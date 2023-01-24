«Он всегда мечтал о Кубке Стэнли»: как 18-летний балтасинец разменял «Ак Барс» на США

Улетел за океан, чтобы воплотить детскую мечту – завоевать Кубок Стэнли, уроженец села Смаил Балтасинского района Амир Шакиров. Сейчас 18-летний татарстанец выступает в одной из юниорских лиг США. Почему его талант прошел мимо «Ак Барса» – в материале «ТИ-Спорт».

Амир Шакиров – защитник клуба «Онтарио Рейн» (USPHL)

Фото: предоставлено Ильнуром Шакировым

Хоккейный путь из Балтасей в Калифорнию

«Почему молодые хоккеисты из России стремятся в Северную Америку? Организация там на другом уровне. У них намного больше лиг и хоккейных команд, нежели у нас. Банальный пример. В нашем Татарстане, который является одним из лидеров России по развитию хоккея, условно 30 ледовых дворцов, а у них лишь на штат около 1 тысячи. В этом плане мы им явно проигрываем», – отметил первый тренер Амира Айдар Имаев.

В российском хоккее в течение последних лет сложилась типичная картина талантливого игрока, который после выпуска и удачного выступления в МХЛ проводит пару сезонов в КХЛ. И лишь закаленным в играх с «мужиками» едет за океан. Амир Шакиров в этом плане разрушил все стереотипы.

Айдар Имаев: «Почему молодые хоккеисты из России стремятся в Северную Америку? Организация там на каком-то другом уровне» Фото: fhkzn.ru

Уроженец села Смаил Балтасинского района в 18 лет благодаря собственным усилиям перебрался за океан и сейчас выступает в одной из юниорских лиг США в команде «Онтарио Рейн». Амир играет в первых звеньях команды, является ведущим игроком в спецбригадах большинства и меньшинства, а также набирает в среднем по 0,52 балла за игру на позиции защитника. Словом, пока у татарина в Калифорнии все относительно неплохо, а процесс адаптации уже давно пройден.

Правда, и переоценивать игру Шакирова пока не стоит. В североамериканском хоккее более десяти юниорских лиг, и USPHL, в которой играет «Онтарио Рейн», по своему уровню может сравниться с чем-то средним между российскими аналогами МХЛ-А и МХЛ-Б. Однако интересен сам прецедент, при котором молодые россияне, не получив шансов на родине, массово уезжают за океан. За примерами далеко ходить не надо: возможно, сильнейший воспитанник системы «Ак Барса» за всю ее историю, Андрей Свечников, не сыграв ни одной игры за главную команду Казани, уехал в США в возрасте 16 лет.

«Если в Татарстане условно 30 ледовых дворцов, то в Америке лишь на штат около 1000» Фото: предоставлено Ильнуром Шакировым

Первой командой Амира стал «Тимерхан»

В систему «Ак Барса» Амир впервые попал еще в пятилетнем возрасте. Именно с этого момента берет свой отсчет старт его карьеры в хоккее. Встал на коньки и начал забрасывать свои первые шайбы Шакиров на казанском льду. Но первой его командой стал «Тимерхан» из Богатых Сабов, за который он выступал, попутно тренируясь в «Ак Барсе». По словам тренера хоккеиста, там он играл с ребятами на год старше.

«Он ведь родом из Балтасинского района, но у них там не было ледового дворца. Ближайший как раз был только у нас, в Богатых Сабах. Когда я тренировал 2003-й год, отец Амира подошел и попросил взять его в команду. Я посмотрел на игру и катание: с удовольствием взял. Тем более что мальчишка он хороший, воспитанный, из порядочной семьи. Он у нас играл долго, лет пять-шесть точно», – говорит Айдар Равхатович.

«Отец Амира попросил взять его в команду. Посмотрел на игру и с удовольствием взял» Фото: fhrt.ru

Как вспоминает экс-наставник Амира, выступая за «Тимерхан», у него было какого-то конкретного амплуа: он мог играть как в атаке, так и в обороне. Обуславливались подобные эксперименты не только философией тренера, но и банальным дефицитом хоккеистов. «У нас в деревне не так много игроков, как в городе (смеется). Поэтому и приходилось часто менять им позиции».

К слову, универсальность со времен «Тимерхана» дает о себе знать. Так, в «Онтарио Рейн» Шакиров одинаково полезен как в обороне, так и в нападении. Неплохая статистика как для защитника говорит сама за себя.

«Упустил ли его «Ак Барс»? Узнаем через несколько лет»

В 11-летнем возрасте Амир попал под «сокращение» и сменил «Ак Барс» на другую казанскую команду, «Смену». За нее хоккеист выступал вплоть до своего отъезда за океан. Как вспоминает отец героя, Ильнур Шакиров, большую роль в будущем игрока сыграл наставник «Смены». В 12-13 лет Амир начал готовиться: крепко занялся изучением иностранного языка, разговаривал в видеочатах с ребятами из Канады.

