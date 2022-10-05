«Она была одинокой»: Шаймиев рассказал про школьные годы и заботу о первой учительнице

Праздничный концерт, посвященный Всемирному дню учителя, прошел сегодня на базе полилингвального комплекса «Адымнар - путь к знаниям и согласию» в Казани. Педагогов с профессиональным праздником поздравили Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Минтимер Шаймиев вспомнил школьные годы и первую учительницу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Родители давали нам знания большой ценой»

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал о том, какую роль образование и знания играют в становлении каждого человека, а также о роли педагога в современном обществе. В своем выступлении гость вспомнил школьные годы и первую учительницу.

«Мы учились в небольшой деревне, в старом клубе. Его поделили на две части и там занимались четыре класса. Занятия вела молодая учительница Хадича апа. Она успевала одна и уроки проверять и задания давать, а главное – ее любовь к детям. Она была одинокой. Я до конца жизни уделял внимание своей первой учительнице, и это — не подвиг, а моя прямая обязанность. До последних дней, когда я уже работал на разных должностях в Казани, я помнил о своей первой учительнице», - сказал Шаймиев.

Государственный Советник Республики Татарстан также отметил важную роль родителей, которые даже в самые тяжелые годы делали все, чтобы дети получали знания.

«Каждое поколение видит свое, легких лет, наверное, не бывало. Но как хотели наши родители, чтобы мы учились. Они знали, что ребенок должен учиться», - сказал он.

Педагогов с профессиональным праздником поздравил Государственный Советник Республики Татарстан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Шаймиев сообщил, что в связи со 1100-летем принятия ислама в этом году начал глубже знакомиться с разными учениями. И в каждом из них встречаются упоминания о важности получения знаний.

«Коран с первых страниц ссылается на слова Пророка. Неоднократно он повторял, что надо получать знания, тоже самое есть в Евангелие. Такие были и наставления родителей, им удавалось даже в военные годы давать знания. Это дело святое, знания – это сила», - заметил он.

Шаймиев подчеркнул, что «родители давали знания большой ценой». Учеба была платной в военные годы. В таких непростых условиях тогда учились дети.

«Низкий поклон и огромное спасибо нашим предкам за то, что они всегда стремились и давали нам знания. Это поразительно, от этого зависела наша судьба», - заключил Государственный Советник Республики Татарстан.

Минтимер Шаймиев рассказал о том, какую роль образование и знания играют в становлении каждого человека, а также о роли педагога в современном обществе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вы достойны славы, благодарности и восхваления»

В своем выступлении министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин напомнил, что день учителя в советское время отмечался в первое воскресенье октября. Сегодня жители республики отмечают Международный день учителя.

«Данный праздник можно отмечать с первого воскресенья октября и до конца года, а в целом – целый год. Потому что мало одного дня, чтобы вспоминать учителей, говорить им слова благодарности. Ведь учителя сделали из нас настоящих людей, отвечающих требованиям времени. Поэтому педагоги достойны благодарности от всего населения нашей страны и нашей республики», - сказал он.

Министр образования и науки РТ отметил, что педагоги всегда были и остаются примером для молодежи, несмотря на любые времена и сложности.

«Стоять на такой высоте, на которой находится наш учитель, не так-то легко. Вы достойны славы, благодарности, возвышения и восхваления на всех площадках нашей страны. Мы любим наших учителей, поздравляем с праздником, желаем счастья и благополучия», - сказал Хадиуллин.

Ильсур Хадиуллин: «Любовь к детям – безгранична. А миссия учителей всегда была и остается в обучении и воспитании» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спикер также отметил стерссоустойчивость современных педагогов, которые вынуждены отвечать всем вызовам времени.

«Любовь к детям – безгранична. А миссия учителей всегда была и остается в обучении и воспитании», - подчеркнул министр образования и науки РТ.

По программе «Земский учитель» 32 педагога получили по миллиону рублей

Согласно данным Минобрнауки РТ, в Татарстане работает более 76 тыс. педагогических работников, в том числе более 36 тыс. человек трудятся в школах, более 22 тыс.- в детских садах, около 3,5 тыс. - в учреждениях дополнительного образования, более 11 тыс. - в организациях высшего и среднего профессионального образования.

Средняя заработная плата педагогических работников детских садов с учетом всех стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера составляет 42,6 тыс. рублей, педагогических работников школ – 49,8 тыс. рублей, руководителей школ – 57,6 тыс. рублей, заведующих детских садов – 42,2 тыс. рублей.

Согласно данным Минобрнауки РТ, в Татарстане работает более 76 тыс. педагогических работников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В республике продолжается реализация беспрецедентных по масштабу и значимости грантов. Так, 30 лучших педагогов общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья получили единовременные выплаты по 100 тыс. рублей. 145 учителей, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают ежемесячную выплату от 10 до 60 тыс. рублей в течение года. Общая сумма, выделенная на поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми, в 2022 году составила более 24 млн. рублей.

Кроме того, в регионе оказывается поддержка учителей татарского языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских и международной олимпиад. 13 человек удостоены единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей.

«В 2022 году 100 учителей-предметников и 100 воспитателей дошкольных образовательных организаций, преподающие на родном языке, получили грант по 50 тыс. рублей каждый», - сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Благодаря реализации федеральной программы «Земский учитель», инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на востребованные вакантные должности в сельской местности за три года привлечены 32 педагога, в том числе из других регионов. Все они получили единовременное вознаграждение в размере 1 млн. рублей.