Она была без шлема: за смерть 17-летней пассажирки осудили юного водителя мопеда

Суд поставил точку в трагедии, которая произошла минувшей весной в Высокой Горе. 17-летняя девушка-пассажир скончалась после ДТП в больнице, ее одноклассник – водитель мопеда – оказался на скамье подсудимых. О том, как секунды разделили жизнь двух семей на до и после, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

После падения девушка еще несколько метров пролетела по асфальту

В Высогорском районном суде Татарстана сегодня огласили приговор по делу смертельного ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. ДТП произошло в мае этого года. В тот день Виталий и его одноклассница ехали на мопеде по улице Сосновой в Высокой Горе. Виталий был за рулем, девушка сидела сзади. В какой-то момент парень увидел, что автомобиль впереди поворачивает налево, и, пытаясь избежать столкновения, Виталий вильнул и наехал на бордюр.

Мопед перевернулся. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. И водитель, и его пассажирка упали, после падения девушка еще несколько метров пролетела по асфальту. Виталий вскочил и сразу же побежал к девушке. Увы, травмы, полученные ею, оказались тяжелыми – в тот же день она умерла в больнице.

Как выяснилось, девушка попросила Виталия подвезти ее до дома после школы. На пассажирке не было шлема, а мопед был без номерного знака. Как выяснилось, права на управление мопедом у Виталия были.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Принесла с собой фото дочери

На молодого человека завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Потерпевшей признали маму погибшей девушки. Сегодня в суд она пришла с фотографией дочери. Было заметно, что во время оглашения приговора ей было сложно держать себя в руках, ее трясло. От комментариев она отказалась.

«Сейчас я не в состоянии что-либо сказать», – единственное, что сказала мама девушки «Татар-информу».

Сторона защиты также от комментариев воздержалась. Адвокат предупредил перед процессом, что будет просить судью об удалении СМИ из зала. Он и правда заявил ходатайство об удалении корреспондента с процесса. Суд его ходатайство не удовлетворил.

Перед оглашением приговора подсудимый сказал суду последние слова. Как стало известно, он извинился перед матерью погибшей одноклассницы. После суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Пробыл он там недолго, и вскоре председательствующий вернулся с решением.

Суд постановил признать подростка виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также ему запретили на два с половиной года управлять транспортными средствами. Плюс суд назначил молодому человеку испытательный срок длиной в два года. Мопед, на котором разбились молодые люди, Vento Grace, вернули владельцу.

Назначенное судом наказание полностью совпадает с тем, что просила в прениях сторона обвинения. Ранее прокурор также запрашивал для подсудимого два года лишения свободы условно.