«Я его никогда не гонял. Уехать в Америку – инициатива Амира и его тренера. Желание играть в хоккей у него было всегда. Сколько занимался, ни разу не сказал: “Это не мое”. Единственное, я контролировал его дисциплину: в 5 утра начиналась тренировка в “Ак Барсе”, а в 4 утра он уже был на льду. Так что в 6 вечера он уже ложился спать. Если поспит меньше 10 часов – не пущу. Дабы не было нагрузки на сердце. Это было мое железное требование», – вспоминает Шакиров-старший.

«Если поспит меньше 10 часов – на тренировку не пущу. Дабы не было нагрузки на сердце» Фото: предоставлено Ильнуром Шакировым

Хотя в более зрелом возрасте после выпуска из «Смены» у Амира и был шанс вернуться в систему «Ак Барса», им он решил не пользоваться. По настоянию и рекомендациям тренеров на Шакирова вышел один из юниорских коллективов Торонто, а чуть позже агенты подыскали ему команду близ Лос-Анджелеса. Благо, что в североамериканских клубах прекрасно развит дистанционный рекрутинг.

«Упустил ли его “Ак Барс” Думаю, таких, как он, в казанской системе немало. А упустил или нет, это мы сможем сказать только через несколько лет», – заявил отец Амира.

Попасть в США, пройдя все прививки и визы с учетом геополитической обстановки, для граждан России в последнее время становится настоящим квестом Фото: предоставлено Ильнуром Шакировым

«Когда консул отказал в визе, Амир сказал ему: “Вы убили мою мечту!”»

Но привлечь к себе интерес со стороны североамериканских клубов – это лишь полдела. Нужно еще и попасть в США, пройдя все прививки и визы. А с учетом геополитической обстановки для граждан России в последнее время это становится настоящим квестом.

«Раньше в 2021-м году мы могли получить визу в России, теперь же нельзя. Сначала Амир отправился в консульство в Сараево, где ему отказали. Затем попытал удачу в Варшаве. В столице Польши была интересная история. Консул отказал сыну в визе, на что Амир ему сказал: “Вы убили мою мечту!” Тот посмотрел, подумал и попросил его отправить еще один пакет документов. В итоге визу он все-таки получил», – говорит Ильнур Шакиров.

«Если бы сын жил отдельно, нам было более беспокойно, нежели с приемной семьей» Фото: предоставлено Ильнуром Шакировым

Отправиться в одиночку фактически на другой конец света – большой риск. Потому для более комфортного процесса адаптации у клубов есть договоренности с приемными семьями, которые выделяют в своем доме комнату для одного или нескольких иностранцев. «В нашем случае такой вариант даже более благоприятен. Если бы сын жил отдельно, нам было более беспокойно, нежели сейчас», – считает папа Амира.

«Что касается хоккея, то адаптация к новой стране у него уже прошла, результативность хорошая. Стараюсь смотреть все игры, но из-за часового пояса иногда бывает тяжело. После игр обсуждаем с ним разные игровые моменты. Недавно вот подраться успел и получил матч-штраф, но там это нормально. Если ты не заступаешься за партнера, тебя уже за игрока не считают. Там такой типичный силовой американский хоккей. Хотя он же здоровый (189 см) и здесь также играл, пободаться всегда любил (смеется)», – рассказывает Шакиров-старший.

«Улым, что хочешь?» – «Хочу треугольники». – «Так ты их раньше не ел»

На новогодние праздники Амир приехал к родителям в Балтаси. Так совпало, что как раз в это время в районе проходил товарищеский хоккейный турнир. Шакиров принял в нем участие, а также успел пообщаться со многими юными спортсменами из родных краев.

«На Рождество их в команде распускают, поэтому ближе к Новому году он вернулся домой» Фото: предоставлено Ильнуром Шакировым

«Да, недавно приезжал к нам ближе к Новому году. На Рождество их всех распускают. Приехал, поиграл, со всеми пообщался. Изменился ли он? Думаю, он стал более ответственный. У них очень высокая самодисциплина, и если пару дней он дома отдохнул, то потом пошел заниматься то в зал, то на лед. Это отличает человека.

Изменилось у него и питание. Когда Амир только приехал домой, говорю ему: “Улым, что хочешь?” Говорит: “Хочу треугольники”. Я ему: “Так ты десять лет дома их не кушал и не любил”. Он говорит: “Еще суп с лапшой”», – откровенничает Ильнур Шакиров.