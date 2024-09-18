«Он родился в Крыму, но всегда говорил, что он – русский»: жена о бойце из Казани

Пока Дмитрий мужественно стоит на защите Родины, домашний очаг хранит его не менее мужественная супруга Алина. У них двое детей

«Все вокруг продолжали привычную жизнь, а мы собирали гуманитарку мужьям»

Дмитрий – участник СВО, служит по контракту уже 13 лет. Бывал в командировках на Северном Кавказе, участвовал в боевых действиях в Сирии. На его груди блестят медали.

Пока он мужественно стоит на защите Родины, домашний очаг хранит его не менее мужественная супруга Алина. У них двое детей – десятилетняя дочь и семилетний сын. На Алине весь быт и воспитание детей. Она успевает заботиться не только о своих близких, но и о животных. Алина – ветеринарный врач и зооволонтер.

С началом СВО она начала собирать средства уже не только для животных, основной для нее стала помощь бойцам на передовой. Алина состоит в «Союзе офицерских жен», стала участницей фотопроекта «Жена героя».

«Очень странно было наблюдать, когда только началась СВО, как все вокруг продолжали жить привычной жизнью, отдыхали и веселились. На фоне этого мы собирали гуманитарку мужьям, таскали все на себе, в любую погоду искали газовые баллоны и печи. Бывало, что у них все во время обстрелов сгорало, приходилось заново все собирать и везти. Такая вот непростая жизнь жен военнослужащих», – говорит Алина.

Алина живет в частном доме, у себя во дворе она оборудовала кошачий дом – там у нее живут 23 кошки

«Его бронежилет я даже не смогла поднять, страшно представить, каково им там»

Муж никогда ничего не просил, поэтому она передавала ему то же самое, что отправляют своим бойцам другие жены.

«Я открывала сборы у себя на странице и собирала средства, чтобы помочь его отряду. Поднимаю клич и собираю средства то на животных, то на СВО», – поделилась жена бойца.

Алина живет в частном доме, у себя во дворе она оборудовала кошачий дом – там у нее живут 23 кошки. Успевает и по хозяйству, и за четвероногими ухаживать. Пока муж в зоне боевых действий, все приходится делать самой.

«Мы – жены военных – и шины для автомобилей сами таскаем, и еще много чего тяжелого. Как-то раз я увидела его бронежилет и даже поднять его не смогла. Если учесть, что ко всему этому идет каска и пулемет, страшно представить, каково им там», – рассуждает Алина.

«Бабушка, когда был референдум о присоединении Крыма, в шесть утра подняла всю семью и повела голосовать»

Женаты Дмитрий и Алина 10 лет, до этого еще три года были знакомы – она рядом все 13 лет его службы.

«После армии он служил в полиции, после чего подписал контракт и пошел служить в спецназ. Родом он из Керчи, но в семь лет мама привезла его в Татарстан, в Кукморский район», – рассказывает Алина.

В Крыму у Дмитрия остались жить родственники.

«Его бабушка, когда был объявлен референдум о присоединении Крыма к России, в шесть утра подняла всю семью и повела всех голосовать. Муж всегда говорит, что он русский, хотя когда мы начали копать, выяснилось, что у него и украинские, и греческие корни есть. У него даже фамилия украинская. Но он называет себя русским», – отметила жена бойца.

Алина сама прекрасно знакома с жизнью крымчан – каждое лето в детстве ездила с родителям отдыхать на полуостров. Говорит, тогда не замечала никакого давления на русских.

«Севастополь всегда был городом русских моряков. Я была там много раз, мы ездили в Ялту, в Евпаторию. Только ближе к 2014 году появилась пропаганда украинского языка и культуры, фильмы стали выпускать на эту тему, публиковать статьи в газетах. Вся эта украинственность была навязанной. Мой муж уехал оттуда еще будучи ребенком, ему не успели промыть мозги. Он не воспринимает Украину как свою Родину, отвечает, что Крым всегда был русским. Вообще все советские дети говорят, что у нас одна общая Родина», – вспоминает она.

