«Она нам снится»: на месте исчезнувшей деревни в Арском районе установили памятный камень

Отнесли к «бесперспективным»

Өстеял (русское название – Малая Атня, не путать с одноименной деревней в Атнинском районе. – Прим. „Т-и”) – небольшая деревня в Арском районе Татарстана, расположенная на границе с Республикой Марий Эл. Это ее неофициальное название, которое до сих пор употребляют местные жители. Уже 20 лет в деревне никто не живет, и на картах она больше не значится. В хрущевские времена ее отнесли к «бесперспективным», поэтому здесь ничего не строилось, дорог тоже не было. Постепенно из деревни стали уезжать люди, дома отключили от газа и электричества, и в начале 2000-х этот населенный пункт полностью опустел.

На месте когда-то процветавшей деревни сегодня осталось несколько уже полуразрушенных домов. Есть кладбище, родник, за которыми ухаживают бывшие жители, приезжающие, несмотря на бездорожье, в родные места. 30 августа, в День Республики, они установили здесь камень, напоминающий о том, что когда-то на этом месте находилась деревня.

В праздничный день сельчане собрались на торжественном открытии памятника. Деньги на него собирали всем миром, а организационные работы на себя взял Нуретдин Шайхутдинов. Во время нашей встречи он несколько раз повторил: «Эту идею подсказал не я, я просто организатор».

Мысль об установке камня зародилась у сельчан еще 8–9 лет назад, во время Сабантуя. Жители соседней деревни, также потерявшие свое родное место, установили в честь него памятник, а Өстеял продолжала оставаться без камня. Люди, с большой тоской в душе хранящие память о родной земле, не смогли смириться с тем, что их деревня исчезла, и решили своими силами увековечить ее название.

Нуретдин-абый рассказал, как была организована работа по изготовлению памятника и его установке: «Эту мысль я все время обдумывал. Решил, что нужно сделать. Нашим активным парням я тоже говорил. Связался с теми, кто устанавливал камень в соседней Новой Атне, узнал контакты мастерской в Казани. Выбрал понравившийся камень, сам уплатил аванс. Потом в „Ватсапе” собрал односельчан в группу. Сказал, что решил установить камень, спросил, смогут ли они помочь. Спасибо односельчанам, за два дня нужная сумма была собрана. На грузовике привез камень. Когда все было сделано, сообщил людям. Они и сами интересовались ходом работы. Вот 30 августа собрались здесь вместе».

В 2002 году, когда в деревне не осталось никакой работы, Нуретдин Шайхутдинов переехал в Арск. Даже в самые лучшие времена в Малой Атне было не больше 25 домохозяйств, подчеркнул он.

«Раньше и мечеть была. В 1969 году я пошел в первый класс в новую школу. Сейчас тут остались пара просевших от времени домов да фундаменты. Каждый приезжает на место своего родового дома. Очень тоскуем. Родная деревня все время снится, всегда в мыслях. Летом приезжаем, прибираемся, наводим порядок. Пусть в палатках, но проводим здесь ночи. Тут очень красиво, рядом река», – рассказал Нуретдин-абый.

Камень установили на въезде в деревню, у кладбища. Деревенское кладбище и родник сельчане всегда содержат в чистоте. Памятник тоже не будет заброшен, за ним станут ухаживать, уверены они.

«Основание камня отделали брусчаткой, траву косим, не даем зарасти. На кладбище всегда кто-то приезжает, значит, без внимания камень не останется. Это очень нужное дело – увековечить память. Я спрашивал у ребят, которые изготовили камень, есть ли спрос. Они сказали, что к ним часто обращаются с такой просьбой», – отметил Нуретдин Шайхутдинов.

«Со временем эти места зарастут лесом, но кто-то наткнется на камень»

Памятник открыла самая старшая жительница села – Фаузия Исмагилова. Сельчане также благодарны Нуретдину-абыю и активисту деревни Даяру Хабибуллину.

«Кладбищу дали название, но вывески с названием деревни не было. Кто-то говорил мне: “Зачем этот камень, тут все равно вырастет лес, скоро даже кладбище не найдете”. Может быть, и так. Вырастет лес, пройдут века, но этот камень останется. Нас уже не будет. Когда-нибудь кто-то наткнется на этот камень, увидит, прочитает», – сказал Даяр Хабибуллин.

Гаухария Мухаммадиева вспоминает, как приезжала в деревню в 2011 году.

«Это было осенью, дороги были очень плохие. С большим трудом проехали. Кладбище было заброшенное, столбы от забора валялись на земле. Весной узнали, что забор обновили, покрасили. Родник привели в порядок. Спасибо всем односельчанам, здоровья вам! Слава богу, мы поднялись, давайте вот так душевно встречаться. Может быть, будем проводить здесь курбан-ашы. С нами приезжают дети, внуки, они тоже никогда не забудут дорогу к деревне. Может быть, хотя бы из досок удастся сделать навес для чаепитий?» – предложила Гаухария-апа.

«После поездки всю неделю ходишь под впечатлением»

Нуриса Хуснутдинова училась вместе с Даяром Хабибуллиным. «Такой молодец. И как мы этого не знали? Не искали бы женихов на стороне», – шутит она.

