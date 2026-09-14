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На главную ТИ-Спорт 14 сентября 2026 16:11

«Она очень упертая»: хореограф Федорченко — о работе с фигуристкой Петросян

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«Она очень упертая»: хореограф Федорченко — о работе с фигуристкой Петросян
Фото: fsrussia.ru

Хореограф Артем Федорченко, поставивший произвольную программу трехкратной чемпионке России Аделии Петросян после ее ухода из группы Этери Тутберидзе, рассказал о впечатлениях от работы с фигуристкой.

По его словам, успех программы зависит не только от постановки.

— Сама по себе постановка, какой бы гениальной она ни была, погоды не делает. Все зависит от возможностей спортсменки на данном этапе, от того, как Аделия войдет в сезон, как она будет тренироваться дальше, восстанавливаться.

Музыку для новой программы предложил сам Федорченко, но искать начал после того, как Петросян объяснила, какой образ хотела бы воплотить.

Отдельно хореограф отметил характер фигуристки.

— У нее очень неплохой, интересный конек, который позволяет много чего придумывать. И она очень упертая. На мой взгляд, это замечательное качество. То есть я что-то предлагаю, у неё не получилось, я готов облегчить задачу, но Аделия на это не идет: «Нет-нет-нет, я это выучу». Несколько таких ситуаций у нас уже было: она учит-учит-учит-учит, пробует — падает, пробует — падает. Но в итоге делает все идеально. Поэтому мне очень нравится с ней работать, — приводит слова Федорченко «RT на русском».

#фигурное катание
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