в отличие от 12 июня — Дня России, напомнил доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков. По его мнению, выходные в этом случае следовало бы поменять местами из-за неоднозначности исторического контекста.

«Ведь 12 июня — это день принятия Декларации о суверенитете РСФСР в 1990 году. Это такая печальная дата, она фактически поставила точку под существованием единого советского государства. С другой стороны, 12 декабря 1993 года приняли новую Конституцию РФ, по которой мы до сих пор живем, мы за нее голосуем и мы на нее влияем», — объяснил свою позицию Большаков.

Он напомнил, что новая Конституция 1993 года принималась в условиях острого кризиса власти — парламент страны вступил в конфликт с Президентом, все закончилось стрельбой из танков по Белому дому. В этой ситуации государство нуждалось в стабилизации обстановки.

Андрей Большаков: «Я думаю, что в будущем нас ждут и другие поправки Основного закона, Конституция продолжит свое динамичное, живое развитие» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«И Конституция стала той единственной возможностью, чтобы установить единые определенные правила игры. Да, они были несовершенными, особенно с точки зрения разделения властей — с явным перекосом в пользу Президента России. Но на тот момент это казалось правильным», — говорит Большаков.

Он добавил, что с тех пор прошло почти три десятилетия и реалии политической жизни страны значительно изменились. Поэтому Конституция, как живой и динамичный документ, претерпела в 2020 году ряд поправок. Они исправили перекосы 1993 года, наделив парламент России большими полномочиями и зафиксировав социальные гарантии населению на высшем правовом уровне.

«В прошлом году большинство людей проголосовали за предложенные в 2020 году поправки. Часть из них воспринимается неоднозначно, другие (например, запрет на иностранное гражданство для чиновников, неотделимость территорий РФ, обязательная индексация пенсий) горячо поддерживаются населением. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждут и другие поправки Основного закона, Конституция продолжит свое динамичное, живое развитие», — заключил Андрей Большаков.

Марка с купоном 1995 года, посвященная Конституции России Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

«Новая Конституция должна была заново учредить российскую государственность»

Конституцию России 1993 года нельзя оценивать без учета тех исторических реалий, в которых она создавалась и утверждалась, считает заведующий кафедрой государственного управления, истории, социологии КНИТУ (КХТИ), доктор социологических наук, профессор Андрей Тузиков.

«Этот документ принимался буквально через два месяца после грохота танковых орудий, которые вели огонь по парламенту Российской Федерации. Эти события создавали опасность гражданской войны. В тот момент страна заглянула в пропасть и в ужасе отшатнулась», — вспоминает Андрей Тузиков.

По словам профессора, раскол элит и ветвей власти в России всегда был чреват катастрофическими последствиями. Аналогичные процессы за два года до принятия новой российской Конституции уже привели к распаду СССР.

«Поэтому новая Конституция должна была заново учредить российскую государственность и выстроить такие политические институты, которые смогли бы стабилизировать ситуацию», — отметил Тузиков.

Андрей Тузиков: «Этот документ принимался буквально через два месяца после грохота танковых орудий, которые вели огонь по парламенту Российской Федерации» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Говоря о современности, эксперт отметил значительную эволюцию отечественной политической системы за последние десятилетия. Изменилось и внешнеполитическое положение страны — западные партнеры увидели в обновленной России опасного соперника, поэтому всеми силами пытаются сдержать ее развитие. В этих условиях и с учетом запросов общества Конституция образца 1993 года впервые претерпела заметные изменения.

«От людей был заказ на большую социальную справедливость. Новые поправки акцентировали внимание на поддержке различных слоев населения, произошло закрепление понятия социального государства. Это означает, что любое правительство будет обязано соблюдать эти социальные нормы», — подчеркнул Андрей Тузиков.

Он также отметил возросшую роль законодателей. Парламент РФ благодаря новым поправкам набрал политический вес, получив влияние на формирование Правительства.

«Был запрос на более тесное взаимодействие исполнительной и законодательной власти. Раньше выборы в Госдуму никак не сказывались на составе Правительства РФ. Теперь парламент напрямую участвует в формировании этого состава, с этой точки зрения есть тренд на демократизацию. И ответственность самой Госдумы тоже выросла. Она больше не является сторонним критиком правительства, а вместе с ним отвечает за принятые решения», — пояснил Андрей Тузиков.

Принятие новой российской Конституции в 1993 году способствовало достижению социального компромисса на сложном историческом этапе развития страны Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Поправки к Конституции помогли объединению российского общества»

С мнением коллег согласился председатель исполнительного комитета Татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо. Он подчеркнул, что принятие новой российской Конституции в 1993 году способствовало достижению социального компромисса на сложном и противоречивом историческом этапе развития России.

«Данный нормативный правовой акт обеспечил социальную и политическую стабильность, некий общественный компромисс, позволил снять социальную напряженность в обществе и задал вектор дальнейшего экономического и правового развития России», — отметил Какохо.

По словам эксперта, принятые в прошлом году поправки в Основной закон страны вновь доказали большой созидательный потенциал и гибкость Конституции РФ. Они стали ответом на стремительно меняющиеся экономические, политические, социальные и правовые тенденции развития мира.

Тимур Какохо: «Сама жизнь даст ответ на вопрос о соответствии обновленной Конституции современным запросам развития страны» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Так, например, принятые поправки в Конституцию России, укрепили конституционное сознание граждан, усовершенствовали систему сдержек и противовесов, укрепили институт парламентского контроля, обеспечили возможности социального партнерства и, как следствие, способствовали консолидации российского общества», — пояснил Тимур Какохо.

Он добавил, что принятые на общенародном голосовании поправки еще в течение многих лет будут воплощаться в жизнь, реализовываться на практике. Речь идет о таких глобальных процессах, как формирование нового Конституционного сознания граждан и совершенствовании всей системы нормативных правовых актов, приведение их в соответствие с Основным законом страны.

«В течение нескольких следующих лет общество будет наблюдать и участвовать в процессе совершенствования всей правовой системы России. Таким образом, сама жизнь даст ответ на вопрос о соответствии обновленной Конституции современным запросам развития страны», — резюмировал Тимур Какохо.