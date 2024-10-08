«Он творил великие чудеса, еще не родившись»: в Казани отметили День Сергия Радонежского

Сегодня в казанском храме Сергия Радонежского, расположенного на улице Япеева, отметили престольный праздник – День памяти преподобного Сергия Радонежского. В храме состоялись праздничные торжества, которые начались с Литургии. Возглавил службу секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко.

Накануне по случаю Дня памяти преподобного Сергия Радонежского митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отправился в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. В монастыре провели всенощное бдение, и владыка принял участие в совместной архиерейской службе в Успенском соборе. В этой же обители сегодня проходят основные торжества.

Фото: © Пресс-служба Татарстанской митрополии

В Казани вместе с иеромонахом Кириллом служили настоятель Сергиевского храма иерей Артемий Лушкин и другие представители духовенства Казанской епархии.

После окончания службы отец Кирилл выступил перед собравшимися с проповедью.

«Хочу передать всем благословение и поздравление с престольным праздником нашего владыки, который сегодня совершает молитву у мощей преподобного Сергия вместе со святейшим Патриархом», – сказал священнослужитель.

Он отметил, что образ Сергия Радонежского дорог для каждого верующего человека.

«Преподобный Сергий не оставил ничего из письменного своего наследия, только предания о своих учениках. Настолько его жизнь была яркой, что множество учеников потрудились и основали на земле святой Руси множество обителей», – обратил внимание он.

В Православии также почитают родителей преподобного Сергия – святых Кирилла и Марию Радонежских.

«Еще не родившись, во чреве матери он уже творил великие чудеса. Все в его судьбе было понятно и предрешено. Но учение все равно давалось ему сложно. Этим Господь показывает, что он не становится каким-то вундеркиндом, а также испытывает немощи в своей жизни. Тем не менее его святая жизнь была непорочна. Он молился, и Господь даровал ему гораздо больше», – рассказал иеромонах. После завершения службы для прихожан организовали праздничную трапезу.