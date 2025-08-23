Киркоров на «Новой волне» рассказал, как в 80-х доставал дефицитные джинсы для Долиной

Филипп Киркоров на творческом вечере Ларисы Долиной в рамках «Новой волны» поделился откровенными воспоминаниями о своей многолетней дружбе с артисткой. Певец рассказал детали их знакомства и признался, что до сих пор испытывает трепет перед Долиной.

Киркоров вспомнил, как 40 лет назад, в 1985 году, 15-летним подростком попал за кулисы концерта Долиной в Болгарии.

«Лариса Александровна меня обогрела, многому научила. Я ездил с ней по всем городам, наблюдал за репетициями, учился мастерству», - рассказал Киркоров.

Артист с юмором вспомнил, как в середине 80-х доставал для Долиной дефицитные джинсы.

«В 84-85 годах в Болгарии были деньги, но возможности купить что-то стоящее не было. Я благодаря своим знакомствам в магазинах доставал джинсы из-под прилавка. Лариса Александровна до сих пор вспоминает эти истории с улыбкой», - подметил певец.

Отвечая на вопрос о строгости Долиной, Киркоров признался: «Да, я перед ней до сих пор робею! Хотя мы знакомы 40 лет, она остается для меня суперзвездой. Мы всегда с большой любовью, с уважением относились друг к другу», - рассказал он.

Для выступления на творческом вечере Киркоров выбрал песню Ларисы Долиной «Стена».

«Вокально и драматически это очень сложная песня. Главное было не недоиграть и не переиграть», - заключил народный артист.