Он просто сказал, что нужен там, на СВО, и ушел: жительница Бугульмы о муже-контрактнике

«Теперь его позывной Бугульма-Батя»

Боец-контрактник с позывным Батя – бывший штурмовик, а теперь механик-водитель. Он родился, вырос и жил в Бугульме, ушел на СВО, когда ему исполнился 51 год, в апреле 2023 года. Просто сказал однажды семье: «Я там нужен», – подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел.

Отец троих детей, по рассказам его жены Лилии Хабировой, всегда был немногословным. Так и сейчас – ничего особенного не рассказывает о своих буднях, просто иногда звонит и говорит: «Вернулись с задачи – все хорошо».

Батя был представлен к наградам, однако за что именно, близким не рассказывает, все потому же – не привык болтать лишнего. Главной своей задачей считает защиту Родины и своей большой семьи. За него волнуются и всегда ждут дома. Особенно переживает старший сын, с которым они очень близки.

Когда он уходил на СВО, то взял себе позывной Буга – в честь родной Бугульмы. Но спустя время получил от боевых товарищей позывной Батя. Теперь пользуется двойным – Бугульма-Батя. На его внушительных размеров рюкзаке есть надпись: «Бугульма-Батя».

«Он – волевой, рукастый мужчина. Я так переживаю за него, что даже не смотрю новости лишний раз, чтобы не нервничать. Но я знаю, он вернется, он всегда возвращается», – рассказала «Татар-информу» его супруга Лилия.

Трое его детей, по словам жены, очень гордятся своим отцом. Он очень ответственный и результативный в бою, рассказывает супруга, были случаи, когда с задания его машина возвращалась единственной целой.

Батю за особые заслуги на СВО наградили медалью Суворова, но вот за что именно, он близким так и не рассказал: скромен и немногословен.

« Когда муж приезжал в отпуск, дети от него ни на шаг не отходили »

Пока Батя защищает Родину на передовой, его жена помогает здесь – она организовывает встречи с матерями и женами ушедших на СВО. Они вместе ходят в кино, театры, устраивают чаепития – помогают и поддерживают друг друга. Говорят, что всех их сплотило трудное время.

«С тремя детьми здесь нелегко, но я справляюсь и нахожу время помогать другим. Когда совсем тяжело, мужу об этом не говорю – знаю, что начнет переживать», – рассказала Лилия Хабирова.

Лилия – глава сельского поселения и делает все, чтобы тем, кто рядом с ней, было как можно легче. Она активно помогает женам и матерям мобилизованных и контрактников и их детям, ведь сама прекрасно понимает, каково это, когда твой близкий человек на передовой.

«Мы переживаем все это вместе с другими женами и детьми военнослужащих. Когда ребенок начинает грустить, он даже кушать не может. Когда муж приезжал в отпуск, дети от него ни на шаг не отходили», – рассказала Лилия.

Жена Бати рассказывает, что объяснила детям: их отец – герой. И они, безусловно, им гордятся. Каждый раз, когда он возвращается, им очень тяжело прощаться.

«Самое долгое он не звонил 18 недель. Постоянно покупает новые симки. Толком ничего не рассказывает, но подробно расспрашивает, узнает, как дела у нас», – рассказала Лилия.

Однажды он приехал к детям в школу без предупреждения, они были просто счастливы. Их семья, говорит Лилия, крепкая и любящая, любовь к Родине воспитывают в детях с ранних лет. Учат не только русский, но и родной татарский. Батя, по словам супруги, просто не мог поступить иначе – не мог не помочь своей Родине.

«Он всегда говорил: “Я не буду позориться, как я могу оставить наших ребят там погибать?”», – рассказывает о супруге Лилия.

Фотографии из семейного архива