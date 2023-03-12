«Он всегда был первым»: как прошел гоночный Кубок Чингисхана памяти Ирека Миннахметова

Автогонки памяти Ирека Миннахметова, состоялись на территории «Драйв Парка» близ поселка Васильево

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Таких друзей, как у Ирека, мало бывает»

На территории «Драйв Парка», расположенного около поворота на поселок Васильево, сегодня было жарко. Этому поспособствовала не только теплая солнечная погода, но и первый в истории внедорожный турнир памяти Ирека Миннахметова. В эти выходные в Зеленодольский район съехались одни из лучших пилотов страны: от Москвы и до Нового Уренгоя.

Соответствовал уровню гонок и зрительский интерес – поболеть за пилотов из Татарстана пришло немало болельщиков. Но все же большая часть из них прибыла на «Драйв Парк», скорее, за получением положительных эмоций.

Помимо организаторов и зрителей на турнире присутствовали и почетные гости. Среди них отец Ирека Джаудат Миннахметов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Именно они своими пламенными речами запустили торжественное открытие, с которого и начался сам турнир.

Джаудат Миннахметов: «Ирек всегда хотел быть первым: и на работе, и в гонках» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Ирек всегда хотел быть первым: и на работе, и в гонках. Поэтому совсем неудивительно, что он являлся одним из лидеров в российском автоспорте. В честь него сегодня проводится такой большой турнир. Спасибо друзьям Ирека, что организовали такое мероприятие. Хочу сказать, что таких друзей, как у Ирека, мало бывает», – сказал Джаудат перед самым стартом гонок.

Каждый человек, прибывший в «Драйв Парк», отзывался об Иреке исключительно лестно. В свою очередь, товарищи Миннахметова, являющиеся по совместительству участниками гонок, словно в один голос заявляли: «Ирека нет уже три года, но память о нем жива до сих пор». В этот солнечный день не могло быть иначе.

Трасса в Васильево изобилует перепадами высот, которые вносят в гонку свою интригу Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Трасса для гонщиков очень интересная, она американского стандарта, но сделана по-русски»

Если говорить о самих соревнованиях, то в субботу состоялась лишь первая часть мероприятия: автокросс на УАЗах в классификации Т1-2500. Уже сегодня, в воскресенье, пройдут синхронные гонки на багги. Стоит отметить, что трасса в Васильево изобилует перепадами высот, которые вносят в гонку свою интригу.

По словам одного из организаторов мероприятия, Дмитрия Перетятко, данная трасса является довольно редкой и выполнена в американском стандарте.

Дмитрий Перетятко (слева): «Трасса для гонщиков очень интересная» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Трасса для гонщиков очень интересная, она американского стандарта, но сделана по-русски, в хорошем смысле этого слова (смеется). Как приглашали спортсменов? Все происходило личным обзвоном и адресным приглашением», – говорит Перетятко.

Кроме того, Дмитрий, являющийся организатором гонок по всей России, отметил большой вклад в организацию соревнований Андрея Варламова. Подтвердил его слова и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Организаторы гонок отметили большой вклад в подготовку соревнований Андрея Варламова (слева) Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Планируем построить в Васильево гоночный комплекс и гостиницу для спортсменов»

«Все делают люди неугомонные, их много, хотя идейным вдохновителем является Андрей Варламов. Очень хорошее мероприятие и отличная возможность вспомнить нашего общего друга, Ирека Миннахметова, который был созидателем и всегда трудился на благо республики. Уже три года, как его нет, но память о нем живет», – вспоминает Ирека Афанасьев.

Кроме того, глава Зеленодольского района уверенно заявил о том, что турнир будет ежегодным, а также заверил, что в скором времени в поселке Васильево планируют построить гоночный комплекс, а также гостиницу для спортсменов.

Михаил Афанасьев: «Комплекс будет работать круглогодично, соревнования можно будет проводить не только зимой» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По словам Афанасьева, в декабре прошлого года проект был презентован Раису РТ Рустаму Минниханову. Руководитель республики сам за рулем «Нивы» проехал трассу, одобрил ее и дал необходимые поручения по развитию объекта.

