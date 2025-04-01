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На главную ТИ-Спорт 1 апреля 2025 20:13

«Он прям весь звенит». Вяльбе - о победе Большунова в спринте на Кубке России

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«Он прям весь звенит». Вяльбе - о победе Большунова в спринте на Кубке России
Фото: flgr.ru

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила уровень физической формы представителя команды Республики Татарстан Александра Большунова после его победы в спринте свободным стилем в финале Кубка России.

«Мне кажется, видно по Саше сейчас — он прям весь звенит! Немного сбросил вес, который, мне кажется, ему все-таки мешал. Тут лишний «килограммчик», грубо говоря. Мне кажется, он сейчас в идеальной форме для конца сезона. Всё отлично», – передает слова Елены Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, в данный момент Большунов идет третьим в общем зачете Кубка России текущего сезона. На его счету 661 очко. Вторым идет партнер Александра по сборной Савелий Коростелев (820 очков). Лидирует другой представитель Татарстана Сергей Ардашев с 855 баллами.

#Александр Большунов #лыжи #сборная Татарстана #Кубок России по лыжным гонкам
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