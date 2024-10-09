«Он снова рвется на СВО защищать Родину»: история бойца из Казани, охранявшего Лисичанск

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Позывной он взял в честь сына, а его мы назвали в честь пулемета»

Участник СВО с позывным Макс сам вызвался в боевую командировку. Отправили его в освобожденный Лисичанск, чтобы охранять покой оставшихся в городе мирных жителей.

Родился он в Узбекистане, жил в Чувашии, на родине матери, а в Казань перебрался по долгу службы. Сейчас Максу 37 лет, он носит погоны старшего сержанта, всего на службе он почти 20 лет.

Супруга бойца, Вера, рассказала, что в скором времени он может рассчитывать на пенсию, но списывать со счетов себя не хочет – все время рвется на СВО.

«Он очень хотел служить в армии. Попал по распределению во внутренние войска. Только демобилизовался, побыл несколько месяцев на гражданке, подписал контракт. С тех пор так и служит», – рассказывает Вера.

Супруги воспитывают двоих детей – дочку-второклассницу и сына-девятиклассника.

«Свой позывной он взял в честь сына, а сына мы назвали в честь пулемета. Когда он родился, муж служил пулеметчиком. У нас в семье все на военной теме завязано. Я и дочь хотела назвать Амина – как мина. Но родственники переубедили», – улыбается жена бойца.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Маме не сказал, куда едет, чтобы не переживала»

На СВО Макс отправился в августе 2022 года.

«Мы очень долго с ним разговаривали на эту тему, в конце концов я перестала сопротивляться. Он очень основательно и ответственно собирался, докупал все, что ему могло пригодиться. Маме не сказал, куда едет, чтобы не переживала. Секрет раскрылся только после его возвращения», – вспоминает Вера.

В задачу подразделения Макса входили обязанности по охране Лисичанска. В штурмах и захватах они не участвовали. Вера о службе мужа знает мало, рассказывать он ей об этом не любит. Поэтому и об этой командировке говорил не много.

Фото предоставлено героем публикации

«Здесь еще недавно кипела жизнь, а сейчас – пугающая тишина»

Лисичанск встретил бойца разбитыми после бомбежек домами, похожими на призраков. Черные окна без стекол и пустынные, безлюдные улицы напоминали фильм про Апокалипсис.

«Он рассказывал, как они ездили на БТР по городу. Им нужно было быть максимально бдительными, ведь случиться могло что угодно. Они ехали в бронежилетах, в полном обмундировании, с автоматами наготове. Реагировали на любой шум», – поделилась Вера.

На окраине города работал магазинчик, где можно было докупить необходимое продовольствие, жили военные в заброшенных домах.

«В квартирах, которые хозяевам пришлось срочно оставить, им на глаза попадались фотографии, личные вещи. В голову приходили мысли: “А что сейчас с этими людьми, живы ли они?” От этого, рассказывал супруг, становилось жутко. Вроде бы еще недавно здесь кипела жизнь, а сейчас – пугающая тишина», – рассказывает жена бойца.

«Спали в бронежилетах и касках, штык-нож под головой»

Бойцы заходили в чужие квартиры, чтобы переночевать. Здесь они старались ничего не трогать и после себя оставить все так, как и было. Там им казалось, что они заглядывали в чужие истории.

«Чужая одежда, посуда, портреты на стенах – казалось, что хозяева просто вышли в магазин и вот-вот вернутся с покупками. Но никто не приходил», – поделилась Вера.

Макс и его товарищи раз в неделю в целях безопасности меняли место жительства.

«Спали они одетыми: в бронежилетах и касках, штык-нож под головой. Автомат рядом, как жену, положат и спят. В любой момент могло произойти все что угодно. От этого никто не был застрахован», – рассказывает супруга бойца.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мирные жители, по словам Макса, были очень благодарны российским военным, предлагали им еду.

«Я знаю, что какой-то период они жили в лесу, почти месяц. Держали рубеж вдоль реки, чтобы с другого берега не прорвался враг. Прямого контакта с противником у них не было, но взрывы и стрельбу они слышали хорошо, бои шли меньше чем в километре от них», – поделилась она.

В лесу бойцы поселились перед возвращением домой, а когда уехали, их сменило другое подразделение. Уже в пути они узнали, что их прежнюю локацию обстреляли – сменившие их бойцы получили ранения.

«Он пробыл там три месяца. Когда вернулся, начал говорить, что хочет поехать туда снова. Так рвался назад, говорил, что не может сидеть дома сложа руки, зная, что там может пригодиться его помощь. Но пока его подразделение не отправляет военнослужащих в боевые командировки. Чтобы поехать снова, ему нужно будет переводиться служить в другое место. Но он очень хочет снова ехать защищать Родину», – рассказывает жена бойца.