«Он спасал жизни и был врачом от Бога»: в Зеленодольске умер известный уролог Французов

Накануне в Зеленодольске не стало известного врача-уролога Алексея Французова. Его знали и уважали не только в родном городе, но и далеко за его пределами. О том, что с ним случилось несчастье, знали многие, но до последнего надеялись на чудо. Судьба распорядилась иначе. Алексею Анатольевичу было всего 53 года.

«Он многих спас»

«Алексей Анатольевич был Человеком и Врачом с большой буквы. Он спас многих, занимал свое место в жизни. Очень жаль, что жизнь Алексея Анатольевича так рано оборвалась. Нам будет не хватать его юмора, нескончаемой энергии и бесконечной жизнерадостности», – так говорят сегодня об известном зеленодольском враче-урологе Алексее Французове его коллеги, друзья и благодарные пациенты. Накануне весть о его внезапной гибели в буквальном смысле слова потрясла жителей Зеленодольска.

«Алексей Анатольевич был Человеком и Врачом с большой буквы. Он спас многих, занимал свое место в жизни. Очень жаль, что жизнь Алексея Анатольевича так рано оборвалась» Фото: crbz.ru

Врач Зеленодольской ЦРБ Алексей Французов скончался утром 17 мая. Несколько дней за его жизнь боролись медики Республиканской клинической больницы. Трагедия произошла 14 мая в Зеленодольске. Доктор ехал на своем мотоцикле, в какой-то момент он не справился с управлением, потерял равновесие и упал. На карете скорой помощи его доставили в казанскую больницу, однако все усилия врачей оказались напрасны.

На счету Алексея Анатольевича сотни спасенных жизней. Узнав о его гибели, жители Зеленодольска и Казани – те, кто когда-то был его пациентом, – делятся в соцсетях добрыми воспоминаниями, выражают соболезнования семье Французовых. К слову, в Зеленодольской ЦРБ врачом работает и младший брат Алексея Французова Александр.

«Это большая утрата для Зеленодольска. Он был единственным специалистом своей профессии в нашем городе. Как мы теперь будем без него? Я буду помнить его всю жизнь, он спас мне жизнь. Алексей Анатольевич был хорошим человеком, прекрасным специалистом», – делилась своими воспоминаниями бывшая пациентка Гульшат.

«Мы говорили, что ему нужно было поступать в театральный»

Алексей Анатольевич Французов родился 11 ноября 1968 года в Зеленодольске в семье врачей. Дед и бабушка были терапевтами, его мать окончила медицинский университет, после чего преподавала в медицинском училище. Окончив с красным дипломом среднюю школу, Алексей решил стать продолжателем славной династии и поступил в Казанский государственный медицинский университет на факультет педиатрии.

«Мы с ним учились вместе на одном факультете, в одном потоке, но в разных группах. Но это не помешало нам познакомиться и сблизиться. Я тогда ездил на учебу из Волжска, он из Зеленодольска. Мы вместе добирались до Казани на электричке. Я ему всегда занимал место», – делится своими воспоминаниями об Алексее Анатольевиче его друг и коллега Николай Синчугов – заведующий детским хирургическим отделением Зеленодольской ЦРБ.

Душа компании, староста группы – Алексей был одним из лучших студентов на факультете, добавил Синчугов.

«С ним всегда было очень весело, он знал множество анекдотов, веселых историй. Мы еще тогда ему говорили, что ему нужно было поступать в театральный. Он был настолько начитанным и грамотным человеком», – рассказал друг Алексея Анатольевича.

Алексей Французов (третий слева) Фото: из личного архива Николая Синчугова

Окончив медицинский университет в 1992 году, Алексей Анатольевич ушел работать в Зеленодольскую городскую больницу и поступил в интернатуру на урологию.

«Алексей был настоящим врачом, настоящим хирургом. О нем можно сказать все самое лучшее. Алексей был замечательным, образованным человеком с широким кругозором и с большим чувством юмора», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Зеленодольской ЦРБ Елена Тверскова.

Врачом-урологом Алексей Французов проработал в Зеленодольской городской больнице ровно 30 лет. За это время он неоднократно проходил курсы повышения квалификации, выучился на специалиста ультразвуковой диагностики.

«Все полученные знания Алексей Анатольевич успешно применял на практике. Основным местом работы у него было урологическое отделение, при этом он совмещал работу в диагностической поликлинике, где проводился прием амбулаторных пациентов», – рассказал главный врач Зеленодольской ЦРБ Эльмир Гатин.

«Я потерял настоящего друга»

«В тот день мы так долго общались с Алексеем. Было ощущение, что он прощается. Еще мотоцикл его глох постоянно, как будто кто-то свыше давал знак», – рассказал о последней встрече Николай Синчугов.

Друзья виделись, как оказалось, за пару часов до трагедии, позже собирались встретиться снова. Вечером Синчугову позвонили и сообщили страшную новость – возвращаясь домой, Алексей упал со своего мотоцикла, его экстренно доставили в больницу.

«Я потерял настоящего друга», – добавил детский хирург.

У Алексея Французова остались жена и двое детей. Старший сын сейчас учится в университете на психолога, младшая дочь заканчивает девятый класс. Прощание с Алексеем Анатольевичем состоится завтра, 19 мая, в 11.30 на территории больничного городка на улице Гоголя, 1.