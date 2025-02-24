«Он – сушист, нож у него для работы»: мигранта судят за убийство оскорбившего его мужчины

Попросил закурить, потом одолжить денег, а получив отказ, начал кидаться оскорблениями: в Казани суд начал разбираться в деле повара-сушиста из Узбекистана, который убил мужчину. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Достал нож и четыре раза ударил обидчика»

Ново-Савиновский суд Казани приступил к рассмотрению дела 23-летнего гражданина Узбекистана Умиджона Дадабоева об убийстве.

Он приехал в Россию на заработки в 2019 году, несколько лет проработал в Северодвинске поваром-сушистом, после начала СВО город закрыли для иностранных граждан, и он перебрался в Казань. Тут он продолжил работать по специальности, потом собрался уезжать на Родину, но незадолго до этого совершил убийство.

По словам стороны обвинения, в конце мая 2024 года Дадабоев встретился на улице Чистопольской с Коспыревым. Знакомы они не были, между ними произошел конфликт. В этот момент Дадабоев достал нож и четыре раза ударил обидчика.

«Два из ударов пришлись в левую часть груди, по одному – в живот и кисть», – рассказала государственный обвинитель Лилия Рамазанова.

После этого Дадабоев зашел в кафе и попросил администратора вызвать скорую и полицию, однако пострадавший скончался в карете скорой помощи. Сегодня подсудимый заявил, что обвинение ему понятно и он полностью признает свою вину.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я осуждаю Умиджона за то, как он поступил»

Свою версию случившегося конфликта «Татар-информу» рассказал родственник подсудимого – муж его сестры Авасбек Хасанов. По его словам, Умиджон вышел покурить на улицу около суши-бара на Чистопольской. Именно там он работал, периодически подменял там повара.

«На улице к нему подошел бездомный, сначала он попросил сигарету, Умиджон ее дал ему. Потом тот начал просить денег. Когда Дадабоев отказал ему, бездомный начал его оскорблять», – рассказал Авасбек.

По словам родственника подсудимого, бездомный мужчина не выбирал слов.

«Он сказал ему: "Вы все рабы и должны делать то, что вам сказано. Из-за таких, как вы произошел теракт в ‘’Крокус Сити Холле’’. Вы наживаетесь на нас, русских, убиваете и грабите." Потом он начал высказываться про мать Дадабоева, тогда тот не выдержал и достал нож. Я осуждаю Умиджона за то, как он поступил, – не раз говорил ему, что таких людей не надо слушать, что так нельзя поступать. Но мама для нас – святое, думаю, поэтому он и не выдержал», – дополнил Авасбек Хасанов.

Нож, по словам Авасбека Хасанова, у Дадабоева был при себе потому, что за несколько дней до случившегося он приходил к Хасанову точить ножи: «Сушисту всегда нужно иметь острый нож».

Один из ножей он оставил дома у сестры. А когда его пригласили на смену, он забрал этот нож и отправился на работу. Курить он выходил с этим же кухонным ножом, зачем взял его с собой, непонятно.

Погибший Коспырев был родом из Иркутска, его родственников не нашли, поэтому похоронили его за счет государства, никого из пострадавших в деле сейчас нет.