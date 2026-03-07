«Она может стать звездой в танцах на колясках»: история девочки-инвалида из Лисичанска

Восьмилетняя Николь обожает танцы. Как только слышит музыку, начинает двигаться в ритм. Она мечтает побеждать в соревнованиях по танцам на колясках, но самое главное – мечтает ходить. При помощи вице-премьера РТ Рината Садыкова она вместе с мамой и братом приехала в Казань и здесь имеет возможность тренироваться, готовиться к соревнованиям.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане есть не только условия для тренировок, но и возможность спокойно спать, не вздрагивая от взрывов и сирен»

Николь Барановой 8 лет, у нее спинномозговая грыжа, передвигается она на инвалидной коляске. Но даже так умудряется заниматься спортивными танцами и завоевывать призовые места.

Родом она из Лисичанска – обстрелы, эвакуации, жизнь без тепла, воды и света для нее обыденность – она родилась, когда война уже шла. Девочка спокойно рассказывает, что делать в случае объявления ракетной опасности, – для нее это словно объяснить человеку, как правильно переходить дорогу.

Татарстан решил помочь Николь стать новой звездой в спортивных танцах на коляске. Ей, маме и ее шестилетнему братику Никите помогли приехать в Казань на месяц, чтобы она смогла потренироваться, ведь впереди серьезное соревнование в Москве.

Встретились с семьей мы в инклюзивном спортивном комплексе «ДАН» во время тренировки Николь. Она вместе со своей командой репетировала танец. Здесь и дети, и взрослые спортсмены – мальчики и девочки, мужчины и женщины. Они оттачивали синхронность, шустро передвигались по залу, выполняли плавные движения головой и руками. Среди них Николь казалась самой маленькой. Поначалу девочка, казалось, стеснялась, но потом осмелела, и в ее глазах зажегся огонек. Она начала двигаться быстрее и активней, в какой-то момент, кажется, совсем забыла про присутствие незнакомых ей людей.

«Условий для тренировок в Лисичанске у нас нет. Тренеры из Казани присылают нам видео, мы тренируемся дома, а потом отправляем им видео с результатами», – рассказывает мама девочки Ирина Баранова.

Но все это не то. Для занятий нужен просторный зал и живое общение с тренером. Сейчас, пока семья в Казани, Николь не упускает ни минуты и почти весь день проводит в зале – понимает, что через месяц уезжать. Быть в столице Татарстана для них – роскошь, ведь здесь есть не только все условия, но и возможность спокойно спать, не вздрагивая от взрывов и сирен.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«После того, как в наш двор упал снаряд, у младшего ребенка появилась седина на виске»

Ирина вспоминает, как весной 2022 года ей пришлось экстренно собрать все необходимое и покинуть город.

«Мы срочно собрались, взяли с собой документы, коляску и кошку. Сначала отправились к родственникам, которые живут на территории ЛНР, но доехать не успели, так как дорогу перекрыли. Нам оставалась только одна дорога – в Днепропетровск. Деваться было некуда, так как оставаться в Лисичанске было опасно, я не могла рисковать детьми. После того, как в наш двор упал снаряд и у младшего ребенка появилась седина на виске, я была готова ехать куда угодно», – вспоминает она.

Домой Барановы вернулись только через четыре месяца – сразу после того, как российские военные освободили город. Тогда в Лисичанске еще не восстановили коммуникации, Ирина с детьми были одними из первых, кто вернулся.

«В середине июля, когда мы возвращались домой, нас не сразу пропустили. Потом ВСУ стреляли нам вслед, снаряды ложились рядом с колесами машин, но, слава Богу, мы живы. Во всем есть плюсы, зато мы наконец в составе России – мы очень долго этого ждали», – говорит Ирина.

Теперь семье помогает Татарстан. у Николь есть возможность заниматься спортом, Никита начал ходить на борьбу. Все довольны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Врачи в Киеве сказали, что мы сепаратисты, потому что из Донбасса, и что ребенок долго не проживет»

Шансы, что Николь сможет ходить, есть. Врачи предложили несколько вариантов операций, но гарантий никто не дает.

«Операцию при спинномозговой грыже делают в первые сутки жизни ребенка. О диагнозе мы узнали поздно, почти на девятом месяце беременности. Меня отправили в Киев, чтобы я там родила, и врачи сразу сделали операцию, но меня там не приняли. Сказали, что мы сепаратисты, потому что из Донбасса. А еще сказали, что ребенок больше двух дней не проживет: “Забудьте, что вы беременная, уезжайте отсюда”. Мы вернулась домой, я месяц жила в ужасе. Рожала я в Северодонецке. После родов Николь некоторое время даже шевелила ножками. Только через неделю нас отправили в Харьков. Как мы ехали – это был ужас. Было опасение, что грыжа лопнет, потому что она была не закрыта кожей. Ехать нужно было аккуратно, но от дороги, по которой мы ехали, осталось одно название, более точно ее можно было бы назвать “направление”. Но, слава Богу, доехали. Николь установили шунт в голове, чтобы спало давление в грыжевом мешке, и только спустя месяц сделали операцию», – объясняет Ирина.

Последствия такой длительной отсрочки операции сказались на ногах. Девочка так и не смогла сделать свой первый шаг. Уже три года она наблюдается в ДРКБ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас в родном Лисичанске Николь – знаменитость

«В августе 2024 года Татарстан пригласил нас в лагерь “Волга”, где проходили занятия по адаптивному спорту. Николь загорелась танцами! Тогда тренеры собрали целую команду, с которой дочь заняла призовое место на всероссийском фестивале “Лучик света”. Они заняли четвертое место по технике, а также получили приз зрительских симпатий», – рассказывает мама девочки.

