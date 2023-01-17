«Он сам пришел!»: выставку с таким названием откроет Музей соцбыта к 100-летию Гайдая

Музей социалистического быта 19 января откроет выставку с символическим названием «Он сам пришел!». Она будет посвящена 100-летию со дня рождения легендарного советского режиссера Леонида Гайдая, которое будет отмечаться 30 января.

Фото: предоставлено Музеем соцбыта

«Благодаря фильмам Леонида Гайдая можно отследить историю нашей страны с 60-х годов до середины 70-х. Именно поэтому предметы из наших фондов часто совпадают с теми вещами, которые зритель мог видеть в его фильмах. К сожалению, мемориальных предметов самого Гайдая или его автографа у нас нет, но есть много экспонатов именно того времени и, например, платье Светланы Светличной, очень похожее на то, в котором она снималась у Гайдая. Некоторые из образцов типичной одежды тех лет посетители смогут примерить на себя и стать персонажами фильма Гайдая – надев, допустим, черное пальто или те самые шапки», – рассказал «Татар-информу» директор Музея соцбыта Рустем Валиахметов.

Фото: предоставлено Музеем соцбыта

Посетители смогут увидеть как самого Гайдая – на фотографиях вместе с актерами Юрием Никулиным, Натальей Варлей, Евгением Моргуновым, Андреем Мироновым и другими звездами советского кино, работавшими с режиссером, – так и предметы эпохи, узнаваемые по фильмам Гайдая, а для кого-то из гостей музея – по воспоминаниям из общего советского прошлого. Это, например, пальто с каракулевым воротником и красной повязкой «Дружинник» на рукаве, чёрно-белые кеды, тренировочные штаны, вязаная шапочка, рыжий мужской полушубок – прямой отсыл к популярным персонажам (по фильмам «Трус», «Балбес», «Бывалый»). А также типичные для 60-х обувь, платья, рубашки, брюки, сумки, посуда, авоськи с бутылками, подстаканники, плакаты с лозунгами на задних планах кадров съёмки, гипсовые и фарфоровые статуэтки, ковры, копилки в виде кошечек и т.д.

Фото: предоставлено Музеем соцбыта

Как подчеркивают в музее, выставка «Он сам прищел!» – это рассказ о человеке, родившемся 100 лет назад в городе Свободный (Амурская область), жившем в Иркутске, прошедшем Великую Отечественную войну, в 50-е начавшем творческую карьеру на киностудии «Мосфильм», а в 60-е годы ставшем известным всей стране.

Выставка «Он сам пришел!» в Музее социалистического быта будет представлена до 5 февраля.