«Он только помогает, никуда не лезет». Валиуллин - о Билялетдинове

Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о присутствии Зинэтулы Билялетдинова на вчерашнем матче казанцев с «Автомобилистом» (4:1) в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

По словам Валиуллина, Билялетдинов весь сезон был на связи с «барсами». В команде решили, что если экс-наставник будет присутствовать на игре, то для игроков это будет дополнительным стимулом, сказал генеральный менеджер.

«Его присутствие могло поддавливать нынешний тренерский штаб? Нет. Они с Анваром Гатиятулиным общаются 7 лет. Здесь такого нет, он только помогает, никуда не лезет», – передает слова Марата Валилуллина «Спорт-Экспресс».

Напомним, следующая игра между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» состоится 28 марта в Екатеринбурге. Затем серия перенесется в Казань, где клубы сыграют между собой 30 марта и 1 апреля.