«Молодыми ездили к родителям, привозили к ним внуков. А сейчас вот родная земля тянет. После того как Нуретдин сделал группу в ватсапе, в другие группы и не захожу, только сюда. Нас так много, мы собрались вместе, давайте не будем отказываться от этой красивой традиции. Спасибо Даяру, другим односельчанам, ухаживаете за кладбищем, родником. Главное, чтобы не заросли дороги, ведущие в деревню. После поездки сюда радости хватает на целую неделю. Давайте ухаживать за территорией, чтобы здесь не было развалин. Приезжать вместе - веселее, и лесной зверь не страшен. Всем вам спасибо. В 60-70 лет выглядите прекрасно», - обратилась к односельчанам Нуриса апа.

Таскира Сарварова призналась, что приехала с особым волнением. Ей радостно видеть, что деревня живет даже после того, как люди ее покинули - благодаря заботе односельчан.

«Очень приятно бывать здесь. Молодцы, ребята. Если бы все было в развалинах, то и ехать не хотелось бы. Давайте и в будущем проводить день нашей деревни. Даяра и Нуретдина выбираем “генералами”, пусть говорят, когда приехать», - предложила сельчанка.

По словам Фарита Нуриева, жители Малой Атни всегда были сплоченными и дружными.

«Мужчины собирались у магазина. Если выйдет какая-то ссора, говорили: “Вы что, хотите разделиться, как в Новой Атне?”. Жители Новой Атни разъехались и не общаются. Пусть наша деревня будет дружной. Пусть наши дети продолжат эту традицию. Если будем помогать друг другу, поддерживать, деревня будет жить, и основа у нее сохранится. Вот погуляли по деревне - все трогает душу. Пока есть возможность, пока ходите на своих ногах – приезжайте», - говорит Фарит Нуриев.

«Деревня не уходит из памяти»

Радик Сибгатуллин уехал из деревни последним. Он работал лесником.

«Даже после того, как все уехали, прожил тут еще один год. Электричество отключили, тогда уже возможности здесь жить не осталось. Конечно, уезжать не хотелось. Газа нет, воду носил из колодца. Магазины перестали работать в 2000-х годах. Тоскуем сильно. Обживаться в другой деревне, держать пасеку было немного трудно - привык здесь», – рассказал он.

Рамзия Ахметзянова пришла на то место, где раньше стоял дом ее родителей.

«Они 20 лет назад переехали в Старый Кинер. Когда уезжали, кто-то здесь еще жил. Это место нам очень дорого. Скучаем. В своих снах видим именно эту деревню, хотя и жили в Старом Кинере. Здесь росли, играли детьми. Жили очень дружно», - рассказывает Рамзия апа.

«Помню, как люди страдали от бездорожья»

На встречу сельчан по случаю открытия памятника приехал и известный журналист, главный редактор газеты «Безнең гәҗит» Ильфат Файзрахманов. В Өстеял жила его бабушка, в сельской школе училась его мама, поэтому деревня ему тоже очень близка.

«Моя мама Амина родилась в Ташкенте. Она - дочь очень богатого, знатного муллы. Бабушка с 11-месячной дочерью (моей мамой) оставила деда и приехала сюда. Временно отдав ребенка на попечение младшей сестры, вышла замуж за вдовца в селе Өстеял. Подросшая мама в 5-й класс пришла учиться в это село, потом работала на ферме. Позже ее выдали замуж за моего отца в село Нижняя Ура», - рассказал журналист.

Детские воспоминания Ильфата Файзрахманова связаны с этой деревней. «На каникулах я приходил сюда в гости. В те годы деревня процветала. Люди работящие, жили в достатке. У деревни есть знаменитый, окутанный легендами родник. Воду из этого родника нужно использовать очень бережно, нельзя пить или мыться как попало. Доказательств этому достаточно. Местные жители, мари называют этот родник святым источником. Вода помогает от многих недугов, не портится. Люди приезжают зе ней издалека. Маму я тоже каждый год привозил сюда, мы подолгу сидели у родника, читали Коран», – рассказывает журналист.

Ильфат Файзрахманов не оборвал связи с деревней. «В деревню, к роднику приезжаю очень часто. Сегодня здесь встречают лишь пустые места бывших домов. Очень грустно. Спасибо жителям села. С давних пор люди этой деревни отличались сплоченностью, единством. Хозяйств здесь было не больше 30, но жили как одна семья. Они и сейчас продолжают общаться, приезжают. Все, кто жил здесь, считают ее своей родной деревней. Люди не дают ей умереть. Помню, как мучились жители из-за бездорожья, ни заехать, ни выехать. По 20 километров пешком по грязи. Но не жаловались», - рассказал журналист.

Нуретдин Шайхутдинов знает предание о происхождении названия села Өстеял. Раньше деревня находилась у дороги, по которой передвигались на лошадях. Путники останавливались здесь на отдых. Необычное слово «өстеял» произошло от русского слова «постоялый», рассказал он.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото: Ильфат Файзрахманов