В Нижнекамске вспомнили журналиста Комарова, погибшего на СВО

6 февраля 2023 года в боях под Угледаром погиб журналист Александр Комаров. На СВО он отправился добровольцем — из Нижнекамска. Сын, муж, отец, профессионал своего дела и большой патриот нашей страны оставил после себя добрую память и стал символом местного телеканала.

Свежие гвоздики сегодня возложили у мемориала памяти бойца.

«Как будто еще вчера Александр Комаров был с нами, выезжал на съемки и шутил. А ведь уже два года как его не стало. В это сложно поверить до сих пор. Не верится, что Саши нет, прошло 2 года, кажется, как будто он куда-то уехал и вот-вот вернется, он в отпуске. На самом деле, он всегда с нами в наших сердцах...», – вспоминают коллеги.

Его голос, внешность до сих пор в памяти телезрителей телеканала. А программа «Новости Нижнекамска» для многих горожан по-прежнему ассоциируется с именем Александра Комарова.

«Саша, не работал, а жил проблемами людей и города — боролся за правду. Сашу Комарова очень любили телезрители. Когда он вел новости, то очень часто звонили и благодарили за позитив», – отметили коллеги.

Не мог остаться безучастным Александр и когда помощь потребовалась стране. С первых дней СВО он начал думать о том, чтобы отправиться на фронт. Осенью 2023 года его провожали коллеги, друзья и семья. Тревожные вести стали приходить зимой. 6 февраля Саша погиб в боях под Угледаром. Проводить героя в последний путь пришел весь город.

Александр Комаров награжден орденом Мужества посмертно. Он был настоящим патриотом. Много лет Саша выезжал на Вахты Памяти. Делал это за идею, потому что считал это важной миссией и снял о поисковом деле цикл передач «Дорогами памяти». Сейчас эта монументальная работа входит в золотой фонд телеканала.