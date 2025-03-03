«Он звучит как пение ангела»: в сопровождении оркестра La Primavera прозвучал терменвокс

Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

В Казань приехал правнук изобретателя инструмента Петр Термен. Он создатель единственной в Европе школы терменвокса, участник мирового рекорда как музыкант самого большого в мире оркестра терменвоксов.

Терменвокс — один из первых электронных музыкальных инструментов, который был изобретен в 1920 году. Звук извлекается благодаря движению рук в электромагнитном поле на некотором расстоянии от терменвокса.

«История терменвокса началась с исполнения именно академической музыки. И только спустя 30 лет у инструмента появился космический ореол. Про него писали, что он звучит как пение ангела, как музыка сфер», — рассказал Термен.

На концерте в Казани в сопровождении оркестра La Primavera он исполнил сочинения Генделя, Бизе, Гершвина, Гарделя. Он также исполнил одно из произведений Рейнгольда Глиэра – перед исполнением оркестром его октета. Дело в том, что в Казань на концерт специально приехали представители Дома Глиэра – внучка и правнучка. В январе 2025 года со дня рождения композитора, дирижера, педагога и общественного деятеля исполнилось 150 лет. В связи с этим памятные мероприятия проходят по всей стране.

Как сообщила пресс-служба оркестра, Петр Термен сообщил, что в ближайшие месяцы он примет участие в ряде ярких проектов: фестивале современной музыки в Петербурге, проекте «Звуковые мутации» на новой сцене Александринки, озвучании фильма «Барышня и хулиган».

Напомним, что оркестр готовится к XIII международному фестивалю L’arte del arco, который пройдет с 17 по 24 марта в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах с участием лучших исполнителей на струнно-смычковых инструментах.