news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 августа 2025 23:25

«Она не строгая, она требовательная»: певец Akmal' о работе с Ларисой Долиной

Читайте нас в
Телеграм

Певец Akmal’ стал одним из участников второго дня «Новой волны» в Казани, целиком посвященного творчеству певицы Ларисы Долиной. Артист поделился с журналистами деталями подготовки к выступлению.

«Я прислал несколько песен, которые хотел исполнить сегодня, и «Ресторан» был в их числе. Когда ее одобрили, я был счастлив», – поделился Akmal’.

Он отметил, что всегда поет вживую, а работа над аранжировкой на студии доставила ему особое удовольствие: «Когда песня нравится, это не ощущается как работа».

Говоря о самой Ларисе Долиной как о педагоге и мастере, артист выразил глубокое уважение.

«Она не строгая, она требовательная. По другому никак, требовательный педагог – это основа. Ее студенты действительно подготовлены к большой сцене», – отметил певец.

На вопрос о том, связана ли ее строгость со знаком зодиака (Долина – Дева), Akmal’ ответил, что не верит в гороскопы.

«Я думаю, ее строгость – это следствие того, что она всю жизнь отдала музыке и имеет право что-то требовать», – подметил Akmal’.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

#новая волна
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

22 августа 2025
Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

22 августа 2025