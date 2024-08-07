«Обманывал на поставках техники»: казанца судят за мошенничество на 4,5 миллиона

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу о крупном мошенничестве. По версии следствия, казанец Александр Иванов обманом получил 4,5 млн рублей от предпринимателя Рустама Шатлаева.

Потерпевший поделился историей о том, как Иванов обманул его, утверждая, что занимается поставками техники для различных компаний. Шатлаев поверил ему и начал закупать технику в Кыргызстане, после чего передавал ее Иванову для дальнейшей перепродажи. Но в итоге на последней крупной партии возникли проблемы, а деньги Шатлаев так и не получил.

Александр Иванов категорически отверг обвинения. Он утверждает, что в данной ситуации именно он выступает в роли потерпевшего. Иванов заявил, что Рустам Шатлаев пытается обманным путем «получить деньги от честного человека». Согласно биографии Иванова, он работает бухгалтером и ранее не был судим, но сейчас находится под подпиской о невыезде, так как является фигурантом еще двух уголовных дел о мошенничестве.

Согласно версии Иванова, часть обещанных денег была выплачена, а остальная часть выплачивалась ежемесячными фиксированными платежами. Он считает, что Шатлаев через суд пытается получить двойную оплату.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Версия Рустама Шатлаева звучит совершенно иначе. Согласно его показаниям, он познакомился с Александром Ивановым в интернете, когда продавал наушники. Александр купил их, попутно рассказывая Рустаму о своем бизнесе.

Рустам Шатлаев родом из Кыргызстана. Он покупал довольно дорогую технику, включая часы марки «Garmin», некоторые модели которых, согласно обвинительному заключению, стоили более тысячи долларов. Это также интересный аспект дела. На этапе допроса ему задали вопрос: «Согласно вашим показаниям, ваш официальный доход составляет 20 тысяч рублей в месяц. Откуда у вас деньги на всю эту технику?» Рустам ответил, что заработал недостающую сумму на дополнительной работе.

По словам Шатлаева, Александр Иванов активно пытался завоевать его доверие. Несколько первых партий были успешно проданы, и Рустам получил деньги. Кроме того, Рустам сообщил, что Александр Иванов, вероятно, для укрепления доверия принял ислам.

«Он рассказал, что получил второе имя – Давлет. Рассказал, что ему приснился сон, из-за которого он принял ислам. Я до сих пор помню его рассказ. Он меня обманывал, все точно было придумано для меня», – подытожил Рустам Шатлаев.