«Комплекс будет работать круглогодично, соревнования можно будет проводить не только зимой. К следующему году уже будет построена подъездная дорога, парковка, добавится объект инфраструктуры. Здесь станет удобнее принимать гостей. Площадь определена, работа проводится. Выделенных земельных участков достаточно для заявленных объектов», – подчеркнул Афанасьев.

Накануне состоялась лишь первая часть мероприятия: автокросс на УАЗах в классификации Т1-2500 Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Миллионером в автоспорте можно стать, если ты до этого был миллиардером»

Что касается результатов заезда, то даже несмотря на то что турнир в большей степени носил товарищеский характер, нерв борьбы чувствовался с самих трибун.

Как итог – первое место в главном финале занял пилот из села Вознесенское Пермского края Алексей Плешивых. Вторым пришел гость из Московской области Петр Дрофичев, а третьим – спортсмен из Перми Владимир Иванов. Лучшим среди уроженцев Татарстана, в свою очередь, стал Радис Хашимов из Набережных Челнов.

Вообще можно с уверенностью сказать, что прошедший турнир был на уровне всероссийского. Приехали в Зеленодольский район даже пилоты из Нового Уренгоя, а каждый из 18 спортсменов являлся мастером спорта в автомобильных гонках.

Александр Потапов: «Трасса интересная, скользкая, в некоторых местах очень узкая, что даже тяжело поместиться двум машинам» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Так, Александр Потапов ради участия в турнире в память своего бывшего товарища приехал из Москвы. Александр на болиде под номером 69 не сумел показать лучший результат, но его настроение от этого ничуть не испортилось.

«Трасса? Интересная, скользкая, в некоторых местах очень узкая, что даже тяжело поместиться двум машинам. Какая тактика наиболее выгодная? Все пробуют по-разному, смотрят, как лучше. В любом случае, обгонять можно только по внутрянке, по внешнему радиусу не хватит времени на поворотах. Настроение отличное: хорошая погода, все друг с другом знакомы.

Для многих из нас гонки – это хобби. Как говорится, можно ли стать миллионером в автоспорте? Можно, если ты до этого был миллиардером (смеется)», – заявил Потапов.

Данис Зарипов: «Безусловно, это одно из значимых событий в спортивном мире Татарстана» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы разговаривали с ним всегда как друзья. И на теме спорта удалось найти общий язык»

«Безусловно, это одно из значимых событий в спортивном мире Татарстана. Все мы прекрасно помним Ирека, каким он был человеком и спортсменом. За его плечами многократные победы в подобных соревнованиях. Подобные мероприятия обязательно должны проводиться с участием лучших спортсменов России», – говорит Данис Зарипов.

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, который проводит в этом сезоне свой последний сезон в «Ак Барсе» и профессиональном хоккее, не скрывает, что являлся не только товарищем, но и большим поклонником Ирека. Данис следил за его выступлениями в автогонках, а также регулярно общался с Миннахметовым-младшим на тему спорта.



«Раньше у меня не было столько времени, чтобы чаще бывать с ним на автогонках. Но по рассказам знаю, что он очень много времени уделял этому делу. И не просто уделял, а именно доводил до лучших кондиций. Он не любил в чем-то кому-то уступать, его амбиции всегда стремились к успеху. Мы разговаривали с ним всегда как друзья. И на теме спорта удалось найти общий язык», – подчеркнул Данис.

Ответил Зарипов и на вопросы, связанные со своей непосредственной деятельностью, хоккеем. Завершивший карьеру 24-го февраля Данис прокомментировал свое решение, заявив, что оно окончательное и бесповоротное. Касаемо потенциального гала-матча подробностей узнать не удалось, зато поддержать «Ак Барс» Данис возможности не упустил. По мнению Зарипова, команда Зинэтулы Билялетдинова пройдет «Нефтехимик» в первом раунде и имеет все шансы, чтобы выиграть свой четвертый Кубок Гагарина.