«Она бросила Россию, теперь пусть расплачивается». Фетисов раскритиковал Исинбаеву

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Легендарный советский и российский хоккеист, двукратный Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что у российский легкоатлетки и Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой скопились большие долги.

«Она взрослый человек – пускай сама отвечает за свое финансовое состояние. У нас есть люди, которым действительно нужна помощь. Общество к легендам просто так плохо не относится. Она сама себя так повела, не то сделала.

У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию - страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто ее никуда не выгонял – она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается», – сказал Фетисов «Р-Спорту».

Напомним, олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом заблокировали банковские счета в России из-за неуплаты налогов на сумму 818 тысяч рублей.