«Он вымогал у меня деньги»: экс-клиент обвинил казанского адвоката в мошенничестве

Известного татарстанского адвоката обвиняют в хищении 2 млн у клиента. Сам он утверждает, что стал жертвой клеветы со стороны экс-подзащитного. Коллеги обвиняемого по цеху говорят, что дело может стать показательным – если их подзащитного признают виновным, то любой адвокат рискует стать фигурантом уголовного дела по оговору своего же клиента.

Известного в республике адвоката Марселя Бадрутдинова обвиняют в мошенничестве на 2 млн рублей

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

На скамье подсудимых в Советском суде Казани оказался сегодня известный в республике адвокат Марсель Бадрутдинов. Его обвиняют мошенничестве на 2 млн рублей – якобы за эту сумму он обещал помочь одному из своих подзащитных добиться необходимого решения суда. Сам мужчина вину отрицает. По его словам, он оказался жертвой оговора – клиент, отсидев свой срок, стал вымогать у него деньги, а не добившись результата, обратился в полицию.

Два миллиона – цена домашнего ареста

Судебное заседание, назначенное на 8.30 утра, продлилось чуть меньше часа. За это короткое время успели зачитать текст обвинительного заключения, определить порядок исследования доказательств, а также решить вопрос о продлении меры пресечения для Бадрутдинова, который сейчас находится под домашним арестом.

По версии следствия, весной 2016 года Бадрутдинов был адвокатом Булата Шакирова, которого вместе с другими фигурантами дела обвиняли в мошенничестве с автострахованием. Шакирова тогда заключили в СИЗО, хотя он надеялся на более мягкую меру пресечения. Именно с решением этой проблемы адвокат якобы обещал помочь своему подзащитному.

Как сообщил помощник прокурора Советского района, по версии следствия, подсудимый за 2 млн рублей обещал своему подзащитному решить вопрос с изменением меры пресечения Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Находясь на территории СИЗО-2, Бадрутдинов сообщил Шакирову, что за денежное вознаграждение в 2 млн рублей, предназначенных для передачи должностным лицам судебной системы Республики Татарстан, он может решить вопрос с изменением меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. При этом Бадрутдинов не намеревался передавать должностным лицам судебной системы РТ взятку в особо крупном размере на сумму в 2 млн, а планировал похитить принадлежащее Шакирову и его родственникам имущество и распорядиться им по своему усмотрению», – зачитал помощник прокурора Советского района Ильнур Фаттахов.

Как следует из текста гособвинения, Шакиров, получив указания от своего адвоката, обратился к матери, которая и передала Бадрутдинову указанную сумму. Однако мужчина все-таки остался в СИЗО, а в последующем получил обвинительный приговор.

«Он сам обращался в полицию, но возбуждать дело отказались»

«Дело о страховых мошенничествах длительное время расследовалось, в итоге суд признал их виновными. Один из них освободился и через какое-то время нашел какую-то запись, пошел к Бадрутдинову и начал вымогать деньги. Причем Бадрутдинов после этого сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве, однако было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» после судебного заседания адвокат подсудимого Камиль Даишев.

Именно на основании записи, о которой говорит адвокат, Бадрутдинов был задержан в августе прошлого года. Тогда защита настаивала: аудиозапись обрывочна, первоисточник не представлен и на ней ныне покойная мать Шакирова рассказывает Бадрутдинову, как ее обманули на 2 млн рублей.

Бадрутдинов сам обращался в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве, рассказал корреспонденту адвокат подсудимого Камиль Даишев Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

На сегодняшнем заседании Марсель Бадрутдинов версию обвинения так же отрицал.

«Мне обвинение понятно, но я с ним не согласен. Вину не признаю. Я считаю, что данная позиция Шакирова разродилась после того, как я написал заявление о вымогательстве. Я считаю, что это способ защиты для того, чтобы не дать ход делу по вымогательству. Все они (фигуранты прошлого дела. – Ред.) являются родственниками. Как нагло врали в ходе своего уголовного дела и не признавали вину, так и сейчас пытаются обвинить человека на ровном месте», – обратился к суду Бадрутдинов.

