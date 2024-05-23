«Она до последнего рвалась работать»: в Казани простились с журналисткой Ликой Исаевой

Сегодня Казань простилась с известной казанской журналисткой Лидией Кирьяновой, известной под псевдонимом Лика Исаева. Церемония прощания прошла в казанском хосписе «Наташа», где Исаевой оказывалась паллиативная помощь и где она скончалась 20 мая в результате болезни.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Попрощаться с журналисткой пришли десятки человек — родные, близкие, коллеги, представители пресс-служб силовых ведомств, с которыми Лика Исаева активно сотрудничала.

С 1994 по 2004 год Кирьянова, служила в МВД кинологом. Завершив службу в органах, она посветила себя журналистике, и это было верным решением, ведь в СМИ ей удалось построить головокружительную карьеру. Лика часто оказывалась первой, кто узнавал громкие новости в мире криминала, всегда писала только достоверную информацию и никогда не обманывала читателя.

Даже молодые журналисты быстро переходили в общении с Ликой на «ты» — она была веселой, легкой и душевной, открыто делилась опытом и никогда не боялась конкуренции.

Фото: © из личного архива Лидии Кирьяновой

Исаева долгое время проработала в «Комсомольской правде», затем ушла в «Казанские ведомости», а осенью прошлого года отправилась в «Республику Татарстан» — эта газета стала последним местом ее работы. Главный редактор издания Алексей Угаров пришел попрощаться с коллегой. Он рассказал, что знакомы они были долгие годы, ведь оба работали в криминальной хронике.

«Человек был гиперответственный, практически не было такого, чтобы она заявила тему и не сдала материал. Вот эта гиперответственность, может быть, продиктована тем, что, работая с силовым блоком, человек перенимает эти качества. Это люди, на которых можно опереться», — поделился он.

Угаров вспоминает, что его последний разговор с Кирьяновой состоялся около двух месяцев назад.

«Она была уже тяжело больна и находилась в больнице. Тем не менее на планерке поступила от нее тема — она хотела поехать на мероприятие в МВД. Я сразу позвонил ей и попросил подумать о себе, о своем здоровье. Я говорил ей, что тема очень хорошая, но если она ее не сдаст, газета не встанет. Убедить ее я не смог, и мне пришлось позвонить в полицию и попросить, чтобы с ней связались и сообщили, что мероприятие переносится на другой день. Это был единственный вариант, чтобы оставить Лику в больнице. Она до последнего рвалась работать», — рассказал главред газеты «Республики Татарстан».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Коллега Лики Исаевой, журналист «Реального времени» Ирина Плотникова рассказала, что работала с Ликой недолго, но знала ее очень давно.

«Я уже не вспомню, сколько лет мы были знакомы. Вместе мы работали мало, она ненадолго приходила в "Вечернюю Казань". Кстати, именно там она написала новость про смерть в отделе полиции "Дальний". Тогда она только пришла к нам и уже произвела эффект разорвавшейся бомбы. Этим Лика и отличалась. Жаль, что уходят такие светлые люди. Она была профессионалом. Она часто отдавала мне темы, которые не могла отработать сама. Знаете, приходит такое время, когда в записной книжке телефона становится все больше номеров, чьих владельцев уже нет с нами», — рассказала Плотникова.

С сотрудником пресс-службы МВД по РТ Иделией Шаговой Лика Исаева познакомилась уже работая журналистом. Они сразу же стали близкими друзьями.

«Мы ходили друг к другу в гости, ее дом был открыт в любое время. Если у меня были мероприятия рядом с ее домом, она всегда звала меня к себе на обед. Она такой открытой души человек, я, наверное, таких и не знаю больше. Иногда случалось, что она отдавала последние деньги нуждающемуся, а потом выяснялось, что она сама была в трудной ситуации», — рассказала Иделия Шагова.

Шагова поделилась, что с подругой общалась последний раз, когда та лежала в больнице.

«У нее был очень хороший настрой, она планировала приехать ко мне в гости. Но вот не приехала», — рассказала Иделия Шагова.

Руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РТ Игорь Силко вспоминает, что общительная Лика Исаева и для него была больше чем коллега.

«Она была еще и соседкой по даче. Мы часто общались. Как профессионал она любила доходить до самой сути. Часто она была зажигалкой самых резонансных тем, которые раскачивали общество. Она не писала лишь бы что-нибудь написать, она давала только достоверную информацию, всегда все проверяла. И это несмотря на то, что по образованию она была не журналистом. Конечно, для нас это очень большая потеря», — отметил Силко.

Коллеги рассказывают, что Лика очень любила своих котов, на которых могла отвлекаться даже во время самой оживленной беседы. Одного из своих питомцев Лика подобрала когда-то с улицы.

Сегодня в хосписе «Наташа» прошло отпевание Лики Исаевой. Ей было всего 53 года. Проститься с ней из зоны СВО приехал ее сын, который был мобилизован осенью 2022 года, и ее мать-инвалид, за которой Исаева ухаживала долгое время. В память о ней останется не только множество теплых воспоминаний, но и огромное количество публикаций — все репортажи Лики Исаевой были проникновенными, глубокими и живыми.