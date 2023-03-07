«Она ничего не боится»: многодетная мама с детьми вернется жить в прифронтовой Мелитополь

Анна Грибачева вместе с мужем Петром и волонтерами из Татарстана недавно отвезла гуманитарную помощь жителям новых территорий России – ДНР и Запорожской области

Фото: vk.com/id172672214

«Разрушенные дома, разбросанные вещи, запах гари в воздухе»

Многодетная жительница Менделеевска Анна Грибачева вместе с мужем Петром и волонтерами из Татарстана недавно отвезла гуманитарную помощь жителям новых территорий России – ДНР и Запорожской области. Эта поездка для супругов стала особенной. Спустя годы они побывали в Мелитополе, где счастливо прожили 20 лет в своем доме, вели хозяйство, растили детей. Родной город с тех пор практически не изменился, а вот Мариуполь узнать было сложно.

«Ситуация плачевная, муж прослезился, когда все увидел. Одно дело видеть по телевизору, а другое – приехать. Разрушенные дома, разбросанные вещи, запах гари в воздухе. Когда подъезжали к городу, видели разбитые блокпосты, брошенные машины. На въезде также заметили обгоревшую электричку, разбитый мост, не было ни одного уцелевшего дома», – рассказывает о поездке Анна.

Добровольцы на двух машинах привезли жителям Мелитополя более 30 мешков одежды. Теплые вещи бесплатно раздали на «Дармарке», которые местные разобрали за несколько часов. Бойцам СВО татарстанцы передали окопные свечи, печку-буржуйку, маскировочные сети, шоколад, сигареты и детские поделки – вязаных птичек, которые будут напоминать защитникам о том, что их ждут дома.

«Когда передавали бойцам детские письма-талисманы, у них были глаза на мокром месте. Это душевное тепло, в котором они нуждаются. Мы разговаривали с ребятами, они настроены решительно, у них боевой дух», – говорит Анна.

Добровольцы из Татарстана остановились в Мелитополе в общежитии. В городе действует комендантский час. В 17 часов вечера люди расходятся по домам до утра. В ночное время слышны взрывы. Жизнь людей проходит в напряжении и страхе, но они верят, что скоро все закончится. На второй день татарстанцы побывали в полуразрушенном Мариуполе.

«Я даже не представляла, что мне предстояло увидеть. Предо мной обнажился разрушенный город. Завод “Азовсталь” скрипел железом от боли, рельсы трамваев согнуты в дугу от бомбежки. В бетонных стенах дыры от снарядов, разрушены мосты, искореженное трамвайное депо, проезжая часть в ямах. Жилые дома, изукрашенные копотью, оторваны балконы», – делится воспоминаниями другая участница поездки Оксана Рыжкова.

По словам волонтеров, людей на улицах было мало, но жизнь в городе продолжается, ходят автобусы, ведется строительство новых домов.

«Люди рады, что пришла российская власть. Пенсионеры, с которыми мы пообщались, сказали, что наконец-то увидели деньги. Раньше пенсии им не хватало, чтобы оплатить коммунальные услуги, а сейчас пожилые люди получают по 10 тыс. рублей помощи», – говорит Анна Грибачева.

Она считает, что в Мариуполе живут настоящие герои, которые, несмотря на непростые условия, не уехали и продолжают держаться за любимый город. После этой поездки Анна с мужем твердо решили – им тоже нужно вернуться.

Людей на улицах было мало, но жизнь в городе продолжается, ходят автобусы, ведется строительство новых домов Фото: vk.com/oksanadarmarka

«Мужу принесли повестку воевать против Донбасса, убивать мирных жителей»

Анна Грибачева – уроженка Татарстана. В непростые 90-е годы, когда ей исполнилось 17 лет, вместе с родителями переехала на территорию, прежде входившую в состав Украины. Там вышла замуж, родила семерых детей. Из-за политического кризиса в 2014 году семья перебралась в Россию.

«Уехали из-за супруга. Когда началась массовая мобилизация, мы не были с ним расписаны, он не считался многодетным отцом. Мужу принесли повестку воевать против Донбасса, убивать мирных жителей. У нас в доме благодаря спутниковой антенне не были отключены российские телеканалы, как у остальных. Мы знали правду и не были согласны с этой войной», – вспоминает Анна Валерьевна.

Мужчине дали трое суток, чтобы приехать с вещами на сборный пункт. У семьи не оставалось выбора: в спешке расписались, продали скотину, собрали вещи и выехали в Россию. В момент переезда в Татарстан женщина была беременна, ждала восьмого ребенка.

«Приехали из Мелитополя сами, без волонтеров. Вся помощь тогда была направлена на людей, которых вывозили сотрудники МЧС» Фото: vk.com/oksanadarmarka

«Приехали из Мелитополя сами, без волонтеров. Вся помощь тогда была направлена на людей, которых вывозили сотрудники МЧС. Их кормили, помогали с жильем и документами. Люди, которые добирались в Россию на машинах, вынуждены были за свой счет оформлять документы, снимать жилье, искать работу. Это очень тяжело, когда ты приехал, извините, с одними трусами, почти без вещей, из тепла в морозы», – продолжает Грибачева.