Свидетели по делу сегодня на заседание не пришли, в связи с чем продолжить судебное следствие не удалось.

«Хочу воспитывать детей и помогать родителям»

Перед отложением дела гособвинитель выступил с ходатайством о продлении подсудимому меры пресечения еще на 3 месяца. Сам Бадрутдинов просил о запрете определенных действий, чтобы участвовать в воспитании детей и помогать пожилым родителям.

«Я прошу применить альтернативную меру пресечения – запрет на совершение определенных действий. По большому счету, надевается такой же браслет, отслеживается геолокация, так же стоят телефоны, отличий от домашнего ареста не вижу», – заявил обвиняемый.

По его словам, сейчас с ним живут двое его детей, одному из них шесть лет и его некому отводить в детский сад, поскольку его жена вынуждена работать на двух работах, чтобы обеспечивать семью и закрывать платежи по кредитам.

Бадрутдинов просил о запрете определенных действий, чтобы участвовать в воспитании детей и помогать пожилым родителям Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Во-вторых, у меня на иждивении двое пенсионеров, которым тоже нужна помощь. Они живут в частном секторе. Я бы мог хотя бы помогать им с уборкой снега. Отцу в этом году исполняется 70 лет. Я не знаю, смогу ли я доказать свою невиновность в данном процессе, пока неизвестно, каким будет решение суда. При худшем положении, возможно, я отца не увижу несколько лет. И хотелось бы, хотя бы пока идет процесс, видеться, помогать чем-то, чтобы они были спокойны», – в очередной раз обратился к суду Бадрутдинов.

Двое его адвокатов поддержали позицию своего подзащитного, заявив, что все доказательства по делу уже собраны, свидетели допрошены, а значит, подсудимый не сможет помешать расследованию.

Тем не менее суд в изменении меры пресечения отказал, Бадрутдинов останется под домашним арестом еще на 3 месяца.

«Сейчас каждый должен постоянно думать, кто против него может построить козни»

«Если масштабно брать это уголовное дело, на наш взгляд, формируется опасная уголовно-правовая практика, при которой каждый госслужащий, адвокат, правоохранитель должен постоянно оборачиваться и думать, кто и когда сфабрикует против него сомнительные доказательства, которые лягут в основу уголовного дела. В данном случае это какая-то непонятная аудиозапись разговора, в содержании которого фигурируют непонятные суммы, и в чем, собственно, смысл беседы, не ясно. Очевидно, отрезок разговора вырван из общего контекста беседы. Заявление написал человек – бывший доверитель, очевидно, не довольный исходом дела и вымогавший после освобождения из места лишения свободы у Бадрутдинова деньги, о чем, собственно, последний заявил в правоохранительные органы. Остальные свидетели – родственники заявителя», – прокомментировал ИА «Татар-информ» позицию защиты Камиль Даишев.

Двое адвокатов поддержали позицию подзащитного, заявив, что все доказательства по делу уже собраны, свидетели допрошены, а значит, он не сможет помешать расследованию Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

По его словам, в уголовном деле не представлены никакие весовые доказательства виновности его подзащитного, а все обвинение строится на показаниях, не вызывающих доверия.

«Если какое-то время назад человека задерживали за подобное преступление, то такое задержание основывалось на результатах оперативно-розыскной деятельности при передаче денег. Сейчас же это возможно на основании всего лишь косвенных показаний заинтересованных лиц. Это вызывает большую тревогу, и это небезосновательно», – добавил Даишев.

Отметим, что Бадрутдинов является довольно известным в республике адвокатом. В разные годы он был защитником бывшего трейдера Ак Барс Банка Артема Люлинского, осужденного за манипулирование рынком, а также представлял интересы игрока сборной РФ по хоккею на траве Антона Корнилова по делу о краже 27 млн рублей.