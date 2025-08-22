«Она не строгая, она требовательная»: певец Akmal' о работе с Ларисой Долиной

Певец Akmal’ стал одним из участников второго дня «Новой волны» в Казани, целиком посвященного творчеству певицы Ларисы Долиной. Артист поделился с журналистами деталями подготовки к выступлению.

«Я прислал несколько песен, которые хотел исполнить сегодня, и «Ресторан» был в их числе. Когда ее одобрили, я был счастлив», – поделился Akmal’.

Он отметил, что всегда поет вживую, а работа над аранжировкой на студии доставила ему особое удовольствие: «Когда песня нравится, это не ощущается как работа».

Говоря о самой Ларисе Долиной как о педагоге и мастере, артист выразил глубокое уважение.

«Она не строгая, она требовательная. По другому никак, требовательный педагог – это основа. Ее студенты действительно подготовлены к большой сцене», – отметил певец.

На вопрос о том, связана ли ее строгость со знаком зодиака (Долина – Дева), Akmal’ ответил, что не верит в гороскопы.

«Я думаю, ее строгость – это следствие того, что она всю жизнь отдала музыке и имеет право что-то требовать», – подметил Akmal’.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»