В Менделеевске вынужденным переселенцам помогли волонтеры и благотворители. Директор местного завода снял для многодетной семьи четырехкомнатную квартиру, обставил ее мебелью, поддерживал деньгами, пока муж Анны не вышел на работу. Позже этот же человек помог семье с покупкой дома.

«Нет стульев и столов, люди едят на полу»

В Татарстане Грибачевы живут в общей сложности девять лет, здесь у супругов родились две дочки. Всего у Анны девять детей, двое выросли и живут отдельно, еще двое – инвалиды. Глава семейства Петр поначалу работал на заводе по производству запчастей для грузовых машин. Анна после рождения ребенка подрабатывала в такси. Со временем супруги обзавелись хозяйством и завели скотину.

Пройдя через все трудности, связанные с переездом, Грибачевы решили помогать другим нуждающимся. Сейчас они трудятся в благотворительном фонде, оказывают поддержку вынужденным переселенцам из Украины, многодетным и малоимущим семьям.

В Татарстане Грибачевы живут в общей сложности девять лет. Всего у Анны девять детей, двое выросли и живут отдельно, еще двое – инвалиды Фото: vk.com/id172672214

«Мы прекрасно понимаем, через какие круги ада проходят люди. Они приезжают босые, вообще без ничего, снимают самое дешевое жилье без мебели. У многих нет посуды, тарелок, им не на чем готовить, нет стульев и столов, люди едят на полу, вот такие спартанские условия», – продолжает Анна.

Администрация Менделеевска выделила фонду помещение под склад. Супруги находят спонсоров, собирают и развозят продуктовые наборы, оказывают помощь в оформлении документов, возят переселенцев на медосмотры, помогают в решении бытовых вопросов. В настоящее время в Менделеевске проживает около 90 человек, переехавших из Украины.

«Хотим вернуться, чтобы помогать людям»

Несмотря на то что СВО продолжается, большая семья Грибачевых в этом году намерена вернуться на постоянное место жительства в Мелитополь. Там у Анны остались престарелый отец, тетя, о которых некому позаботиться, и множество других знакомых и незнакомых людей, которым нужна помощь.

«Считаем, что там наша помощь нужна больше. Уровень жизни там намного хуже, а люди – гораздо беднее. Мы проехались по селам – везде разбитые дороги, дома старенькие, ветхие, разваливаются, дети ходят в разодранной одежде, есть районы вообще без магазинов. Хотим вернуться, чтобы помогать людям», – говорит Анна.

Ее позицию супруг полностью разделяет.

Несмотря на то что СВО продолжается, большая семья Грибачевых в этом году намерена вернуться на постоянное место жительства в Мелитополь Фото: vk.com/tarotinsv

«Там моя Родина, мои корни, там родилось большинство наших детей. Жизнь возвращается в свое русло, заводы работают, город постепенно преображается, введены в обращение российские деньги и документы», – добавляет Петр Грибачев.

Грибачевы совместно с благотворительным фондом из Набережных Челнов планируют открыть в Мелитополе пункт бесплатного питания и раздачи вещей нуждающимся. У них есть предварительная договоренность с волонтерами организации «Мы вместе», которые эту идею поддерживают и готовы подыскать подходящее помещение. Привозить благотворительную помощь, собранную в Татарстане, будет Оксана Рыжкова.

Рыжкова считает, что у Анны обязательно все получится. По ее словам, ее подруга Грибачева – решительная женщина.

«Она ничего не боится», – говорит Оксана.

Супруги Грибачевы уже начали готовиться к предстоящему переезду: перегнали машину в Мелитополь и выставили на продажу дом в Менделеевске. Планируют переезд на лето, когда дети закончат учебу в школе. Где будут жить – пока не решили. В Запорожской области у семьи осталась комната в общежитии. Раньше был частный дом, но его разобрали и растащили.

«Нам обещали помочь с жильем. На первых порах остановимся у друзей, а дальше будет видно», - делится планами Анна.

Супруги уверены в том, что смогут прокормить детей на восстанавливаемых территориях. Они хотят заняться привычным земледелием и держать скотину. Тогда на столе всегда будут натуральные продукты – молоко, сметана, мясо, овощи и фрукты. За политическую обстановку на новой территории России Анна не беспокоится.

«Мы возвращаемся в Мелитополь, и я уверена на сто процентов, что туда боевые действия больше не придут. Это стратегически важное место для России», – уверена Анна.

Святослав Таротин, Оксана Рыжкова и Анна Грибачева Фото: vk.com/tarotins

Интересно, что Грибачевы не единственные живущие в Татарстане люди, желающие переехать в Запорожскую область. О смене места жительства сейчас всерьез задумывается другой волонтер – Святослав Таротин из Нижнекамска, который вместе с Анной сопровождал благотворительный груз. По словам молодого человека, в Мелитополе его привлекает теплый климат. Кроме того, он хочет внести свою лепту в восстановление нормальной жизни в городе. На новом месте Святослав намерен заниматься общественно-политической работой и, возможно, в дальнейшем обзавестись семьей.