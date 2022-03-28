«Установлены имена 377 750 уроженцев республики, не вернувшихся с фронта в 1939-45 годах»

Каково точное число погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны? Сколько татарстанцев не вернулось к своим семьям? Этими вопросами задались участники круглого стола, прошедшего в Казани в Институте истории 25 марта нынешнего года.

Несмотря на то что с окончания войны прошло уже почти 77 лет, уточнение цифр как в целом по стране, так и по Татарстану продолжается

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Несмотря на то что с окончания войны прошло уже почти 77 лет, уточнение цифр как в целом по стране, так и по Татарстану продолжается. Точный подсчет, как и составление полных и исчерпывающих поименных списков, затруднялся по разного рода объективным причинам. Однако похоже, что на сей раз ученые и общественники из Татарстана, профессионально занимающиеся данной проблематикой, близки к заключительным ответам на поставленные вопросы.

Вклад Татарстана в Победу

Заседание круглого стола провела вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Открывая обсуждение, она прежде всего подчеркнула важнейшее историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне и напомнила, что установление максимально точных цифр военных потерь и имен участников войны является долгом современных поколений. При этом все более актуальной становится борьба с фальсификациями истории войны, направленными на умаление роли СССР. Поэтому изучение и отстаивание исторической правды, базирующиеся на достоверных документальных свидетельствах, является одной из главных задач ученых, общественных организаций и органов государственной и муниципальной власти. Подвиг советского народа неоспорим, и в этом подвиге есть немалая доля героизма татарстанцев.

Лейла Фазлеева напомнила, что установление максимально точных цифр военных потерь и имен участников Великой Отечественной войны является долгом современных поколений. Фото: татаровед.рф

Что известно на сегодняшний день о вкладе республики в защиту Отечества? Если коротко, то в последние годы государственные органы оперировали следующими цифрами и данными: на фронт ушли около 700 тысяч жителей республики, из них 350 тысяч человек погибли или пропали без вести.

Что касается общесоюзных цифр потерь, то они менялись неоднократно, и всегда, к сожалению, в сторону роста: при Сталине было объявлено о 7 млн погибших, при Брежневе – 20 млн. В годы перестройки эти цифры уточнялись. По данным комиссии, возглавляемой генералом армии Махмутом Гареевым, в конце 1980-х годов было установлено, что общее число безвозвратных потерь (с учетом солдат и офицеров, вернувшихся из плена), составляет 11 440 100 человек; санитарных потерь – 18 344 100 человек. В целом – 29 784 200 человек. В 2015 году Министерство обороны РФ объявило, что общие людские потери СССР (военнослужащих и гражданского населения) составили 26,6 млн человек.

Возвращаясь к Татарстану, важно знать, что уроженцы и жители республики участвовали в более чем пятидесяти стратегических военных операциях, около 250 фронтовых и 1000 армейских операциях.

В поисках истины

Перед участниками круглого стола с развернутой информацией выступил главный редактор Книги памяти РТ Рамиль Валеев. За годы работы редакции выпущено 28 томов республиканской Книги памяти.

Он рассказал, что до начала работы редакции Книги памяти в научном и общественном обороте Татарстана фигурировала статистически недостоверная цифра о 87 тысячах погибших земляков. За время подготовки Книги памяти исследователи пришли к следующим результатам. Из общего числа татарстанцев, ушедших на фронт, удалось установить персональные имена 379 603 военнослужащих, погибших в боях, умерших от ранений в госпиталях и пропавших без вести. При этом в Книге памяти серии «Они вернулись с Победой» систематизированы сведения о вернувшихся живыми 259 473 участниках Великой Отечественной войны.

Что касается причины гибели, указанной в архивных документах, чаще встречается запись «пропал без вести».

Одной из тем стал вопрос об объективности и исторической справедливости по отношению к военнопленным, попавшим в сформированный фашистами легион «Идель-Урал»

Фото: © Надежда Мещерякова / «Татар-информ»

В своем эмоциональном выступлении прежний редактор Книги памяти, а ныне сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Михаил Черепанов также подробно рассказал о результатах предыдущей и нынешней работы, проводимой совместно с поисковыми организациями. Он призвал участников совещания обратиться в органы государственной власти с предложением заменить формулировку «пропал без вести» на «не вернулся из боя». Он совершенно справедливо отметил, что поскольку по прошествии почти 80 лет с окончания войны солдат не вернулся домой, он не может считаться пропавшим, а только «не вернувшимся». Это было бы честно и по отношению к павшим героям, и по отношению к их потомкам. Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева в ответ признала справедливость такой инициативы и пообещала проработать такое предложение.

По последним данным, о которых рассказал Михаил Черепанов, установлены имена 377 750 уроженцев республики, не вернувшихся с фронтов в 1939-1945 гг. (включая погибших в Советско-финскую войну). Некоторая корректировка цифр связана с исключением дублирования имен в документах, записанных в годы войны в разных вариантах. 354 татарстанца удостоены звания Героя Советского Союза, из них 185 человек родились в республике, а 168 так или иначе связаны с Татарстаном (жили, учились и работали в Татарии). Еще один Герой Советского Союза родился за пределами республики. Документально установлено, что к званию Героя было представлено еще 217 человек, но, к сожалению, они так и не получили это высокое звание. По разным, в том числе и политическим, причинам, к примеру, в силу непролетарского происхождения воина – «сын кулака» и т.д., 51 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Михаил Черепанов предложил также подготовить и выпустить Книгу памяти с поименными материалами о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, рожденных в Татарстане (по Казани подобная книга уже увидела свет).

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова проинформировала о документальной базе по военным потерям ТАССР в годы войны, имеющимся в архивных фондах, в частности, представила крайне интересные сведения о деятельности эвакуационных госпиталей, сформированных в республике.

После выступления докладчиков участники перешли к обсуждению главных проблем и задач, стоящих сегодня перед учеными, общественностью и государственными органами. Одной из тем стал вопрос об объективности и исторической справедливости по отношению к военнопленным, попавшим в сформированный фашистами легион «Идель-Урал». Подавляющее большинство татаро-башкирских легионеров при переброске за линию фронта перешли к советским партизанам. За единичными исключениями. Значительная их часть также погибла в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Немало пропавших без вести. Все они внесли свой вклад в победу. Все это также установлено на основе документов.

Подытоживая разговор, Лейла Фазлеева еще раз обратила внимание на исключительную важность темы увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Пообещала максимально полное содействие исследователям со стороны республиканских и муниципальных органов власти. Ожидается, что анализ ключевых результатов работы в этом направлении будет обсужден в ходе подготовки республики к празднованию Дня Победы в мае нынешнего года. А предложения, запросы ученых и впредь будут максимально полно включаться в задачи и план работы государственного аппарата. Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» актуален всегда и требует общих усилий, посильного вклада всех граждан страны.

Нияз Ахмадуллин

Фото на анонсе: Владимир Васильев