Алина состоит в «Союзе офицерских жен», стала участницей фотопроекта «Жена героя»

«Никто тогда не думал, что могут начаться боевые действия»

Алина своими глазами увидела изменения, которые произошли в Крыму после присоединения к России.

«Вспаханные поля, отремонтированные дороги. Муж рассказывал, что когда ему было шесть лет, он оставил надпись на стене в подъезде, она там так и оставалась, пока Крым не перешел России. После 2014 года в их доме впервые за много лет сделали ремонт», – рассказывает жена бойца.

В конце 2021 года Дмитрий вернулся из Сирии, ему дали отпуск. Но уже в январе он сообщил жене, что уезжает на учения, говорил, что всего на две недели.

«Сколько его помню, он всегда очень тщательно собирался во все командировки, а тут налегке поехал. Я даже ни о чем не переживала. Никто тогда не думал, что могут начаться боевые действия», – вспоминает она.

Муж ей ни о чем не рассказывает, поэтому она ничего не знает о его заслугах на передовой.

«Только краем уха слышала, что он участвовал во взятии Изюма. Они с отрядом обороняли строящийся мост, за это он получил медаль Суворова. Он у меня очень скрытный, даже соседи не знали, что у меня муж военный, пока он один раз не приехал домой в форме. Он не любит говорить о своей работе. Когда началась СВО, все начали спрашивать, где он, и тогда только многие узнали, что он находится в зоне боевых действий. Он и дома неразговорчивый, для меня странно, когда он в разговоре по телефону больше трех слов говорит», – улыбается Алина.

«Мирные жители не могли похоронить отца, потому что шли обстрелы, – тело долгое время лежало в доме»

Алина говорит, что иногда узнает о службе мужа только из каких-то обрывков разговоров и даже эта скудная информация зачастую становится для нее потрясением.

«Отряд мужа заходил в дом, где жила обычная гражданская семья, мирные жители. Они не могли похоронить своего папу, потому что шли обстрелы. Тело долгое время лежало в доме. Много жутких вещей там происходило, страшно подумать, что у него на душе после увиденного, поэтому допытываться ради своего любопытства я не буду», – говорит она.

Мирные жители, как узнала из рассказов мужа Алина, часто помогают российским военным, даже рискуя собой.

«Гражданские помогали им выносить раненых и погибших с поля боя. По военным сразу бы открыли огонь, а на мирных жителей не обращают внимание. Они аккуратно выносят наших солдат, помогают эвакуировать, дают с собой еды. В другом тоже часто помогают, очень отзывчивые. Если надо, прикрывали их. Наши солдаты тоже помогают мирным жителям. Бывало, что во время обстрелов бабушки просили выйти покормить скотину. Там очень своеобразная жизнь: житейский быт вперемешку с военными действиями. Люди уже настолько привыкли, что во время бомбежки можно увидеть, как бабушка с тележкой идет за покупками. Они настолько приспособились, что, несмотря ни на что, продолжают заниматься своими делами», – рассказывает жена бойца.

«Из десяти лет совместной жизни как минимум четыре года его не было дома»

«Все важные события у нас происходили без папы: выписка из роддома, первый класс»

«Я как-то посчитала – из десяти лет совместной жизни как минимум четыре года его не было дома. Раз в год он уезжал куда-нибудь на полгода или на четыре месяца. Все важные события у нас происходили без папы: выписка из роддома, первый класс. Пришлось привыкнуть к этому не только мне, но и детям», – говорит Алина.

Жена бойца приняла эту непростую роль и с гордостью ее выполняет. Ей непросто, но человек она позитивный. Разговаривая с ней, сложно представить, что на этой улыбчивой женщине столько забот и ответственности. Со всеми трудностями и невзгодами она справляется достойно и не показывает своих слабостей.

Фотографии из семейного архива