Николь загорелась идеей продолжить заниматься танцами, но нужно было возвращаться в Лисичанск.

«В нашем городе нет ни тренеров, ни подходящего зала, ни специальной коляски. Но дочке очень хотелось продолжать тренировки. Только услышит где-то музыку, начинает танцевать. Тренеры из Татарстана решили проводить с ней занятия онлайн. Так мы поставили наш первый танец под песню ‘’Журавли’’. Дочь выступила на 9 Мая в садике, а потом о нас стали узнавать другие люди. Потом мы с этим танцем стали выступать на территории ЛНР, нас стали везде приглашать, даже в Москву потом позвали. Николь выступила на “Доброй волне”. Там она заняла второе место», – говорит мама девочки.

Сейчас в родном Лисичанске о Николь знают все – там она местная знаменитость.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ринат Садыков видел выступление Николь, понимал, о ком идет речь, и пообещал помочь»

Понимая, что увлечение дочери серьезное, Ирина начала искать способы приобрести специальную спортивную коляску, поскольку обычная коляска менее маневренная. Когда человек танцует на обычной коляске, идет большая нагрузка на спину и руки.

«Я обратилась к помощнику главы нашей республики Леонида Пасечника, и через время со мной связалась Уполномоченный по защите прав ребенка в ЛНР Инна Швенк. Через пару месяцев нам подарили коляску», – делится она радостными воспоминаниями.

Еще спустя время Ирина попала на прием к вице-премьеру РТ Ринату Садыкову.

«Он уже видел выступление Николь, понимал, о ком идет речь, и пообещал помочь. И вскоре мне позвонили и предложили поехать в Казань, чтобы дочь могла тренироваться. Нам предоставили жилье – мы живем в мечети “Ярдэм”, тут же рядом инклюзивный спортивный комплекс “ДАН”, где проходят тренировки», – рассказывает Ирина.

Барановым здесь очень нравится, часто они думают о том, чтобы остаться, но не все так просто.

«Одна с двумя детьми я не справлюсь. Здесь мне их банально не с кем оставить. Мне предлагали работу, я педагог по образованию, но на зарплату учителя снимать жилье и содержать семью невозможно. В Лисичанске мне помогали родители, но они не хотят переезжать. Во-первых, продать квартиру там за бесценок и купить здесь что-то не получится, а если арендовать жилье – не хватит пенсии. Во-вторых, они даже во время боевых действий с трудом выехали из города, у отца вообще была позиция: “Жизнь прожил – что будет, то будет”», – объяснила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мама сказала: “Представляй, что люди в зале – это деревья”»

А пока мама ломает голову над тем, как помочь дочери, девочка с головой ушла в тренировки. В беседе она много говорила про танцы. Она рассказала, как называются ее любимые движения: маятники, повороты, качели.

«На сцену мне выходить совсем не страшно. Мама сказала: “Представляй, что люди в зале – это деревья”. Поэтому мне не страшно. Мне нравится выступать. Я выучила уже три танца, один из них – импровизация. Мама включает песню “Отмените войну”, и я спонтанно двигаюсь – так, как чувствую музыку. Другой номер – межгалактический», – рассказывает Николь.

Еще один танец она исполняет вместе с братиком, номер придумали вместе с мамой. Николь рассказала, что обожает не только мультики, но и математику.

«Я учусь в первом классе. Учиться надо. Еще я люблю рисовать. Здесь, в Казани, мне, конечно, очень нравится. Но надо возвращаться домой, там бабушка, дедушка, а еще Миша с Кешей – это наши попугай и кошка», – говорит девочка.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тренер Николь, Екатерина Юдина, возлагает на свою ученицу большие надежды.

«Уже сейчас видно, что это будущая чемпионка. Она очень перспективная, очень старательная, все быстро запоминает. При ее рвении и трудоголизме все получится. Она тренируется постоянно, даже когда меня нет в зале. В конце апреля мы планируем выступить на Кубке России в Санкт-Петербурге. Для нее это будет новый уровень», – рассказывает тренер.

Екатерина с 2019 года является тренером по спортивным танцам на колясках. Начинала еще в родном Тамбове, но потом перебралась в Казань, чтобы развиваться в этом направлении здесь. В основном тренирует спортсменов из клуба «Танго». Коллектив большой – около 30 человек, она с удовольствием взялась и за Николь.

«У нас занимаются спортсмены от 6 до 50 лет: кто-то участвует в соревнованиях, кому-то здоровье позволяет только ездить на фестивали», – добавила она.

Тренер признается: от мысли, что девочке придется уехать, очень грустно, но вариантов нет.

«Очень надеюсь, что она вскоре вернется. Потому что сил в нее я вкладываю очень много, перспектива у нее очень большая, но в Лисичанске нет возможностей для тренировок, а онлайн-занятия не позволяют полноценно заниматься. Танцы на колясках – это очень интересный спорт. Он отличается от бальных танцев, но не сильно. Самое главное, что ребята могут проявить себя, самореализоваться», – отметила она.

Вице-премьер Татарстана Ринат Садыков прекрасно помнит историю Николь и переживает за судьбу девочки.

«Николь удивительно сильна духом. Девочка не теряет любопытства к жизни, сохраняет радость, несмотря на все испытания, занимается искусством и даже научилась танцевать на коляске. Семья попросила нас о содействии в организации реабилитации и лечения в Казани. Мы начали детально прорабатывать этот вопрос с коллегами в республике. Рассказали об этой истории нашим друзьям в Казани и получили живой отклик. Большую поддержку оказал глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков. Существенную помощь оказал и фонд „Ярдэм“, за что им отдельная благодарность. От себя лично благодарю педагогов и всех специалистов, которые помогают исполнять мечту этой девочки», – отметил Ринат Садыков.