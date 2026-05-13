Он спасал людей и в мирной жизни, и на передовой: история бойца из Альметьевска

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Уроженец Альметьевского района Рустам Мурзин до участия в специальной военной операции много лет служил в системе МЧС, а в 2022 году добровольно отправился защищать Родину в составе батальона «Тимер». Для сослуживцев, друзей и семьи он навсегда останется человеком, который всегда первым брал на себя ответственность и никогда не проходил мимо чужой беды.

В Альметьевске Рустама Мурзина знали многие. Коллеги, провожая в последний путь, вспоминают его как открытого, доброжелательного и надежного человека, на которого можно было положиться в любой ситуации.

Свой путь в пожарной охране он начинал простым пожарным в 27-й пожарной части. Постепенно рос по службе, а в 2011 году стал помощником начальника 11-й пожарной части.

«Хороший друг, очень открытый человек был, очень доброжелательный, очень приятный человек во всех отношениях», – рассказал начальник отделения кадрово-воспитательной работы второго отряда Альберт Хамзин.

Когда началась специальная военная операция, Рустам Мурзин принял решение отправиться на передовую. С первых дней он служил в добровольческом батальоне «Тимер». Сослуживцы говорят: боевого опыта у него было много, а рядом с товарищами он всегда сохранял спокойствие и уверенность.

«Мы с ним на СВО вместе заходили, еще с первых самых дней, когда образовался добровольческий батальон „Тимер“. Виделись постоянно, были на связи», – вспоминает ветеран СВО Рустам Зарипов.

На передовой у бойца появился и особый напарник – пес по кличке Бес. Именно этот позывной Рустам Мурзин выбрал для себя в зоне спецоперации.

История дружбы с собакой началась еще в 2022 году. По словам дочери Камиллы, отец очень тосковал по своему четвероногому другу и позже смог забрать его к себе на службу. Почти три года они провели рядом.

«Папа говорил: «Это частичка моего дома», – рассказала девушка.

Сегодня Бес остался с семьей бойца и стал для близких живым напоминанием о человеке, которого они любили и которым гордятся.

Особенно тепло о Рустаме Мурзине говорят его дети. Камилла Мурзина вспоминает, что отец всегда был человеком сильного характера и огромного сердца.

«Он всегда был человеком, который брал на себя всю ответственность, всегда был первым во всем. Очень любил людей, всегда им помогал. Все последнее отдавал семье. Героем был», – поделилась она.

На памятном митинге девушка прочитала стихи, посвященные отцу. В них были строки о мужестве, силе духа и умении всегда стоять за своих близких – качествах, которыми, по словам родных, обладал Рустам Мурзин.

Коллеги и сослуживцы вспоминают: он спасал людей не только на передовой, но и в мирной жизни, когда работал в МЧС. Именно поэтому для многих жителей Альметьевска он останется человеком, который посвятил свою жизнь служению другим.

