«Он сказал: я в тебя верю»: жена бойца СВО стала лауреатом в конкурсе «Нечкэбил»

На фото: Гульназ Гилязова с дочерьми Марьям и Иркя (Марьям с игрушкой в руке) / Фото предоставлено Адилей Шакировой

Жена участника спецоперации Гульназ Гилязова из Кукморского района Татарстана доказала, что стойкость и поддержка близких могут преодолеть любые трудности. Участие в республиканском конкурсе «Нечкэбил» принесло ей звание лауреата.

«Было очень волнующе. Я так переживала, что я забуду все слова, не смогу высказать все эмоции», — заметила она.

Гульназ Гилязова — мама двух дочек, по профессии — старший специалист в Управлении Роспотребнадзора. Она сама не ожидала, что станет лауреатом в номинации «Семья и общество» республиканского конкурса.

«Я сначала не согласилась участвовать. Я сказала, что мне надо поговорить с мужем, посоветоваться. Я с мужем поговорила, он был не против. Конкурс республиканский, ответственный, было очень страшно», — поделилась переживаниями участница события.

Гульназ успешно представила свою семью и Кукморский район — по ее словам, не без помощи других. Кто-то помог поставить танец, кто-то написать сценарий, дети тоже приняли активное участие. Поддержка мужа также сыграла свою роль, правда, он мог помогать ей только на расстоянии. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции.

«Он меня морально поддерживал. Вот когда надо было писать сочинение про семью, я параллельно ему писала, как и что ответить. Он мне помог, очень хорошо помог. Он мне главное сказал: „Не сомневайся, я в тебя верю“», — рассказала жена бойца о его поддержке. Для членов семьи татарстанец — пример настоящего мужчины.

«Он получил на колене такую большую рану. Он прям маме фотку отправил. Теперь у него всё хорошо. Он очень смелый, он не сдается», — сказала дочь военного — Марьям.

Гилязовы всегда поддерживают друг друга, а это особенно важно во время трудных испытаний.